Кабінет міністрів виділив кошти на забезпечення питною водою південних регіонів України, які постраждали внаслідок знищення російськими військами греблі Каховської гідроелектростанції.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд уже виділив майже 2,5 мільярда гривень для забезпечення півдня України питною водою", — зазначив він.

Також Кабмін затвердив виділення коштів на виплату компенсацій постраждалим внаслідок знищення греблі гідроелектростанції, а також грошову допомогу тим, хто через інцидент втратив житло.

"Також 980 мільйонів гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії спрямовано на виплати компенсацій людям, чиї будинки були пошкоджені або зруйновані внаслідок теракту на Каховській ГЕС. Ще 560 мільйонів гривень підуть на одноразові виплати постраждалим", — додав він.

Окрім того, уряд встановив порядок виплати цієї одноразової матеріальної допомоги в розмірі 5 тисяч грн для мешканців зони підтоплення в Херсонській та Миколаївській областях.

Що відомо про затоплення Херсонщини внаслідок підриву Каховської ГЕС

Російські війська 6 червня підірвали Каховську ГЕС. В зоні підтоплення опинились 80 населених пунктів. Більшість з них на лівобережжі Херсонщини.

За даними МВС, внаслідок підриву армією РФ Каховської ГЕС загинули 17 людей. 13 загинули внаслідок утоплення, ще четверо — під час евакуації. Зниклими безвісти вважають 31 людину. Затопленими залишаються 876 будинків.

На Снігурівщині Миколаївської області внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС станом на 18 червня підтоплені понад 60 гектарів лісів.