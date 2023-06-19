Залужний: Операція з визволення України йде за планом

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний та начальник Генштабу генерал-лейтенант Сергій Шаптала провели роботу в угрупованнях військ, які виконують завдання районах найзапекліших боїв.

Про це Валерій Залужний повідомив у Telegram.

"Разом із начальником Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою провели роботу в угрупованнях військ, які виконують найскладніші завдання у районах, де точаться найзапекліші бої", — йдеться у дописі головнокомандувача ЗСУ.

Залужний зазначив, що противник намагається не допустити просування українських підрозділів. Задля цього російські війська розгорнули систему фортифікаційних укріплень зі щільними мінуваннями місцевості та великою кількістю резервів.

"Попри шалений спротив окупантів, наші воїни роблять все можливе задля визволення української території. Операція продовжується згідно з планом", — написав Валерій Залужний.

19 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони звільнили П'ятихатки Запорізької області та просунулися на 7 км на Таврійському напрямку. Вона також зазначила, що в ході двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ОСУВ "Таврія" було звільнено 8 населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки.

Що відомо про підготовку українського контрнаступу

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю американському телеканалу Fox News 14 квітня заявив, що українська влада нині сконцентрована на підготовці контрнаступу для звільнення своїх територій від російських загарбників.

12 квітня глава українського уряду повідомив, що під час його візиту до США Шмигаль і міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі обговорили нагальні потреби України для успішного проведення контрнаступальної операції.

18 квітня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна почне контрнаступ проти російських військ, коли буде готова: "Якщо ми не будемо готові, то ніхто не буде починати (контрнаступ — ред.) непідготовленим"

Раніше Буданов заявив, що підготовка до контрнаступу України "йде за графіком". Він не став розкривати деталі, однак порадив не слухати "весь той шлак, який зараз несеться інтернетом".

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готова розпочати контрнаступ проти російських військ, однак чекає сприятливого моменту, аби досягти максимального результату.

23 травня очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Сили оборони накопичили достатньо сил та зброї для того, щоб розпочати дії з деокупаціїукраїнських територій, що опинились під контролем Росії.

10 червня Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони ведуть "контрнаступальні дії" проти російських військ.

Що відомо про наступ та звільнення поблизу Великої Новосілки на Донеччині

11 червня 68-ма окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша повідомила, що разом із Силами оборони України звільнила селище Благодатне у Донецькій області. Пізніше цю інформацію підтвердили у Сухопутних військах, а речник сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень розказав, що під час звільнення Благодатного, українські бійці взяли шістьох полонених.

Благодатне — це селище Великоновосілківської селищної громади, воно розташоване за п'ять кілометрів від Великої Новосілки. Ця громада розташована на кордоні із Запорізькою областю. Між Благодатним на Донеччині та Левадним на Запоріжжі зо три десятки кілометрів.

Пресслужба 7-го батальйону "Арей" Української добровольчої армії 129-ї ОБР Територіальної оборони ЗСУ повідомила, що бійці 10 червня звільнили село Нескучне Великоновосілківської селищної громади на Донеччині.

Ввечері 11 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомила, що Сили оборони деокупували село Макарівка, що в кілометрі від Благодатного та за три від Нескучного.