Україна досі не отримала деяку зброю, за яку заплатила підрядникам сотні мільйонів доларів. При цьому частина засобів та техніки, отриманої Силами оборони від союзників, виявилася настільки старою, що її вважали придатною лише для того, щоб розібрати на запчастини.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на дані, отримані від власних джерел.

"Документи українського уряду показують, що станом на кінець минулого року Київ заплатив постачальникам зброї понад 800 мільйонів доларів після російського вторгнення у лютому 2022 року за контракти, які залишилися повністю або частково невиконаними", — йдеться у публікації.

Як зазначають журналісти, двоє людей, які брали участь у закупівлі зброї Україною, сказали, що частина цієї зброї була зрештою доставлена, а в деяких випадках посередники повернули гроші. Однак станом на початок весни 2023 року Україна сплатила сотні мільйонів доларів, зокрема державним компаніям, за зброю, яку так і не змогла отримати. При цьому заступник міністра оборони Володимир Гаврилов, який займається закупівлями озброєнь, у нещодавньому інтерв’ю підтвердив, що Україна мала проблеми з підрядниками щодо виконання контрактів.

Видання підкреслює, що за масштабів закупівлі зброї Україною проблеми є неминучими. При цьому після вторгнення Росії у 2022 році західні союзники відправили Україні зброю на десятки мільярдів доларів.

"Станом на минулий тиждень лише Сполучені Штати надали військову допомогу на суму близько 40 мільярдів доларів (і ще більше у вигляді фінансової та гуманітарної допомоги), а європейські союзники також надали десятки мільярдів доларів. Окрім того, Україна витратила власні мільярди доларів на ринку приватної зброї", — зауважує NYT.

Багато постачань від західних союзників пов'язані зі сучасною зброєю, такою як американські системи ППО, які довели свою високу ефективність проти російських безпілотників та ракет. Однак в інших випадках союзники надали Україні накопичене обладнання, яке в кращому разі потребувало капітального ремонту.

"Близько 30 відсотків київського арсеналу у будь-який момент часу знаходиться в ремонті — високий показник, за словами експертів у галузі оборони, для збройних сил, яким потрібна будь-яка зброя, яку вони можуть отримати для розвитку контрнаступу", — зазначається в дописі.