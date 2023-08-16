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З порту Одеси тимчасовим коридором вирушило перше судно
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З порту Одеси тимчасовим коридором вирушило перше судно

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З порту Одеси тимчасовим коридором вирушило перше судно
Контейнеровоз "JOSEPH SCHULTE". Фото: Олександр Кубраков

З порту Одеси тимчасовим коридором вирушило перше судно — контейнеровоз JOSEPH SCHULTE під прапором Гонконгу. На його борту — понад 30 тисяч тонн вантажу (2114 контейнерів), зокрема з продовольством.

Про це 16 серпня повідомив міністр Олександр Кубраков.

Контейнеровоз вийшов з порту Одеса та рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів України.

16 серпня 2023 року контейнеровоз, який знаходився в порту Одеса з 23 лютого 2022 року, вийшов за Воронцовський маяк і тримає курс на Босфор.

Перше судно, яке рушило тимчасовим коридором
Контейнеровоз "JOSEPH SCHULTE". Фото: Олександр Кубраков

Коридор почав діяти з 8 серпня й першочергово буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення РФ.

Останній раз судно виходило в рамках "зернової угоди" 16 липня з порту Одеса. Після зриву "зернової угоди", Росія вдалася до системних повітряних атак портової інфраструктури для зупинки українського агроекспорту. Разом з тим, спостерігаються інформаційні спекуляції та спроби провокацій у Чорному морі для впливу на рух суден до українських портів.

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