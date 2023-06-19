5 головних новин 19 червня

Українські військові звільнили село П’ятихатки, ППО вночі збили чотири "Калібри" і чотири "шахеди", частина зброї для України від союзників була не придатною для використання. Суспільне зібрало 5 головних новин дня дуже коротко, аби ви лишались в курсі подій навіть за слабкого сигналу інтернету.

Також Росія "поки що" відмовила ООН в доступі в окуповані райони Херсонщини, які постраждали від затоплення через підрив Каховської ГЕС.

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