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5 головних новин 19 червня
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5 головних новин 19 червня

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Український військовий Бахмут 17 червня 2023
Український військовий лежить на землі в момент, коли танк веде вогонь по російських позиціях поблизу Бахмута, Донецька область, 17 червня 2023. AP Photo/Libkos

Українські військові звільнили село П’ятихатки, ППО вночі збили чотири "Калібри" і чотири "шахеди", частина зброї для України від союзників була не придатною для використання. Суспільне зібрало 5 головних новин дня дуже коротко, аби ви лишались в курсі подій навіть за слабкого сигналу інтернету.

  1. Фронт. Українські військові звільнили село П'ятихатки Запорізької області. Загалом за два тижні наступальних дій звільнили вісім населених пунктів на сході та півдні. Також уночі сили ППО збили чотири "Калібри" і чотири "шахеди".
  2. Частина зброї, яку Україна отримала від союзників, була непридатною для використання — NYT.
  3. Україна вимагає допустити консула до 11 українських військовополонених, переданих Росією Будапешту, яких Угорщина утримує в ізоляції.
  4. Велика Британія не скасовуватиме санкції проти РФ, поки Москва не виплатить компенсації Україні — МЗС країни.
  5. Україна отримала 63 млн євро від Світового банку. Гроші підуть на виплати педагогам.

Також Росія "поки що" відмовила ООН в доступі в окуповані райони Херсонщини, які постраждали від затоплення через підрив Каховської ГЕС.

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