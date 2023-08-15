Звільнення Урожайного і дронова атака портів Дунаю. 539 день війни. Онлайн

16 серпня — 539 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- З порту Одеси тимчасовим коридором вирушило перше судно контейнеровоз "JOSEPH SCHULTE" під прапором Гонконгу. На його борту – понад 30 тис. тонн вантажу (2 114 контейнерів), зокрема з продовольством, повідомив міністр Олександр Кубраков.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про звільнення українськими військами Урожайного Волноваського району Донецької області.
- Російські війська вночі двічі атакували Одещину ударними безпілотниками. Як повідомив голова одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок влучань по одному з портів Дунаю постраждали складські приміщення та зерносховища. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано співробітниками ДСНС.
- Швеція надасть Україні черговий пакет військової допомоги на майже 314 мільйонів доларів. До нього, зокрема, ввійдуть боєприпаси для систем ППО і бойових машин, які Швеція вже передала раніше.
- У ніч на 15 серпня російські військові випустили 28 ракет по Україні. Вони вдарили по Львову, Луцьку, Дніпру, Смілі, а також Краматорську.
Сили оборони здійснюють заходи контрбатарейної боротьби на двох напрямках
Росіяни завдали 7 ракетних та 67 авіаційних удари, здійснили 30 обстрілів з РСЗВ. Є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, повідомили у Генштабі ЗСУ. На фронті за добу відбулось 15 бойових зіткнень.
На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ здійснила мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Тимоновичі, Блешня Чернігівської області, Шалигине, Попівка, Миропілля Сумської області та Одноробівка, Стогнії, Уди, Зелене, Гатище на Харківщині.
На Куп'янському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Сеньківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали населені пункти Вільшана, Петропавлівка, Чернещина Харківської області.
На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів окупантів зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Сіверськ, Верхньокам'янське, Свято-Покровське, Виїмка Донецької області.
На Бахмутському напрямку армія РФ вела безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них — Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Калинівка, Іванівське, Ступочки Донецької області.
На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії росіян, українські захисники продовжують стримувати наступ окупантів у районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них — Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.
На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ армії РФ у районі міста Мар'їнка Донецької області. Росіяни завдали авіаційного удару в районі Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Катеринівка та Курахове Донецької області.
На Шахтарському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів у районах Урожайного та Благодатного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них — Водяне, Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Благодатне та Урожайне Донецької області.
На Запорізькому напрямку від артилерійських обстрілів армії РФ постраждали понад 20 населених пунктів, серед них — Чарівне, Гуляйпільське, Омельник, Новоандріївка, Малі Щербаки, П'ятихатки Запорізької області.
На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів росіян зазнали понад 10 населених пунктів, серед них — Хрещенівка, Новодмитрівка, Миколаївка, Садове, Зеленівка Херсонської області та місто Херсон.
Україна самотужки почала боротися з Росією у Чорному морі – Politico
Як повідомляється у матеріалі Politico, Туреччина не перевіряє кораблі, які обслуговують армію РФ. Окрім того, попри членство в НАТО, Анкара відмовилася вводити санкції проти Москви. При цьому, щоб убезпечити себе від наслідків конфлікту, підтримала зернову угоду за посередництва ООН.
Професор Школи післядипломної освіти військово-морського флоту США Райан Гінгерас у коментарі виданню заявив, що турецький уряд отримав компенсацію за конфлікт.
"Вони сприяли постачанню вкраденого зерна й подбали про те, щоб зберегти добрі відносини з Москвою і Києвом. Але крах зернової угоди показує межі, в яких Анкара може впливати на Чорне море", — сказав експерт.
Тому, як пише Politico, Україна відкрила морський фронт і явно має намір самостійно впоратися з загрозою, яку представляє Росія.
Єрмак у колонці для The Guardian: Результати підриву Каховської ГЕС завдадуть шкоди всьому світу
Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак разом з ексміністром закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем, яка також очолює Міжнародну робочу групу щодо екологічних наслідків війни, написали для The Guardian.
"Росія навмисно вдарила по українському довкіллю: річкам, лісам і полям. Багато природних заповідників України – наш тваринний і морський світ, вода та вражаюче біорізноманіття – постраждали. Токсини, глобальна продовольча безпека, яка тепер під загрозою внаслідок руйнування Каховської ГЕС, загроза ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС через російську окупацію, яка контролює станцію, замінувавши її — це реальність", — заявив Єрмак.
Від початку 2023-го в Україні сталося понад 10 тисяч пожеж
У 2023-му в Україні вже виникло 10292 пожежі, напряму не пов’язані з війною, розповів Українському радіо заступник директора Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Роман Рудак. Під час них загинуло семеро людей, а 18 — зазнали травм.
Пожежі можуть виникнути як від необережного поводження з вогнем, так і під час сільськогосподарських спалень, відвідування громадянами лісових масивів, де після себе залишають вогнища. Тому профілактичні заходи ДСНС здійснює комплексно.
Найбільша кількість лісових пожеж виникала в Київській, Чернігівській, Рівненській, Харківській та Житомирській областях. Державна служба з надзвичайних ситуацій рекомендує утриматися від відвідування лісів. Особливу увагу варто приділяти хвойним лісам, бо вони легкозаймисті. Забороняється заїзд на територію лісів автотранспортом, тим паче якщо він має несправності з паливною системою абощо. Також на даний період заборонено розводити в лісах багаття, залишати там або вивозити туди сміття.
Повітряна тривога оголошена в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.
Єврокомісія перенаправить Україні та Молдові 135 млн євро, що передбачалися на співпрацю з РФ та Білоруссю
Єврокомісія ухвалила рішення про виділення 135 млн євро на програми співпраці з Україною та Молдовою. Раніше ці кошти з фонду сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва призначалися для російських і білоруських програм.
За словами єврокомісара з політики згуртування і реформ Елізи Феррейра, це рішення — "результат жорстокої війни Росії проти України". Ці гроші допоможуть підтримати співпрацю європейських регіонів з Києвом і Кишиневом, додала вона.
18 тіл забрали з поля бою під Бахмутом і відправлять на обмін
Тіла поля бою з-під Бахмута забрали пошуковці асоціації "Плацдарм", повідомляє Суспільне Донбас. Керівник пошукового загону Олексій Юков розповів, що тіла забирали під обстрілами, тому оглянути їх на місці не змогли. Везли і не знали — чи всі останки належать росіянам і на чиєму боці вони воювали.
"Російські військові. Скоріше за все, це "вагнерівці", одягнені комбіновано: це те українське екіпірування, бронежилети українського зразка, частково однострій, MultiCam. І дуже багато сирійських моментів. Разгрузки сирійського зразка зеленого кольору. Там є такий типовий штамп, сирійські війська саме носять такі. Тому я думаю, що частково вони як "вагнерівці", так і просто РФ", — припустив Юков.
Чехія запровадила санкції проти голови холдингу РФ, що виготовляв ракети
Про це повідомляє Radio Prague International з посиланням на заяву МЗС Чехії, санкції запроваджуються проти бізнесмена, який постачає системи озброєнь російському режиму. Санкції також поширюються також на родичів бізнесмена, які особисто отримують вигоду з таких зв'язків.
"Необхідно, щоб російський олігарх, який відповідає за виробництво ракет, що несуть смерть безневинним українцям, відповідав за наслідки своєї діяльності. Це стосується також тих, хто насолоджується розкішшю у Чехії на гроші, зароблені на торгівлі смертю. Я радий, що уряд сьогодні на мою пропозицію схвалив внесення ще трьох осіб у національний список санкцій", – заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський.
У Білорусі зареєстрували юридичну компанію "Група Вагнер", як освітню організацію
Як повідомляє "Радіо Свобода", у державному реєстрі юридичних осіб Білорусі з’явилася юридична особа під назвою "Група Вагнер", що зареєстрована як освітня організація.
"Її адреса збігається з ймовірним місцем розташування у Білорусі найманців російської ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Товариство з обмеженою відповідальністю "Група Вагнер" було зареєстровано 4 серпня у райвиконкомі Осиповицького району Могилівської області", — йдеться у повідомленні. Діяльністю компанії "Група Вагнер" заявлена освітня діяльність.
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Зеленський відзначив воїнів, які б'ються заради України на передовій
Про це повідомляє пресслужба голови держави.
"Наші воїни на Донбасі потужно бʼються заради України та знищують окупантів. І дають нашій державі саме той результат, який потрібен: наш рух уперед. Дякую за це кожному й кожній, хто зараз у бою, на бойових позиціях і на бойових постах", — заявив Володимир Зеленський.
Він відзначив 5-ту окрему штурмову бригаду, що захищає Україну надзвичайно відважно: "Особливо відзначу, зокрема, оборонні бої, які не дали окупантам оточити Торецьк і надалі оточити Бахмут на Південному напрямку".
Крім того, як один із прикладів звитяги, президент навів роботу 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар, які відкинули росіян на 6 кілометрів, і під час бою воїни батальйону знищили до двох рот противника.
У НАТО перепросили за заяву про вступ України до Альянсу у разі територіальних поступок Росії
Керівник апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіан Єнссен перепросив за свою заяву про те, що Україна може вступити у НАТО в обмін на "відмову" від частини своєї території.
Слова Єнссена цитує видання VG.
"Моя заява про це була частиною більшої дискусії щодо можливих майбутніх сценаріїв в Україні, і я не повинен був так говорити. Це була помилка", — сказав він.
Внаслідок обстрілу військами РФ Синельниківського району Дніпропетровщини загинув 18-річний хлопець
18-річний хлопець загинув внаслідок удару військ РФ по Межівській громаді Синельниківського району Дніпропетровщини. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, ще четверо людей поранені, серед них дворічна дівчинка. Зараз вона у задовільному стані, лікуватиметься амбулаторно.
Наразі через атаку в Синельниківському районі горить сільгосппідприємство. Вогонь охопив понад 400 квадратних метрів.
"РФ намагається прорвати українську оборону": Сирський — про ситуацію на куп'янському напрямку
Щоденно на різних напрямках армія РФ намагається прорвати оборону українських військ штурмовими загонами, що комплектуються переважно в’язнями.
Про це повідомляє Military Media Center з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.
"Цими діями РФ намагається заблокувати, а згодом і захопити Куп‘янськ",— сказано у повідомленні.
Сирський зазначив, що відвідав частини, які ведуть оборону на підступах до міста: "За результатами роботи з командирами на цьому напрямку, було прийнято ряд важливих рішень, які забезпечать надійність оборони".
В ЄС прокоментували присутність Росії у списках запрошених на саміт G20 в Індії
Прессекретар президента Європейської ради Джурек Кузькевич заявив, що наразі немає сенсу обговорювати внесення Росії у списки запрошених на саміт G20, який пройде 9-10 вересня в Індії.
Про це посадовець повідомив у коментарі Суспільному.
"Думаю, що питання про те, аби сидіти за одним столом із Путіним, постане лише тоді, коли його присутність буде підтверджена. А поки що це не так", — сказав Кузькевич.
На війні загинули понад 20 тисяч мобілізованих з Горлівки — ЦНС
Окупаційна адміністрація Горлівки Донецької області заявила про загиблих понад 20 тисяч мешканців Горлівки, яких примусово мобілізували у 2022 році.
Про це повідомили у Центрі нацспротиву.
"Окупаційна адміністрація Горлівки (тимчасово захоплені землі Донецької області) поскаржилась в Москву через великі втрати серед мобілізованих мешканців міста", — розповіли у центрі.
Російська армія вдарила по селу у Бериславському районі на Херсонщині: загинув чоловік
Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.
За її даними, обстріл стався близько 13:00 16 серпня. Загинув чоловік, який у момент обстрілу перебував на вулиці. Прокурори розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Прикордонники знищили на Херсонщині російський розвідний комплекс
На Херсонщині прикордонники знищили російський комплекс радіоелектронної розвідки.
Румунія підтвердила, що проводитиме підготовку українських пілотів на F-16
Румунія візьме участь у підготовці українських пілотів на F-16 та розмістить на своїй території майбутній регіональний навчальний центр для пілотів винищувачів.
Про це сказав під час виступу 15 серпня президент Румунії Клаус Йоганніс.
"Ми візьмемо участь у підготовці українських військових у рамках місії військової допомоги Європейського союзу та розмістимо майбутній регіональний навчальний центр для пілотів F-16, центр, який обслуговуватиме як румунських, альянсівських, так і українських пілотів", — сказав він.
В Енергодарі окупанти забороняють видавати жителям життєво необхідні ліки без російського паспорта — міський голова
В тимчасово окупованому місті Енергодар Запорізької області російські окупанти забороняють видавати жителям життєво необхідні ліки без російського паспорта.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі міський голова Дмитро Орлов.
"Перш за все інсулін, деякі медикаменти для щитоподібної залози тощо. Це саме ті категорії пільгових ліків, які громадяни України мають право отримувати повністю безкоштовно, адже від їхнього застосування залежить життя пацієнтів", — зазначив у своєму дописі Дмитро Орлов.
Крім того, з 1 вересня в Енергодарі окупанти хочуть заборонити надавати медичну допомогу тим енергодарцям, які не мають російського паспорта: "Вже зараз людям, які не мають "папірця" РФ, можуть відмовити в госпіталізації або у наданні медичних послуг. Тобто загарбники користуються вразливим становищем людей аби змусити їх отримати паспорт своєї недокраїни".
Заборона зйомки роботи ППО у Криму: на скільки штрафуватимуть
Окупаційна влада Криму озвучила майбутні суми штрафів за зйомку та публікацію фото і відео роботи ППО, а також розташування військових об'єктів російських загарбників.
Про це повідомив окупаційний глава кримського парламенту Володимир Константинов в етері пропагандистського телеканала "Россия 24", передає "Крым 24" у Telegram.
Відповідні пропозиції щодо суми штрафів мають розглянути на рівні російського парламенту.
Так, за відповідні порушення фізичні особи будуть оштрафовані на 30 тисяч рублів, "держслужбовці" - на 100 тисяч рублів, а компанії - на 300 тисяч рублів.
Константинов не уточнив, які суми штрафів передбачені за повторні порушення, але наголосив, що їхні розміри збільшаться.
Як звільняли Урожайне на Донеччині
Бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського показали, як звільняли селище Урожайне на Донеччині.
Міноборони РФ заявило про збиття безпілотника над Кримом
У Міноборони Росії заявили, що близько 11:00 16 серпня сили ППО збили безпілотник, який намагався атакувати об'єкти в окупованому Криму.
Ранкові обстріли Херсонщини: поранені семеро людей
Вранці російські війська вдарили по освітньому закладу та території лікарні у Херсоні, повіомив голова Херсонської ОВА Прокудін. Поранення отримали троє людей, серед них — пацієнт лікарні. У Зеленівці унаслідок обстрілу отримав поранення 45-річний чоловік, який працював у полі. Його ушпиталили. У Хрещенівці травми голови отримав 60-річний чоловік. Також опівночі російська армія обстріляла Микільське. Поранення отримали 60-річна жінка та 63-річний чоловік, зараз вони в лікарні.
Над Харківщиною збили три "шахеди"
Вранці 16 серпня над Харківською областю збили три російські дрони-камікадзе "Shahed", повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
О 08:35 Повітряні Сили попереджали, що група безпілотників прямує до Харкова. Пізніше у місті пролунав вибух, одразу після нього увімкнули повторне сповіщення про повітряну тривогу.
РФ досі залежна від Ірану у виробництві ударних дронів — британська розвідка
Росія намагається налагодити вітчизняне виробництво дронів-камікадзе на основі іранських безпілотників Shahed, однак все ще залишається залежною від компонентів і готової зброї з Ірану.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
Аналітики зазначають, що Росія майже напевно почала розгортати вітчизняні ударні безпілотники односторонньої дії (OWA-UAV) на основі іранських Shahed. Російські війська імпортують системи іранського виробництва з вересня 2022 року.
"Місцеве виробництво дозволить Росії налагодити надійніше постачання дронів-камікадзе", — йдеться у повідомленні.
У розвідці зазначили, що ефективність ударних безпілотників була різною, і Україна довела ефективність у нейтралізації більшості OWA-БПЛА.
"Росія, ймовірно, прагне до самозабезпечення OWA-БПЛА в найближчі місяці. Однак РФ все ще залишається залежною від компонентів і готової зброї з Ірану, яка в основному доставляється через Каспійське море", — йдеться у звіті.
З порту Одеси тимчасовим коридором вирушило перше судно
З порту Одеси тимчасовим коридором вирушило перше судно контейнеровоз "JOSEPH SCHULTE" під прапором Гонконгу. На його борту – понад 30 тис. тонн вантажу (2 114 контейнерів), зокрема з продовольством.
Про це 16 серпня повідомив міністр Олександр Кубраков.
Контейнеровоз вийшов з порту Одеса та рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів України.
16 серпня 2023 року контейнеровоз, який знаходився в порту Одеса з 23 лютого 2022 року, вийшов за Воронцовський маяк і тримає курс на Босфор.
Російська армія атакувала Миколаївщину дронами типу "Shahed-136"
Вночі 16 серпня Сили протиповітряної оборони знищили два дрони типу "Shahed-136" над Миколаївщиною, а також протягом 15 серпня — розвідувальний БпЛА.
Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.
У військовій адміністрації зазначили, що вночі, 16 серпня, під час масованої атаки, у межах Миколаївської та Одеської областей сили протиповітряної оборони знищили 13 дронів типу "Shahed-136", з них два — на Миколаївщині.
Також 15 серпня Сили протиповітряної оборони на території Воскресенської громади знищили розвідувальний БпЛА.
"Внаслідок падіння уламків відбулось займання чагарників та сухої трави на площі чотири гектари у полі. Пожежа була оперативно ліквідована підрозділами ГУ ДСНС України у Миколаївській області. Постраждалих немає. Крім того, на території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано", — йдеться у повідомленні.
За інформацією районних військових адміністрацій, Головного управління ДСНС у Миколаївській області та оперативного командування "Південь" у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день 15 та ніч 16 серпня минули без обстрілів.
Армія РФ за добу обстріляла 26 населених пунктів Запорізької області
Протягом минулої доби, 15 серпня, російські військові обстріляли 26 населених пунктів Запорізької області. Інформація про загиблих та поранених не надходила.
Про це сьогодні, 16 серпня, повідомили в Запорізькій ОВА з посиланням на інформацію Національної поліції.
Загалом армія РФ 100 разів обстріляла міста та села Запорізької області:
- п'ять авіаударів завдала по Оріхову та Таврійському,
- п'ять ракетних ударів — по Таврійському;
- з РСЗВ атакувала Новодарівку та Білогір'я;
- застосовувала чотири БПЛА по Залізничному, Малинівці, Новоіванівці та Затишшю;
- 84 рази з артилерії обстріляла територію Гуляйполя, Новоданилівки, Омельника, Левадного, Новоандріївки, Темирівки, Кам'янського, П'ятихаток, Плавнів та інших сіл на лінії вогню.
"Надійшло 48 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських будівель, складських приміщень та об'єктів інфраструктури", — зазначили в адміністрації.
Сили ППО збили 13 "шахедів"
Уночі 16 серпня 2023 року російські війська атакували портову інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками типу Shahed-136/131. Сили оборони знищили 13 дронів.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Пуски "шахедів" здійснювались у кілька хвиль з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).
"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 13 ворожих БпЛА у межах Одеської та Миколаївської областей. Про наслідки влучань безпілотників, які не вдалось знищити, розповість місцева військова адміністрація", — йдеться у повідомленні.
РФ вдарила по Ізюмщині дроном-камікадзе Shahed: сталася пожежа
Російська армія застосувала дрон-камікадзе Shahed у селі Піски-Радьківські на Ізюмщині в ніч на 16 серпня.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Внаслідок удару сталася пожежа, повідомили у пресслужбі ДСНС Харківщини: "Горіло складське приміщення покинутого сільгосппідприємства на площі 300 кв. м".
У Харкові чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Четверо людей загинули та семеро отримали поранення від обстрілів на Донеччині за добу
Протягом 15 серпня від обстрілів з боку російської армії на Донеччині загинули четверо людей у Краматорську, Сіверську і Ямполі, також поранені семеро людей в області.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
За його даними, поранені люди у Сіверську, Північному, Красногорівці, Торському.
В окупованих Козачих Лагерях на Херсонщині військові РФ знімають пропагандистські ролики
В тимчасово окупованому селі Козачі Лагері Олешківської громади Херсонської області російські військові знімають пропагандистське відео під назвою "Знищення 150 військовослужбовців української диверсійно-розвідувальної групи у місцевому сільському будинку культури”.
Про це повідомив Генштаб в ранковому зведенні 16 серпня.
У Генштабі припускають, що постановні зйомки так званих "успіхів армії РФ" роблять для того, щоб підняти низький бойовий дух російських військовослужбовців.
Насправді за даними штабу, у Козачелагерівському будинку культури перебуває особовий склад окупаційних військ: близько 25 військовослужбовців армії РФ з-поміж колишніх ув’язнених.
Російські військові завдали 50 ударів по прикордонних громадах Сумщини
За ніч та ранок 16 серпня російські військові 8 разів обстрілювали Сумщину, всього зафіксовано 50 вибухів.
Про це повідомляють у військовій адміністрації.
Які громади були під обстрілами
- Білопільська громада: мінометний обстріл — 4 вибухи;
- Краснопільська громада: мінометний обстріл — 23 вибухи;
- Юнаківська громада: здійснено обстріл із САУ — 20 вибухів;
- Середино-Будська громада: російські військові скинули 3 міни.
Попередньо, поранених та загиблих серед населення і руйнувань немає.
Російські війська вночі двічі атакували Одещину ударними безпілотниками
Про це повідомив голова одеської ОВА Олег Кіпер.
"Основна ціль — портова та зернова інфраструктура на півдні області. Внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дунаю постраждали складські приміщення та зерносховища. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано співробітниками ДСНС", — написав він у Телеграм.
У Міноборони заявили про звільнення Урожайного на Донеччині
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про звільнення українськими військами Урожайного Волноваського району Донецької області.
Про це вона написала у своєму Телеграм-каналі.
"Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах. Наступальні дії тривають", — написала вона.
Армія РФ за добу 61 раз обстріляла Херсонщину
Упродовж 15 серпня російська армія 61 раз обстріляла Херсонську область. Випустила по її території 358 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації, по Херсону — 13 снарядів.
Про це в Telegram повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та приміщення "Пункту незламності" у Бериславському районі.Через російську збройну агресію шестеро людей поранені", — йдеться в повідомленні.
Армія РФ втратила в Україні понад 255,5 тисяч солдатів — Генштаб
Станом на ранок 16 серпня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 255 570 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 650 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 4324 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8380 (+10) од,
- артилерійських систем – 5152 (+24) од,
- РСЗВ – 714 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 485 (+3) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 314 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4248 (+6),
- крилаті ракети ‒ 1404 (+17),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7614 (+30) од,
- спеціальна техніка ‒ 773 (+4).
Дані уточнюються.
Військові РФ атакували Нікопольщину з "Града" та важкої артилерії
Військові РФ атакували Нікопольський район Дніпропетровщини з важкої артилерії та "Града".Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За словами посадовця, по самому Нікополю вдарили ввечері 15 серпня, а вранці 16 серпня — по Марганецькій громаді. Випустили з десяток боєприпасів.
Загибих і поранених немає. Масштаби руйнувань з`ясовують, території обстрілів обстежують.
Генштаб: протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень
Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що минулої доби між ЗСУ та російськими окупантами відбулося 30 бойових зіткнень.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ завдала авіаційних ударів в районі Атинського, Яструбиного та Павлівки Сумської області. Здійснила мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Тимоновичі, Хотіївка, Грем'яч Чернігівської області; Ситне, Шалигине, Степне, Угроїди, Попівка Сумської області та Гранів, Плетенівка, Охрімівка, Крейдянка, Вільхуватка на Харківщині.
На Куп’янському напрямку армія РФ вела безуспішні наступальні дії в районах південно-східніше Вільшанів та східніше Петропавлівки Харківської області. Завдала авіаційних ударів в районах Іванівки, Загризового, Вільшанів Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали населені пункти Куп'янськ, Піщане, Чернещина Харківської області.
На Лиманському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Сіверська, Спірного, Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Колодязі та Сіверськ Донецької області.
На Бахмутському напрямку ЗС РФ завдали авіаційних ударів в районах Васюківки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Предтечине та Диліївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі південніше Авдіївки Донецької області. Завдали авіаційних ударів в районах Авдіївки та Невельського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Семенівка, Яснобродівка, Карлівка, Невельське Донецької області.
На Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міст Мар’їнка та Красногорівка Донецької області. Росіяни завдали авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка та Єлизаветівка Донецької області.
На Шахтарському напрямку росіяни здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Завдали авіаційних ударів в районах Великої Новосілки, Макарівки, Старомайорського та Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Богоявленка, Золота Нива, Урожайне, Благодатне, Нескучне та Рівнопіль Донецької області.
На Запорізькому напрямку Росія завдала авіаційних ударів в районах Омельника, Малої Токмачки, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Білогір'я, Лук'янівське, П'ятихатки, Плавні Запорізької області.
На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах Миколаївки та Садового Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали такі населені пункти як Понятівка, Херсон, Новодмитрівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.
Водночас ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Війська РФ завдали по Україні 42 ракетних та 56 авіаційних ударів
Загалом протягом минулої доби росіяни завдали 42 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах, повідомили у Генштабі ЗСУ
Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару по території України ракетами повітряного та морського базування. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів: 4 крилаті ракети Х-22, 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 4 крилаті ракети типу “Калібр”. Нашою протиповітряною обороною було знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555та “Калібр”. Крім цього було зафіксовано щонайменше 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300 та С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Росія вночі атакувала Україну безпілотниками — Генштаб
У ніч проти 16 серпня російська армія завдала авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони "Shahed-136/131”. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
ЗСУ просунулися на Луганщині та Запоріжжі — ISW
Українські війська 15 серпня провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту, зокрема, просунулися в Луганській області та на заході Запорізької області. Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW)
CNN показало ексклюзивне відео атаки на Кримський міст від СБУ за допомогою морського дрона
Українські спецслужби надали CNN ексклюзивні кадри, на яких показано атаку на Кримський міст 17 липня, коли вони використали експериментальний морський безпілотник.
Росія заявила про атаку безпілотників у Калузькій області
Міністерство оборони РФ заявило, що три безпілотники намагалися атакувати об'єкти на території Калузької області. За їхніми даними, російські засоби ППО знешкодили БПЛА. Руйнувань та постраждалих немає.
Чехія заморозила понад 14 млрд грн активів росіян
Чеська Республіка на сьогодні заморозила активів підсанкційних росіян на понад 14 млрд гривень. Про це повідомив посол Чехії в Україні Радек Матула під час зустрічі із головою Агентства з розшуку та менеджменту активів Оленою Думою.
Також Радек Матула поінформував, що чеськими правоохоронними органами проводиться активна робота щодо моніторингу інформації про російських громадян, які підпадають під санкції.
США застерегли Росію від тіснішої оборонної співпраці з Північною Кореєю
"Будь-який тип співпраці в галузі безпеки або угоди щодо зброї між Північною Кореєю та Росією, безсумнівно, порушить низку резолюцій Ради Безпеки ООН", — заявив у вівторок, 15 серпня, речник Держдепартаменту США Ведант Патель у Вашингтоні.
Перед цим лідери Росії та Північної Кореї обмінялися посланнями. Президент Росії Володимир Путін побажав у листі "розширення двостороннього співробітництва в усіх сферах із КНДР". Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин також висловився за "подальше розширення стратегічного і тактичного співробітництва між двома країнами у сфері безпеки та оборони".
CNN: війська використовують теплові камери для розмінування
Українські війська використовують експериментальне тепловізійне обладнання для виявлення російських мін, повідомляє CNN. У селі Роботине на південному сході Запоріжжя ЗСУ виявляють російські міни за допомогою безпілотників, оснащених тепловізором. Нова техніка найкраще працює в періоди з обмеженим сонячним світлом. Міни утримують тепло сонця, поки Земля охолоджується, і їх можна виявити як яскраві білі точки на теплові камери. Підрозділ, який працює за цим новим методом, використовує спеціальні заряди, щоб підривати виявлені міни з сусідніх траншей
Колишній працівник ФБР визнав себе винним у співпраці з російським олігархом під санкціями
Колишній високопосадовець контррозвідки польового офісу ФБР у Нью-Йорку Чарльз Макгонігал у вівторок, 15 серпня, визнав себе винним у порушенні санкцій США, допомагаючи російському олігарху діставати інформацію про свого бізнес-конкурента. Про це пише видання POLITIKO.
Звинувачення пов’язане зі схемою 2021 року щодо ухилення від санкцій США від імені Олега Дерипаски, алюмінієвого магната та соратника президента Росії Володимира Путіна.
Росія тестує цифровий рубль, щоб обійти санкції
Росія почала тестувати свій новий "цифровий рубль" на споживачах сподіваючись, що технологія блокчейн допоможе Федерації уникнути санкцій. Про це повідомляє France24.
Кремль сподівається, що такий крок дозволить їй ефективніше уникати санкції, а також посилити контроль над своїми громадянами через технологію блокчейн.
В ООН засудили нову хвилю російських атак по Україні
Координаторка гуманітарних питань ООН Деніз Браун засудила нову хвилю російських атак, яка знову пошкодила будинки, лікарні та школи та забрала життя цивільних в Україні. Про це повідомив речник Генсекретаря ООН Стефан Дюжаррік під час брифінгу.
У РФ назвали ім'я загиблого пілота на Л-39 під час аварії навчального літака в Краснодарському краї
У Росії назвали імʼя загиблого на Л-39 пілота. Ним виявився полковник Вадим Гуров, який брав участь у війні в Україні. Про це повідомив глава Адигеї Мурат Кумпілов. Під час аварії навчального літака в Краснодарському краї загинув начальник Майкопського навчального авіаполку полковник Вадим Гуров.
Латвія посилює охорону кордону з Білоруссю
Латвія посилює охорону кордону через зростання кількості біженців, які незаконно втікають до країни через кордон з Білоруссю. Про це йдеться на сайті прикордонної служби країни. Держприкордонслужба мобілізувала додаткові сили для посилення охорони зовнішнього державного кордону.