Армія РФ двічі атакувала південь Одещини: влучанням пошкодило зерносховища

Вночі армія РФ двічі атакувала дронами портову та зернову інфраструктуру на півдні Одещини.

Про це 16 серпня повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок влучань по одному з портів Дунаю пошкодило складські приміщення та зерносховища. Виникли пожежі, які ліквідували співробітники ДСНС.

Зруйноване зерносховище. Фото: Сили оборони півдня України

Російські війська атакували портову інфраструктуру Одещини ударними БпЛА типу "Shahed-136/131", які запустили кількома хвилями з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда), повідомили в Повітряних Силах. Військовим вдалося знищити 13 безпілотників у межах Одеської та Миколаївської областей.

Над Одещиною збили 11 ударних безпілотників, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Вночі РФ атакувала "Ренійський морський торговельний порт". Внаслідок влучання російського БПЛА в два металевих склади ангарного типу загорілися два трактори та шрот у поруч розташованому складі на площі 10 квадратних метрів. Загиблих та поранених немає.

Зруйноване зерносховище. Фото: Сили оборони півдня України

Сигнали повітряної тривоги вночі на Одещині лунали двічі о 01:22 та 03:21. О 03:15 в Силах оборони Півдня повідомили, що групи БПЛА рухалися над акваторією Чорного моря, попередньо, у напрямку Одещини. О 03:44 дрони рухалися через гирло Дунаю.

"Ворог продовжує тероризувати портову й зернову інфраструктуру. Будьте в укриттях! Бойова робота теж має наслідки!" — зазначили в повідомленні.

Прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни через нічну атаку РФ по портовій та зерновій інфраструктурі півдня Одещини. За даними слідства, російська армія атакувала об’єкти портової та промислової інфраструктури Подунав’я. Внаслідок обстрілу пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, складські приміщення, зерносховища, адміністративні приміщення та сільськогосподарська техніка.

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