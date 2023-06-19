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МЗС: Україна вимагає допустити консула до українських військовополонених, яких РФ передала Угорщині
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МЗС: Україна вимагає допустити консула до українських військовополонених, яких РФ передала Угорщині

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Олег Ніколенко
Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Фото: Олег Ніколенко / Facebook

МЗС України вимагає негайно допустити українського консула до 11 українських військовополонених, переданих Росією Будапешту, яких Угорщина утримує в ізоляції.

Про це йдеться у заяві речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка, яку він опублікував у Facebook.

"МЗС України вчергове звернулося до угорської сторони із вимогою негайно допустити українського консула до українських військовополонених, аби він міг оцінити їхній фізичний та психологічний стан, розповісти їм про їхні права, а також надати термінову консульську допомогу", — йдеться у заяві Олега Ніколенка.

Ніколенко зазначив, що всі спроби українських дипломатів протягом останніх днів встановити прямий контакт з українськими громадянами не мали успіху.

"Це, а також інформація, отримана від родичів деяких із них, свідчить про те, що запевнення угорської влади про нібито вільний статус українських захисників в Угорщині не відповідають дійсності", — написав Олег Ніколенко.

Речник МЗС додав, що фактично передані Росію Будапешту українські громадяни утримуються в ізоляції, не мають доступу до відкритих джерел інформації, їхнє спілкування із рідними відбувається в присутності третіх осіб, їм відмовляють у встановленні контакту із посольством України.

"Такі дії Будапешта ставлять під сумнів задекларовані ним гуманітарні мотиви вивезення українців до Угорщини. Крім того, вони можуть кваліфікуватися як порушення положень Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод", — зауважив Олег Ніколенко.

Він підкреслив, що в Україні чекають повернення українських захисників та готові надавати їм максимального сприяння у возз’єднанні з рідними та забезпечити необхідну реабілітацію.

Що відомо про передачу Росією Угорщині українських військовополонених

9 червня речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що український уряд не був поінформований про перемовини між угорською та російською сторонами щодо передачі Росією Угорщині українських військовополонених. За його словами, до МЗС України було запрошено тимчасового повіреного Угорщини для передачі йому звернення з вимогою надати детальну інформацію про переданих Росією Будапешту українських військовополонених і невідкладно забезпечити до них доступ консула.

Перед тим спочатку в ЗМІ, а згодом і на рівні публічних заяв угорських посадовців з‘явилася інформація про передачу Росією Угорщині українських військовополонених.

Так, віцепрем’єр Угорщини із церковних справ Жолт Шем’єн підтвердив, що Росія передала до Угорщини 11 військовополонених — закарпатських угорців. Раніше про це заявляла Російська православна церква.

16 червня уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко повідомив, що Україна встановила місцеперебування та прізвища одинадцяти полонених українців угорського походження, яких Росія передала Угорщині.

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