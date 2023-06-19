Рішення саміту у Вільнюсі наблизять Україну до НАТО — Столтенберг

Рішення, які ухвалять на саміті НАТО у Вільнюсі і липні, наблизять Україну до Північноатлантичного альянсу.

Про це сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Вільнюський саміт у липні викладе бачення майбутнього України як незалежного, демократичного члена євроатлантичної родини. На саміті члени Альянсу обговорять прагнення України до членства. Союзники працюють над багаторічним пакетом допомоги для України", — сказав він.

Генсек НАТО також зазначив, що Альянс працює над створенням нової Ради Україна-НАТО для проведення спільних консультацій з питань безпеки, які "становлять взаємний інтерес".

"Рішення, які ми приймемо у Вільнюсі, наблизить Україну до НАТО. На саміті у Вільнюсі та під час підготовки до саміту ми не обговорюватимемо офіційне запрошення. Ми обговоримо, як наблизити Україну до НАТО, і поточні консультації. Я не в змозі передбачити результат цих консультацій.", — наголосив Столтенберг.

Що відомо про перспективи вступу України в НАТО

30 вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою. Відповідна процедура передбачає вступ до НАТО без ПДЧ. У цьому питанні Україна орієнтується на досвід Фінляндії і Швеції. Поки українська сторона чекатиме на затвердження від всіх членів Альянсу, вона пропонує реалізувати пропозиції щодо гарантій безпеки для України згідно з Київським безпековим договором.

Генсек НАТО Столтенберг того ж дня заявив, що вступ України в НАТО залежить від згоди усіх 30-ти союзників.

Президенти 9 країн Центральної та Східної Європи офіційно підтримали членство України в НАТО. Серед них — лідери Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Польщі, Румунії та Словаччини. Також про підтримку вступу України до Альянсу заявила Канада. У Білому домі вважають, що вступ України в НАТО"не на часі".

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував подану Україною заявку на вступ до НАТО, заявивши, що євроатлантичний курс української влади став причиною російської агресії проти України.