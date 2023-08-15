Ракетний удар по Львівщині: пошкоджені житлові будинки у Львові та області

Вранці 15 серпня у Львові та області під час повітряної тривоги лунали вибухи. Є пошкодження приватних помешкань у місті.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі начальник ОВА Максим Козицький.
Уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. Там було загоряння.
Із будинків евакуювали людей. За інформацією начальника ОВА, є травмовані мешканці. Інформації про загиблих немає.
Після ракетної атаки у Львові перекрили вулицю Ряшівську. Тролейбуси 23 та 30, а також автобуси 14, 21 та 92 тимчасово змінять схему руху, повідомив Садовий. Станом на 8:30 рух транспорту вулицею відновили повністю.
Загоряння фіксували й у інших частинах міста. Їх загасили. Також є інформація про пошкоджені автомобілі.
Як повідомив Козицький, в одному із гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети обвалилася стеля.
У Ставчанах на Львівщині пошкоджено 10 будинків. Там є люди із легкими травмами. Пошкоджені будинки також у Суховолі.
Повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 04:02 ранку. Тривала вона майже дві години.