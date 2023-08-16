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Сили оборони звільнили Урожайне на Донеччині
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Сили оборони звільнили Урожайне на Донеччині

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Сили оборони звільнили Урожайне на Донеччині
Ілюстративне фото: Facebook / Генштаб ЗСУ

Українські військові звільнили Урожайне, що на Донеччині.

Про це зранку 16 серпня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона зазначила, що українські оборонці закріплюються на досягнутих рубежах.

"Наступальні дії тривають", — написала Маляр.

Селище Урожайне відноситься до Великоновосілківської селищної військової адміністрації Волноваського району Донецької області. Населений пункт перебуває в окупації з березня 2022 року, розповідав Суспільному начальник Великоновосілківської селищної військової адміністрації Сергій Ященко.

Селища Урожайне та Старомайорське розташовані на південь від Великої Новосілки. Це в бік окупованих Волновахи та Маріуполя.

Українські морпіхи опублікували відео звільнення Урожайного.

Як йдеться на сторінці у Facebook 38-ї окремої бригади морської піхоти, в операції були задіяні підрозділи:

  • 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського,
  • 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського,
  • 37 окрема бригада морської піхоти ,
  • 38 окрема бригада морської піхоти.

Що відомо про звільнення населених пунктів на півдні Донеччини

27 липня 35-та окрема бригада морської піхоти та 7-й окремий батальйон "Арей" повідомили, звільнили село Старомайорське у Донецькій області.

Воно розташоване за понад дев'ять кілометрів південніше від Великої Новосілки та за 90 кілометрів на південь від окупованого Маріуполя.

26 червня українські військові звільнили Рівнопіль на Донеччині.

12 червня українські військові звільнили село Сторожеве поблизу Великої Новосілки у Волноваському районі. Воно розташоване між Нескучним та Благодатним, до останнього зі Сторожевого менше кілометра шляху.

11 червня Сили оборони деокупували села Макарівка та Нескучне і селище Благодатне, які розташовані в кількох кілометрах одне від одного.

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