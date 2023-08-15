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Швеція надасть Україні тринадцятий пакет військової допомоги на майже $314 млн
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Швеція надасть Україні тринадцятий пакет військової допомоги на майже $314 млн

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Будівля парламенту Швеції
Будівля парламенту Швеції. Ілюстративне фото: Getty Images

Швеція надасть Україні черговий, тринадцятий пакет військової допомоги, загальна сума якого сягає майже 314 млн доларів. До нього, зокрема, ввійдуть боєприпаси для систем ППО і бойових машин, які Швеція вже передала Україні раніше.

Про це йдеться у пресрелізі уряду Швеції.

"Уряд визначився з новим пакетом підтримки для України. Підтримка охоплює боєприпаси та запасні частини для декількох систем техніки, які Швеція передала Україні раніше", — йдеться у повідомленні шведського уряду.

Швеція також передає транспортні засоби, аварійно-рятувальні засоби та обладнання для розмінування. Як зазначається, наразі уряд отримує дозвіл про продаж у США мисливського робота Rb 99 (AMRAAM), який потім буде передано в дар Україні.

"Загальна вартість тринадцятого пакета підтримки становить приблизно 3,4 мільярда шведських крон (майже $314 млн). Пакет підтримки також включає компенсацію Збройним силам Швеції, наприклад, транспортних витрат і витрат на охорону", — йдеться у повідомленні.

26 червня уряд Швеції також заявив про виділення нового пакета гуманітарної допомоги для України на загальну суму 380 мільйонів шведських крон (близько 35 мільйонів доларів США).

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