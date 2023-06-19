Україна отримала 63 млн євро від Світового банку. Куди підуть кошти

Україна сьогодні 19 червня отримала 63 мільйонів євро від Світового банку для фінансування виплат педагогам.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Кошти були надані Міжнародною асоціацією розвитку (IDA) на пільгових умовах, у рамках Проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE).

Зазначається, що строк погашення кредиту становить 10 років, з 4-річним пільговим періодом.

"Кошти буде спрямовано на часткове відшкодування видатків Держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та педагогічних працівників за лютий та березень 2023 року", — повідомили у Мінфіні.

Раніше, 13 червня, Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) погодилися надати гарантію ЄС, яка дозволить ЄІБ надати Україні нову позику у розмірі 100 мільйонів євро.

28 квітня до державного бюджету України через Цільовий фонд Світового банку надійшли грантові кошти у розмірі 1,25 млрд доларів США від Сполучених Штатів Америки.