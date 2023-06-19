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Уночі сили ППО збили чотири "Калібри" і чотири "шахеди"
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Уночі сили ППО збили чотири "Калібри" і чотири "шахеди"

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ППО
Військові навчання мобільних вогневих груп ППО в Гостомелі (Київська область), 1 квітня 2023 року, ілюстративне фото: УНІАН

Уночі 19 червня 2023 року Росія завдала удару на південному та східному напрямках чотирма крилатими ракетами "Калібр"та чотирма ударними дронами іранського виробництва Shahed-136/131.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ,

"Пуски крилатих ракет здійснювались з підводного човна у Чорному морі, "шахедів" – зі східного узбережжя Азовського моря.

"Усі вісім повітряних цілей знищено протиповітряною обороною в зонах відповідальності повітряного командування "Південь" та повітряного командування "Схід", — йдеться у повідомленні.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень на сході України армія РФ використала понад 250 тисяч боєприпасів для різних артилерійських систем.

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