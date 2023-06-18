НАТО затвердить пакет довготривалої допомоги Україні — Столтенберг

Північноатлантичний альянс на саміті у Вільнюсі, що відбудеться у липні, планує ухвалити пакет довготривалої допомоги для України.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю Welt am Sonntag.

За його словами, пакет покликаний привести Україну до стандартів НАТО протягом кількох років. Окрім того, Альянс планує активізувати політичні зв'язки з українською стороною.

"Це наблизить Україну до НАТО", — зазначив Столтенберг.

При цьому генсек Альянсу додав, що розміщення Росією тактичної ядерної зброї в сусідній Білорусії посилює вимоги України щодо якнайшвидшого вступу до НАТО. Водночас швидкого приєднання країни до блоку не передбачається.

"Майбутнє України — в НАТО, але зараз пріоритетом для України є самоствердження як суверенної і незалежної держави — інакше немає можливості обговорювати членство", — заявив Столтенберг.

Він додав що Альянс має забезпечити Україні гарантії безпеки після завершення війни, щоб розірвати "цикл російської агресії".

"Ми повинні забезпечити, щоб коли ця війна закінчиться, були надійні механізми безпеки для України, щоб Росія не могла переозброїтися і знову напасти", — підкреслив генсек.