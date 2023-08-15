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РФ випустила по Україні 28 ракет. Сили ППО збили 16
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РФ випустила по Україні 28 ракет. Сили ППО збили 16

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Львів, обстріл, ракетний удар
Наслідки ракетного удару по Львову 15 серпня 2023 року. Фото: Facebook / Максим Козицький

Уночі 15 серпня 2023 року російські війська завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування. Загалом випустили 28 ракет. Сили ППО збили 16 повітряних цілей.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів:

  • 4 крилаті ракети Х-22 – з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 (аеродроми базування Сольци, Шайковка);
  • 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації (аеродроми базування Енгельс, Олєнєгорськ);
  • 4 крилаті ракети "Калібр" з фрегата з акваторії Чорного моря (район Ялти).

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони, знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр". Крім того, зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Що відомо про ракетну атаку 15 серпня

Уночі 15 серпня російська армія атакувала ракетами Україну. Вибухи пролунали на заході та півдні України. Перші вибухи пролунали у Дніпрі. Внаслідок російського обстрілу о 04:20 на підприємстві спалахнула пожежа. Є один постраждалий.

О 5:20 вибухи прозвучали у Луцьку. В місті зафіксували влучання по одному з промислових підприємств. За інформацією голови Волинської ОВА, внаслідок ракетного удару загинули три людини, ще кілька перебувають у лікарні.

Найбільше вибухів прозвучало на Львівщині. Уламки ракет впали у Львові на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. Там було загоряння. Із будинків евакуювали людей із будівель евакуювали. Є травмовані мешканці. Інформації про загиблих немає. Загоряння фіксували й у інших частинах міста. Їх загасили. Також є інформація про пошкоджені автомобілі. В одному із гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі. У двох селах Львівщини пошкоджені будинки і травмовані люди.

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