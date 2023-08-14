Зачинені укриття: після ракетного удару лучани почали скаржитися на гарячу лінію

Після ракетного удару армії РФ по підприємству у Луцьку на гарячу лінію 15-80 надійшло три скарги щодо зачинених під час повітряної тривоги укриттів.

Як розповів Суспільному начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськради Юрій Кирилюк, повідомлення надходили з різних мікрорайонів міста.

Одне із укриттів було зачинене на проспекті Соборності.

"Я сьогодні з ними (ОСББ — ред.) спілкувався, там відбулось те що чергова не почула дзвінка, сигнал на мобільний їй не прийшов. Хоча там і сирена поруч, але жінка не почула і відкрила вже люди стукали і була вже критична ситуація, вже ті ракети падали", — сказав Кирилюк.

Зі слів начальника міського відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту, також укриття було зачинене у будинку на проспекті Молоді, 4.

"Ми будемо працювати з керівництвом ОСББ, щоб не нехтували і відкривали", — додав посадовець.

Одна із тих, хто не зміг під час ракетної атаки потрапити в укриття — лучанка Алла Сухоносова. Жінка мешкає в Привокзальному районі. Каже: пішла в укриття, яке розташоване в паркінгу сусіднього житлового комплексу.

"З вулиці не можна зайти, якщо двері в парковку відкриті, то можна. Раніше можна було сходинками зайти, тепер вони теж їх закривають. Чужим, як то кажуть, вхід заборонено", — говорить жінка.

Усього у Луцькій громаді сто одне сховище і протирадіаційне укриття, й 725 – найпростіших, які розташовані у підвалах будинків, навчальних закладів, культових споруд.