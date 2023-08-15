Звільнення Урожайного і дронова атака портів Дунаю. 539 день війни. Онлайн

Сили оборони здійснюють заходи контрбатарейної боротьби на двох напрямках

Росіяни завдали 7 ракетних та 67 авіаційних удари, здійснили 30 обстрілів з РСЗВ. Є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, повідомили у Генштабі ЗСУ. На фронті за добу відбулось 15 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ здійснила мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Тимоновичі, Блешня Чернігівської області, Шалигине, Попівка, Миропілля Сумської області та Одноробівка, Стогнії, Уди, Зелене, Гатище на Харківщині.

На Куп'янському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Сеньківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали населені пункти Вільшана, Петропавлівка, Чернещина Харківської області.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів окупантів зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Сіверськ, Верхньокам'янське, Свято-Покровське, Виїмка Донецької області.

На Бахмутському напрямку армія РФ вела безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них — Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Калинівка, Іванівське, Ступочки Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії росіян, українські захисники продовжують стримувати наступ окупантів у районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них — Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ армії РФ у районі міста Мар'їнка Донецької області. Росіяни завдали авіаційного удару в районі Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Катеринівка та Курахове Донецької області.

На Шахтарському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів у районах Урожайного та Благодатного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них — Водяне, Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Благодатне та Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійських обстрілів армії РФ постраждали понад 20 населених пунктів, серед них — Чарівне, Гуляйпільське, Омельник, Новоандріївка, Малі Щербаки, П'ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів росіян зазнали понад 10 населених пунктів, серед них — Хрещенівка, Новодмитрівка, Миколаївка, Садове, Зеленівка Херсонської області та місто Херсон.