Уночі сили ППО збили чотири "Калібри" і чотири "шахеди"

Уночі 19 червня 2023 року Росія завдала удару на південному та східному напрямках чотирма крилатими ракетами "Калібр"та чотирма ударними дронами іранського виробництва Shahed-136/131.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ,

"Пуски крилатих ракет здійснювались з підводного човна у Чорному морі, "шахедів" – зі східного узбережжя Азовського моря.

"Усі вісім повітряних цілей знищено протиповітряною обороною в зонах відповідальності повітряного командування "Південь" та повітряного командування "Схід", — йдеться у повідомленні.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень на сході України армія РФ використала понад 250 тисяч боєприпасів для різних артилерійських систем.