15 серпня — 538 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Уночі 15 серпня російська армія атакувала ракетами Україну. Вибухи пролунали на заході та півдні України. Перші вибухи пролунали у Дніпрі. Внаслідок російського обстрілу о 04:20 на підприємстві спалахнула пожежа. Є один постраждалий. Згодом серія вибухів пролунала у Запоріжжі, повідомили кореспонденти Суспільного. Згодом повторні вибухи були і в Запорізькому районі.
- О 5:20 вибухи прозвучали у Луцьку. В місті зафіксували влучання по одному з промислових підприємств. За інформацією голови Волинської ОВА, внаслідок ракетного удару загинули три людини, ще кілька перебувають у лікарні.
- Найбільше вибухів прозвучало на Львівщині. Уламки ракет впали у Львові на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. Там було загоряння. Із будинків евакуювали людей із будівель евакуювали. Є травмовані мешканці. Інформації про загиблих немає. Загоряння фіксували й у інших частинах міста. Їх загасили. Також є інформація про пошкоджені автомобілі. В одному із гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі. У двох селах Львівщини пошкоджені будинки і травмовані люди.
- США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на 200 мільйонів доларів. До нього увійдуть боєприпаси для ППО, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та додаткове обладнання для розмінування.
- У Росії на Талінському нафтовому родовищі поблизу Нягані у Ханти-Мансійському автономному окрузі (ХМАО) 14 серпня сталося два вибухи. За попередніми даними загинуло дві людини.
- Сили оборони продовжують визволення селища Урожайне Волноваського району Донецької області. В напрямку селища, південніше та південно-східніше Старомайорського Донеччини Сили оборони мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах
У селі Урожайне на Донеччині тривають жорстокі бої
У селі Урожайне на Донеччині тривають обстріли та жорстокі бої. Стабілізаційні заходи там не проводять. Коли відсувалася лінія фронту, українським бійцям вдалося зайти на територію населеного пункту та евакуювати трьох людей. Про це розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Герой кліпу Imagine Dragons з Миколаївщини вийшов з гуртом на сцену в Варшаві
Здійснилася мрія героя кліпу Imagine Dragons з Миколаївщини Сашка. 14-річний хлопець відвідав концерт гурту в Варшаві та вперше побував за кордоном. У рідному селі Новогригорівка Сашко свого часу зустрівся з режисером Таєм Арнольдом, який зняв історію хлопця. Про це повідомили в Instagram фандрейзингової платформи UNITED24. Кліп на пісню Crushed номінували на MTV Music Video Awards в категорії "Відео задля добра".
Офіс генпрокурора оголосив підозру росіянину, який жорстоко поводився з жителями Вовчанська на Харківщині
За версією слідства, упродовж 5 червня – 10 вересня 2022 року "старший оперуповноважений" одного з управлінь "міністерства внутрішніх справ "ЛНР" спільно з військовими РФ катували цивільного на Вовчанському агрегатному заводі. Метою знущань було отримання інформації про місце перебування родича потерпілого. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.
У Краматорську чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Протягом дня росіяни обстріляли 9 громад Сумщини — пошкоджений приватний будинок
За день, 15 серпня, армія РФ обстріляла 9 громад Сумської області. Нараховано 172 вибухи. У Миколаївській СГ внаслідок російської атаки артилерією пошкоджений приватний будинок. Про це повідомили в Сумській ОВА.
Гарантії безпеки для України: ще одна європейська держава підтримала декларацію G7
Президент Володимир Зеленський заявив, що Північна Македонія підтримала угоду про гарантії безпеки для України.
Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Twitter.
"Вдячний Північній Македонії за приєднання до декларації G7 щодо підтримки безпекових гарантій для України. Загалом приєдналися вже 15 країн", — зазначив президент.
Зеленський подякував македонському прем'єр-міністру Димитару Ковачевському за зусилля зі зміцнення партнерства між державами.
Російська армія тричі за день била з важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровщини
Протягом дня 15 серпня військові РФ тричі атакували Нікопольський район Дніпропетровщини, повідомив у своєму Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Били з важкої артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді. Загалом випустили десять снарядів.
Загиблих та поранених внаслідок обстрілів немає. Пошкоджена господарська споруда. Інші наслідки атак уточнюють.
У решті громад – день минув спокійно, написав посадовець.
Ізраїль передав Україні декілька тонн медикаментів
Ізраїль 15 серпня передав декілька тонн медикаментів Міністерству охорони здоров'я України як гуманітарну допомогу, повідомив ізраїльський посол Михайло Бродський.
Дипломат зазначив, що церемонія передачі відбулася у Києві за участю його заступниці Лірон Фінкельштейн і українських офіційних представників.
У НАТО наголосили, що їхня позиція щодо суверенітету України лишається незмінною
У відповідь на припущення керівника апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіана Єнссена щодо того, що Україна може вступити у НАТО в обмін на "відмову" від частини своєї території, офіційний представник Альянсу наголосив у коментарі Суспільному, що "позиція НАТО чітка і вона не змінилася".
"Ми повністю підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України, як підтвердили лідери НАТО на Вільнюському саміті в липні. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і ми віддані досягненню справедливого і тривалого миру. Україна сама має вирішувати, коли і на яких умовах досягти миру, і очевидно, що існує потреба у безпекових домовленостях, які б гарантували, що війна не повториться", — сказав він.
Київ та низка областей — повітряна тривога.
Лікарі розповіли про стан травмованих внаслідок ракетного удару у Луцьку
Стан працівників промислового підприємства, які 15 серпня отримали травми внаслідок ракетного обстрілу, медики оцінюють як середньої важкості.
Двоє із трьох травмованих нині в обласній лікарні, — розповів Суспільному лікар-нейрохірург Сергій Фецяк.
" Є травма вибуховою хвилею, є травма уламками якихось конструкцій. В одного травма і голови і тулуба, в іншого — тільки хребта. Це серйозні травми", — сказав лікар.
Зі слів Сергія Фецяка, обом травмованим призначили лікування. Вони поки залишаться у стаціонарі. "Ведеться спостереження, бо травма може проявити себе трошки пізніше", — додав нейрохірург.
Ще один травмований нині у міській клінічній лікарні. З власних джерел Суспільне дізналося, що працівника ушпиталили через опіки. У якому він стані працівники медзакладу не коментують.
Як розповів під час брифінгу в адміністрації області виконувач обов'язків керівника обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергій Демидюк, внаслідок влучання ракет сталася пожежа і обвал залізобетонних конструкцій підприємства.
Внаслідок обстрілів військами РФ Львового на Херсонщині поранені троє людей
Російська армія ввечері 15 серпня обстріляла Львове Тягинської громади на Херсонщині. Поранені двоє чоловіків та жінка, повідомила у Telegram Херсонська ОВА.
40 та 46-річних чоловіків та 64-річну жінку шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги, йдеться у повідомленні.
Володимир Зеленський відвідав командний пункт армійського корпусу на Мелітопольському напрямку
Під час робочої поїздки до Запорізької області Президент України Володимир Зеленський відвідав командний пункт 10-го армійського корпусу, який бере участь в обороні на Мелітопольському напрямку.
Про це сьогодні, 15 серпня, повідомили на сайті Офісу президента України.
Володимир Зеленський заслухав доповідь про перебіг та особливості бойових дій, потреби військових в озброєнні, боєприпасах та вручив державні нагороди.
Зокрема, орден "Золота Зірка" отримав заступник командира танкового батальйону 116-ї ОМБр майор Максим Захарченко.
Крім того, Глава держави вручив ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів і ордени "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів військовим, які відзначилися в боях на Мелітопольському напрямку.
"Насамперед дякую за вашу велику справу, велику роботу. Бережіть себе! Слава Україні", – зазначив Володимир Зеленський.
Зачинені укриття: після ракетного удару лучани почали скаржитися на гарячу лінію
Після ракетного удару армії РФ по підприємству у Луцьку на гарячу лінію 15-80 надійшло три скарги щодо зачинених під час повітряної тривоги укриттів.
Як розповів Суспільному начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськради Юрій Кирилюк, повідомлення надходили з різних мікрорайонів міста.
Одне із укриттів було зачинене на проспекті Соборності.
"Я сьогодні з ними (ОСББ — ред.) спілкувався, там відбулось те що чергова не почула дзвінка, сигнал на мобільний їй не прийшов. Хоча там і сирена поруч, але жінка не почула і відкрила вже люди стукали і була вже критична ситуація, вже ті ракети падали", — сказав Кирилюк.
Зі слів начальника міського відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту, також укриття було зачинене у будинку на проспекті Молоді, 4.
"Ми будемо працювати з керівництвом ОСББ, щоб не нехтували і відкривали", — додав посадовець.
Одна із тих, хто не зміг під час ракетної атаки потрапити в укриття — лучанка Алла Сухоносова. Жінка мешкає в Привокзальному районі. Каже: пішла в укриття, яке розташоване в паркінгу сусіднього житлового комплексу.
"З вулиці не можна зайти, якщо двері в парковку відкриті, то можна. Раніше можна було сходинками зайти, тепер вони теж їх закривають. Чужим, як то кажуть, вхід заборонено", — говорить жінка.
Усього у Луцькій громаді сто одне сховище і протирадіаційне укриття, й 725 – найпростіших, які розташовані у підвалах будинків, навчальних закладів, культових споруд.
Зеленський відвідав хірургічне відділення на Запоріжжі, де надають медичну допомогу українським захисникам
У межах робочої поїздки в Запорізьку область Президент України Володимир Зеленський відвідав передове хірургічне відділення, де надають медичну допомогу бійцям із Таврійського напрямку.
Про це сьогодні, 15 серпня, повідомили на сайті Офісу Президента України.
У медзакладі проводять первинні хірургічні втручання, реанімаційні та стабілізаційні заходи. Щодня через нього проходить до 200 поранених, повідомляють на сайті офісу Президента.
"Дякую вам за службу, дякую за те, що захищаєте Україну на такому важливому Південному напрямку, бережете життя наших хлопців. І себе бережіть обов’язково", – сказав Володимир Зеленський, звертаючись до бойових медиків.
Президент України вручив медичним працівникам, а також пораненому захисникові державні нагороди.
Зеленський відвідав передовий пункт 46-ої бригади
Президент Володимир Зеленський відвідав передовий пункт управління 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.
"Дякую за захист України на Оріхівському напрямку. Наші воїни здатні забезпечити Україні реальну свободу. Дякую за вашу стійкість і за кожен метр результату", — написав він.
72% військових ЗСУ боїться, що після війни держава про них забуде — Gradus Research
72% поранених українських військовослужбовців бояться, що після повернення до цивільного життя держава про них забуде.
Про це йдеться в опитуванні, яке провела компанія Gradus Research, на замовлення громадської організації "Принцип".
"Ми проаналізували бар'єри та потреби поранених військовослужбовців на всіх етапах їхнього шляху при контакті з відповідними сервісами: від евакуації до повернення на службу чи звільненням. Для комплексного аналізу були залучені дві цільові аудиторії – власне військовослужбовці, що отримали поранення під час бойових дій, та їхні родини, а також – представники військових частин та лікувальних установ", — йдеться у повідомленні.
За даними опитування, основною причиною страхів післявоєнного життя є забуття державою ветеранів після війни (72%). Також більш ніж половина опитаних бояться, що не зможуть знайти роботу (55%) та не зможуть звикнути до мирного життя (49%).
Київ — відбій повітряної тривоги.
Швеція надасть Україні тринадцятий пакет військової допомоги на майже $314 млн
Швеція надасть Україні черговий, тринадцятий пакет військової допомоги, загальна сума якого сягає майже 314 млн доларів. До нього, зокрема, ввійдуть боєприпаси для систем ППО і бойових машин, які Швеція вже передала Україні раніше.
Про це йдеться у пресрелізі уряду Швеції.
"Уряд визначився з новим пакетом підтримки для України. Підтримка охоплює боєприпаси та запасні частини для декількох систем техніки, які Швеція передала Україні раніше", — йдеться у повідомленні шведського уряду.
Швеція також передає транспортні засоби, аварійно-рятувальні засоби та обладнання для розмінування. Як зазначається, наразі уряд отримує дозвіл про продаж у США мисливського робота Rb 99 (AMRAAM), який потім буде передано в дар Україні.
"Загальна вартість тринадцятого пакета підтримки становить приблизно 3,4 мільярда шведських крон (майже $314 млн). Пакет підтримки також включає компенсацію Збройним силам Швеції, наприклад, транспортних витрат і витрат на охорону", — йдеться у повідомленні.
Наслідки удару по Краматорську
Це кадри наслідків обстрілу складів із продуктами у Краматорську. Ковбаси, заморожені продукти, багато морозива: з продуктової бази, що її вночі знищила армія РФ обстрілом, харчі поставляли по всій Донецькій області.
"Продукти постачали аж в Часів Яр. Попри обстріли. Нещодавно наші хлопці там, обстріл був. Дивом цілі залишились. І у Бахмут возили, доки можна було", — розповів Суспільному співробітник підприємства.
Близько півночі армія РФ завдала ракетного удару по продуктовій оптовій базі у Краматорську.
Київ та низка областей — повітряна тривога.
Кількість постраждалих на Львівщині зросла до 19
19 людей отримали травми та поранення унаслідок нічної російської атаки Львівщини, повідомив голова Львівської ОВА Козицький. У більшості постраждалих діагностували забої, різані рани та гострі реакції на стрес.
України немає серед запрошених на саміт G20 в Індії
На сайті G20 опублікували список запрошених на саміт Великої двадцятки (G20), який має відбутися 9-10 вересня у Нью-Делі. України в ньому немає.
На саміті очікують на всіх лідерів країн G20, зокрема й президента РФ Путіна, а також лідерів Бангладешу, Єгипту, Маврикію, Нігерії, Іспанії, Нідерландів, ОАЕ, Оману і Сінгапуру.
Росія нічним ударом пошкодила спорткомплекс у Дніпрі, в якому готувалися плавці збірної України
Крім одного з підприємств, у Дніпрі Росія під час нічного удару пошкодила спортивний комплекс "Метеор".
У готелі біля спорткомплексу в момент вибуху перебував майбутній учасник Олімпіади-2024 Олександр Желтяков. "Нас тут п’ять чоловік — тих, хто виступали на юнацькому чемпіонаті Європи. Ми вже місяць тренувалися в «Метеорі». Через два тижні у нас кінець сезону. Поки важко сказати, коли зможемо відновити тренування", — сказав Желтяков у коментарі Суспільне Спорт.
Унаслідок обстрілу спорткомпексу ніхто не постраждав. Водночас до трьох зросла кількість поранених через удар по одному з підприємств у Дніпрі.
У Луцьку з-під завалів врятували чоловіка
У Луцьку з-під завалів промислового підприємства рятувальники дістали одного з працівників. Чоловіка госпіталізували.
Унаслідок російського ракетного удару загинули троє працівників нічної зміни підприємства, четверо — отримали поранення.
На Львівщині внаслідок нічної атаки 15 людей отримали поранення
Унаслідок росіської нічної атаки на Львівщині поранення отримали 15 людей, серед них — 10-річна дитина, повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. П'ятьох людей госпіталізували.
За словами Козицького, на Львівщині зафіксували шість влучань, одну ракету збили сили ППО.
Унаслідок обстрілів у Львові пошкоджені 40 будинків. Зокрема ракета влучила на територію дитячого садочку, у будинку поряд повністю згоріли чотири квартири. Також є пошкодження в населених пунктах Оброшинської та Зимноводівської громадах.
На Київщині через ракетну атаку Росії працювала ППО
Війська РФ у ніч проти 15 серпня намагалися завдали ракетного удару по Київщині. Працювали сили протиповітряної оборони. Влучань на території області не зафіксовано. Потерпілих немає.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.
За його словами, повітряна тривога в області тривала понад 2 години. Сили ППО завадили потраплянню російський ракет у ціль. Об'єкти критичної або житлової інфраструктури не пошкоджені. Інформація про постраждалих та падіння уламків наразі відсутня.
Очільник Київської ОВА подякував військовим за захист, водночас закликав жителів Київщини не ігнорувати сигнал повітряної тривоги і перебувати в укриттях.
На Прикарпатті уламки ракет пошкодили будинок
В Івано-Франківській області уламки збитих ракет пошкодили житловий будинок, повідомила вранці голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлана Онищук.
"Звуки вибухів було чутно і на Прикарпатті. Працювала наша ППО. Уламки ракети потрапили на приватне подвір’я, пошкоджено господарські будівлі та житловий будинок", — написала вона в Telegram.
Внаслідок падіння уламків ніхто не постраждав.
Протягом 14 серпня на Харківщині внаслідок обстрілів зазнали поранень 10 людей, загинув чоловік
Унаслідок російських обстрілів Харківської області протягом 14 серпня зазнали поранень десятеро людей, серед них підліток.
Про це йдеться у зведенні керівника обладміністрації Олега Синєгубова.
У селі Подоли Куп'янського району поранені:
- 44-річна жінка;
- 51-річний чоловік.
Під час обстрілу Козачої Лопані Харківського району загинув 34-річний чоловік, поранень зазнали:
- 34-річний чоловік;
- 44-річний чоловік;
- 68-річний чоловік;
- 72-річна жінка.
Російська армія з артилерії обстріляла Бугаївку Чугуївського району, поранення зазнали:
- 14-річний хлопець;
- 62-річна жінка;
- 75-річна жінка.
Також близько 01:00 армія РФ атакувала з повітря Ізюм, легкі поранення отримала 42-річна жінка.
Військові РФ за минулу добу обстріляли 29 населених пунктів на Запоріжжі
Протягом минулої доби, 14 серпня, російські військові обстріляли 29 населених пунктів Запорізької області. Інформація про загиблих та поранених не надходила.
Про це сьогодні, 15 серпня, повідомили в Запорізькій ОВА з посиланням на інформацію Національної поліції.
Загалом армія РФ 107 разів обстріляла міста та села Запорізької області:
- два авіаудари завдала по Оріхову та Таврійському,
- 4 ракетних удари — по Степному;
- з РСЗВ 6 разів атакувала Павлівку, Новодарівку, Темирівку, Ольгівське та Білогір'я;
- тричі застосовувала БПЛА по Залізничному та Новодарівці;
- 92 рази з артилерії обстріляла територію Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новодарівки, Новоандріївки, Левадного, Білогір'я, Верхньої Терси, Щербаків, Темирівки, Полтавки, Малинівки, Гуляйпільського, Приютного, Степногірська, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Павлівки та Плавнів.
"Надійшло 32 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарських будівель та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", — зазначили в адміністрації.
Вночі армія РФ завдала ракетного удару по Краматорську
В ніч проти 15 серпня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Краматорську після якого спалахнула пожежа. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще одна дістала поранення. Про це повідомляє прокуратура Донецької області.
"14 серпня 2023 року, о 23:23, збройні сили РФ здійснили ракетний обстріл Краматорська. За попередніми даними, окупанти атакували з зенітно-ракетного комплексу С-300. Снаряди окупантів поцілили по складських приміщеннях, де зберігались продукти. На площі 2400 кв. м виникла пожежа", — йдеться у повідомленні.
У прокуратурі додали, що внаслідок обстрілу під завалами опинились двоє вантажників, тіло одного з них деблокували рятувальники. Стан іншого чоловіка станом на 8:00 був невідомий.
За годину Краматорська міська військова адміністрація повідомила, що човік загинув.
Поранена також була 38-річна поранена співробітниця підприємства, повідомили у прокуратурі. За даними МВА, у жінки не важкі поранення.
У міській адміністрації також додали, що вночі 15 серпня було ще дві атаки по місту.
"Обстріляли промислову зону. Без постраждалих, але є руйнування. Також обстріляли околиці Краматорська", — повідомили у МВА.
За фактом обстрілу розпочате досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Внаслідок обстрілів Херсонщини поранені дев'ятеро людей
Через обстріли російськими військами деокупованої Херсонщини 14 серпня поранені дев'ятеро людей. Про це в Telegram повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Загалом за добу армія РФ 71 раз обстріляла територію Херсонської області. З мінометів, артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню, дронів та авіації випустила 290 снарядів, по Херсону — 28, йдеться в повідомленні.
За даними ОВА, пошкоджена школа у Херсонському районі, також снаряди влучили у житлові квартали.
У Херсонській МВА повідомили, що зафіксували влучення у Херсоні, Садовому та Антонівці. Внаслідок обстрілів за минулу добу у Херсонській громаді поранені п'ятеро людей.
За добу дві людини на Донеччині дістали поранення
Протягом 14 серпня від обстрілів з боку російської армії на Донеччині одна людина загинула у селі Пречистівка, ще четверо жителів області дістали поранення.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Кириленко додав, що поранено жителя Краматорська, Ямполя, Ласточкиного та Північного
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині загинули 1657 людей, поранення отримали 4002 людей. Точну кількість загиблих та поранених у Волновасі та Маріуполі встановити неможливо.
Реактивні системи залпового вогню та міномети. Армія РФ обстріляла Миколаївщину
Російські війська протягом 14 серпня обстріляли узбережжя Очакова та акваторію Очаківської громади. Поранених та загиблих немає.
Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.
У військовій адміністрації зазначили, що 14 серпня о 10:40 з реактивних систем залпового вогню російська армія завдавала ударів по узбережжю міста Очаків. Поранених та загиблих немає.
Також 14 серпня з 10:52 до 11:02 під мінометним обстрілом армії Російської Федерації перебувала акваторія Очаківської громади. Поранених та загиблих немає.
За інформацією районних військових адміністрацій, у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день 14 та ніч 15 серпня минули без обстрілів.
На Черкащині російські ракети поцілили по території медзакладу та приватного підприємства
По території Черкащини вранці 15 серпня російська армія завдала ракетних ударів. Поцілили по територіях медзакладу та приватного підприємства у Смілі.
Про це Суспільному повідомив керівник ОВА Ігор Табурець.
Зі слів посадовця, постраждалих немає:
"Під ранок ворог завдав ракетних ударів по нашій Черкащині. Зокрема, у Смілі ракета уразила територію приватного підприємства. Ще одна поцілила по території медзакладу. Минулось без потерпілих", — повідомив Ігор Табурець.
Водночас пошкоджено мережі водо- і теплопостачання. Частина Сміли наразі без води. На місці працюють правоохоронні та комунальні служби, додав керівник ОВА.
Армія РФ влучила по одному з підприємств Дніпра: двох людей поранено.
О 5-ій ранку 15 серпня армія РФ влучила по одному з підприємств Дніпра: двоє людей поранено. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Лисак.
За уточненими даними, поранені — це 59-річна жінка, яка отримала легкі ушкодження й лікуватиметься вдома, і 70-річний чоловік, якого ушпиталили.
Лисак також поінформував, що під час масованої атаки ПвК "Схід" збило над Дніпропетровщиною сім крилатих ракет Х-101/555.
Пізніше посадовець уточнив, що пошкоджено важливий спортивний об'єкт міста. Там вилетіли вікна, побитий фасад та внутрішня стіна.
За уточненими даними, поранені — це 59-річна жінка, яка отримала легкі ушкодження й лікуватиметься вдома, і 70-річний чоловік, якого ушпиталили.
Лисак також поінформував, що під час масованої атаки ПвК "Схід" збило над Дніпропетровщиною сім крилатих ракет Х-101/555.
Пізніше посадовець уточнив, що пошкоджено важливий спортивний об'єкт міста. Там вилетіли вікна, побитий фасад та внутрішня стіна.
Пожежу на промисловому підприємстві вже загасили.
Генштаб назвав втрати військ РФ за добу
Станом на ранок 14 серпня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 254 920 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 540 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 4313 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8370 (+16) од,
- артилерійських систем – 5128 (+29) од,
- РСЗВ – 714 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 482 (+3) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 314 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4242 (+29),
- крилаті ракети ‒ 1387 (+8),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7584 (+22) од,
- спеціальна техніка ‒ 769 (+3).
Дані уточнюються.
У Львові ракета прилетіла у двір дитячого садка — Садовий
Під час масованого удару по Львову одна з ракет поцілила у двір дитсадка і зруйнувала його, повідомив мер Львова Андрій Садовий.
Ракета прилетіла у двір дитячого садка. Пошкоджено понад сто помешкань, вибито понад 500 вікон, зруйновано дитячий садок. Чотири людини отримують медичну допомогу. Загрози їхньому життю немає", 1 зазначив він.
РФ випустила по Україні 28 ракет. Сили ППО збили 16
Близько 4:00 год 15 серпня 2023 року російські війська завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування. Загалом випустили 28 ракет. Сили ППО збили 16 повітряних цілей.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів:
- 4 крилаті ракети Х-22 – з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 (аеродроми базування Сольци, Шайковка);
- 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації (аеродроми базування Енгельс, Олєнєгорськ);
- 4 крилаті ракети "Калібр" з фрегата з акваторії Чорного моря (район Ялти).
В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони, знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр". Крім того, зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Сили оборони відбили наступ РФ в районі Мар'їнки і ведуть контрнаступ на півдні — Генштаб
Протягом минулої доби на фронті відбулось понад 15 бойових зіткнень, повідомили у Генштабі ЗСУ.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках війська РФ завдали авіаударів в районах Павлівки та Степного Сумської області. З мінометів та артилерії обстріляли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Попівка, Грем’яч Чернігівської області; Атинське, Степне, Водолаги Сумської області та Огірцеве, Гатище, Плетенівка на Харківщині.
На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаударів в районах Іванівки, Загризового Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Фиголівка, Петропавлівка, Орлянське, Кучерівка, Подоли, Першотравневе Харківської області.
На Лиманському напрямку окупанти завдали авіаударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів росіян зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Серебрянка, Дронівка, Закітне, Виїмка, Переїзне, Федорівка Донецької області.
На Бахмутському напрямку війська РФ завдали авіаударів в районах Васюківки та Кліщіївки Донецької області. Від російських артобстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Олександро-Шультине, Ступочки, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба Донецької області.
На Авдіївському напрямку росіяни завдали авіаудару в районі Авдіївки. Артобстрілів зазнали населені пункти Керамік, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки та Красногорівки. Війська РФ завдали авіаційного удару в районі Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Гостре, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.
На Шахтарському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах Великої Новосілки, Благодатного, Макарівки та Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне, Левадне, Старомайорське Донецької області.
На Запорізькому напрямку війська РФ завдали авіаудару в районі Новоданилівки Запорізької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Залізничне, Білогір’я, Степногріськ, Плавні Запорізької області.
На Херсонському напрямку росіяни завдали авіаудару в районі Ольгівки. Артобстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Дніпровське, Берегове, Велетенське, Широка Балка Херсонської області та місто Херсон.
Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 1 удар по пункту управління, 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по зенітно-ракетних комплексах військ РФ.
Також українські військові збили російський ударний гелікоптер Ка-52.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях та 1станцію РЕБ росіян.
Внаслідок атаки РФ по Луцьку загинули три людини — ОВА
Внаслідок атаки РФ по Луцьку загинули три людини і ще кілька перебувають у лікарні, повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Перебуваю на місці події. На жаль, внаслідок влучання маємо жертви. Станом на зараз загинуло 3 осіб. Ще кілька постраждалих перебувають у лікарні. Співчуваємо рідним та близьким. Більше інформації згодом", — зазначив він.
Війська РФ завдали по Україні 14 ракетних і 72 авіаудари
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційний удар по території України, застосувавши 8 ракет “Калібр” та 15 іранських ударних дронів “Shahed-136/131” по Одеській області. Сили протиповітряної оборони усі ракети “Калібр” та БпЛА знищили.
Загалом війська РФ завдали 14 ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснили 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, торговельний центр, студентський гуртожиток, дитячі садочки, школи та інша цивільна інфраструктура.
Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
У Львівській області влучання у двох населених пунктах — ОВА
У Ставчанах Львівської області пошкоджені 10 будинків. Є люди, які зазнали легких травм. Пошкоджені будинки також у Суховолі — без постраждалих, повідомив голова ОВА Максим Козицький.
У Луцьку через влучання у підприємство є двоє постраждалих — ОВА
Внаслідок влучання по промисловому підприємству у Луцьку травмовані двоє людей, повідомив голова Волинської ОВА Погуляйко.
У Луцьку є влучання — Поліщук
У Луцьку є влучання по одному з промислових підприємств, — повідомив міський голова Поліщук. Попередньо є постраждалі. На місці працюють усі служби.
У Львові є влучання — Садовий
У Львові внаслідок обстрілу армії РФ є влучання у приватні будинки, повідомив міський голова Садовий.
На Дніпропетровщині внаслідок ракетної атаки РФ горить підприємство — ОВА
У Дніпрі внаслідок російського обстрілу на підприємстві спалахнула пожежа. Є один постраждалий, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
На Львівщині внаслідок ракетної атаки РФ є влучання — ОВА
У Львівській області є влучання, повідомив голова ОВА Козицький.
Тривога у місті та області триває.
У Львові чутно звуки вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Києві — відбій тривоги.
У Львові повторні вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Львові чутно звуки вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Луцьку було чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного.
На Хмельниччині вчергове чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
На Хмельниччині працює ППО, повідомив перший заступник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. В області триває повітряна тривога.
У Хмельницькому чутно звуки вибухів, повідомляє кореспондентка Суспільного.
У Польщі хочуть реформувати військове командування
Президент Польщі Анджей Дуда в понеділок, 14 серпня, заявив про наміри реформувати військове командування на тлі погіршення безпекової ситуації у світі. Про це пише польске видання PAP. Дуда має на меті відродити командування видів Збройних сил Польщі та створити командування Об’єднаних сил. За його словами, найближчим часом будуть запропоновані зміни до командної структури польської армії.
У Запорізькому районі також пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Запоріжжі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Києві та низці областей — повітряна тривога.
Ізріїль надішле Україні кількатонну допомогу у вигляді ліків
У понеділок, 14 серпня, відбулася розмова міністрів охорони здоров’я Ізраїлю та України. Міністри домовилися про надання Україні допомоги у вигляді кілька тонн ліків. Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський у Х (раніше Twitter).
Армія РФ вивела у Чорне море ракетоносій
Армія РФ повернула на бойове чергування у Чорне море бойовий фрегат "Адмірал Макаров" з загальним залпом до восьми ракет типу "Калібр". Про це ввечері 14 липня повідомили в ОК "Південь".
Також станом на 23:20 зафіксована активність стратегічної авіації РФ. Загальний залп всіх літаків складає до 16 ракет Х-101/555.
Україна отримає від Литви 6 млн євро на розвиток системи реабілітації
Литва оголосила про виділення 6 млн євро на розвиток української системи реабілітації, а саме — на будівництво реабілітаційного центру та розвиток кадрового потенціалу. Про це заявила канцлерка уряду Литви Гедре Бальчітіте під час онлайн-зустрічі з міністром охорони здоровʼя України Віктором Ляшком, повідомили у МОЗ.
Кошти спрямують на збільшення потужностей системи реабілітації для людей, які потребують реабілітаційної допомоги. Литва візьме участь у будівництві реабілітаційного центру або відділення. Також частина грошей може бути спрямована на розвиток кадрового потенціалу у сфері реабілітації та послуг психологічної реабілітації, потреба в якій також постійно зростає.
Очільник Мінохорони здоров'я Ляшко розповів, що в Україні вже сформована стратегія розвитку реабілітації у сфері охорони здоровʼя. За основу був взятий досвід Ізраїлю – країни, яка фактично живе у стані війни. Щоб покрити потребу у наданні реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я для військових та цивільних громадян, Україні потрібно близько 7 800 ліжок.
Вибух на АЗС в Дагестані: кількість загиблих зросла до 12 людей
У Махачкалі, столиці Дагестану (одна з республік Росії) на автозаправці стався вибух. За інформацією місцевої влади є загиблі та потерпілі. Про це повідомив голова Дагестану Сергій Меліков.
Площа пожежі внаслідок вибуху становить 500 кв. метрів. За інформацією голови республіки, загинуло 12 людей та ще 50 — постраждалі. Нині причина вибуху — невідома.
У Краснодарському краї РФ розбився військовий літак
Навчальний літак Л-39 авіаційного полку зазнав аварії в Краснодарському краї РФ під час виконання навчально-тренувального польоту.
Про це повідомляє прокремлівське видання ТАСС з посиланням на Міноборони РФ.
За попередньою інформацією з місця, один із членів екіпажу загинув, літак упав у межах аеродрому. Руйнувань та постраждалих на землі немає. Причина аварії встановлюється.