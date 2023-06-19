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Веніславський: В України не має доказів того, що РФ вже розмістила ядерну зброю на території Білорусі
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Веніславський: В України не має доказів того, що РФ вже розмістила ядерну зброю на території Білорусі

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Федір Веніславський, член Комітету з питань державної безпеки і оборони
Федір Веніславський, член Комітету з питань державної безпеки і оборони. Фото Кузьмін Олександр/УНІАН

Україна наразі не має доказів щодо розміщення Росією ядерної зброї на території Білорусі.

Про це на брифінгу заявив член Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у парламенті Федір Веніславський.

"Ми на засіданні комітету в закритому режимі заслуховували представників розвідувального співтовариства України. Наразі достеменної доказової бази про те, що ядерна зброя вже передислокована на територію Республіки Білорусь, ми не маємо", – сказав Федір Веніславський.

Водночас він підкреслив, що сховища для розташування ядерної зброї в Білорусі ретельно підготовлені. Окрім того, за його словами, українська влада зараз консолідує зусилля міжнародної спільноти задля запобігання загрозам, які можуть виникнути внаслідок її потенційного переміщення.

25 травня міністри оборони Росії Сергій Шойгу та Білорусі Віктор Хрєнін підписали документи про розміщення російської нестратегічної ядерної зброї на території Білорусі.

В той же день президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російську зброю ядерну зброю вже почали переміщувати на територію країни.

9 червня президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з Олександром Лукашенком заявив, що тактичну ядерну зброю доправлятимуть до Білорусі після 7-8 липня.

16 червня президент РФ Володимир Путін заявив, що до Білорусі доставлено першу партію ядерних зарядів, які планується розмістити на території країни.

Що відомо про розміщення ядерної зброї РФ в Білорусі

Президент РФ Путін заявив, що Росія 1 липня закінчує будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у Білорусі та вже передала білоруській армії ракетний комплекс "Іскандер", здатний нести таку зброю. За його словами, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко вже давно порушує питання про розміщення в Білорусії російської тактичної ядерної зброї. Він додав, що такі дії є своєрідною відповіддю на рішення Великої Британії передати Україні танкові снаряди, які містять збіднений уран.

Він додав, що Росія не передає Білорусі тактичну ядерну зброю, але розмістить її та навчить військових.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що намір Росії розмістити в Білорусі ядерну зброю призведе до внутрішньої дестабілізації країни та остаточно зіпсує російську репутацію в очах білоруського суспільства.

Міжнародна кампанія за знищення ядерної зброї (ICAN) засудила заяву президента Путіна щодо розміщення ядерної зброї у Білорусі.

Федеральний уряд Німеччини заявив, що президент Росії Володимир Путін вдається до ядерного залякування, погрожуючи розмістити ядерну зброю на території Білорусі.

Якщо Росія розмістить в Білорусі свою тактичну ядерну зброю, це загострить безпекову ситуацію та може призвести до впровадження нових санкцій з боку Європейського Союзу, заявив високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

28 березня у міністерстві закордонних справ Білорусі заявили, що розміщення російських ядерних боєголовок на території країни без передачі Мінську контролю над ними не суперечить міжнародному праву.

4 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія передала Білорусі ракетний комплекс "Іскандер-М", який може нести звичайні та ядерні заряди.

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