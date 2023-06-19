5 головних новин 19 червня

Українські військові звільнили село П’ятихатки, ППО вночі збили чотири "Калібри" і чотири "шахеди", частина зброї для України від союзників була не придатною для використання. Суспільне зібрало 5 головних новин дня дуже коротко, аби ви лишались в курсі подій навіть за слабкого сигналу інтернету.
- Фронт. Українські військові звільнили село П'ятихатки Запорізької області. Загалом за два тижні наступальних дій звільнили вісім населених пунктів на сході та півдні. Також уночі сили ППО збили чотири "Калібри" і чотири "шахеди".
- Частина зброї, яку Україна отримала від союзників, була непридатною для використання — NYT.
- Україна вимагає допустити консула до 11 українських військовополонених, переданих Росією Будапешту, яких Угорщина утримує в ізоляції.
- Велика Британія не скасовуватиме санкції проти РФ, поки Москва не виплатить компенсації Україні — МЗС країни.
- Україна отримала 63 млн євро від Світового банку. Гроші підуть на виплати педагогам.
Також Росія "поки що" відмовила ООН в доступі в окуповані райони Херсонщини, які постраждали від затоплення через підрив Каховської ГЕС.
Якщо у вас поганий Інтернет-звязок, читайте полегшену версію сайту новин Суспільного.
Підпишіться на наш телеграм.
Усі останні новини про війну читайте тут. А про відновлення зв'язку та електрики — тут.
Головні новини з регіонів — тут.