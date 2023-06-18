ВійнаНовиниРегіониВідеоТекстиРозслідуванняУкраїна-ЄСВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФКорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

НАТО затвердить пакет довготривалої допомоги Україні — Столтенберг
НАТОВторгнення Росії в УкраїнуДОПОМОГАВійнаПолітикаСвіт

НАТО затвердить пакет довготривалої допомоги Україні — Столтенберг

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
НАТО затвердить пакет довготривалої допомоги Україні — Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі міністрів оборони країн НАТО, 16 червня 2023 року. Фото: Владислав Кравець/Суспільне

Північноатлантичний альянс на саміті у Вільнюсі, що відбудеться у липні, планує ухвалити пакет довготривалої допомоги для України.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю Welt am Sonntag.

За його словами, пакет покликаний привести Україну до стандартів НАТО протягом кількох років. Окрім того, Альянс планує активізувати політичні зв'язки з українською стороною.

"Це наблизить Україну до НАТО", — зазначив Столтенберг.

При цьому генсек Альянсу додав, що розміщення Росією тактичної ядерної зброї в сусідній Білорусії посилює вимоги України щодо якнайшвидшого вступу до НАТО. Водночас швидкого приєднання країни до блоку не передбачається.

"Майбутнє України — в НАТО, але зараз пріоритетом для України є самоствердження як суверенної і незалежної держави — інакше немає можливості обговорювати членство", — заявив Столтенберг.

Він додав що Альянс має забезпечити Україні гарантії безпеки після завершення війни, щоб розірвати "цикл російської агресії".

"Ми повинні забезпечити, щоб коли ця війна закінчиться, були надійні механізми безпеки для України, щоб Росія не могла переозброїтися і знову напасти", — підкреслив генсек.

Вибір редакції
Президент РФ Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко, 9 травня 2023
Ядерна зброя РФ в Білорусі — навіщо Росія її там розміщує та що про це думають білоруси й союзники України
Порятунок людей з Херсона після підриву Каховської ГЕС
"Влада РФ не дала вивезти тварин з "Казкової Діброви". Як триває евакуація на Херсонщині
Наслідки прориву Каховської ГЕС
"Руські вчора тут плавали човнами, свою шосту роту шукали". Як минає третя доба потопу в окупації
Зооволонтери рятують тварин у підтоплених районах Херсона
"Не їмо і не спимо, возимо їх туди-сюди". Як волонтери рятують тварин у Херсоні
Рятувальна операція у Херсоні через підрив Каховської ГЕС
"Не залишайте мене тут". Як місцевих евакуюють у підтопленому Херсоні. Фоторепортаж

Дізнайтесь більше
Столтенберг
Рішення саміту у Вільнюсі наблизять Україну до НАТО — Столтенберг
Швеція
У Швеції не виключають можливість нападу Росії
У Туреччині прокоментували свою позицію щодо вступу Швеції до НАТО
У Туреччині прокоментували свою позицію щодо вступу Швеції до НАТО
Столтенберга проситимуть залишитися на посаді генсека НАТО ще на рік — Reuters
Столтенберга проситимуть залишитися на посаді генсека НАТО ще на рік — Reuters
На початок