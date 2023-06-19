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Вкладники збанкрутілих банків у "Дії" зможуть подавати заявки на відшкодування коштів
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Вкладники збанкрутілих банків у "Дії" зможуть подавати заявки на відшкодування коштів

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Дія
Ілюстартивне фото: "Дія"

Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) та Мінцифра підписали меморандум та працюють над новою послугою у "Дії", завдяки якій вкладники збанкрутілих банків зможуть у застосунку подати заяву про відшкодування.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Сьогодні це 1,4 мільйона рахунків українців на суму близько 3,2 млрд грн. Співпраця з Фондом гарантування вкладів дасть можливість українцям повернути свої кошти у кілька кліків. Зробити це без паперів та походів до банку. Це буде зручний та швидкий сервіс. Наразі ми працюємо над послугою в "Дії" й незабаром вона запуститься для всіх вкладників", – сказав віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами просто в застосунку можна буде подати заяву про відшкодування грошей, перевірити суму виплати, вибрати наявний або відкрити новий рахунок "єПідтримка" у банках-агентах Фонду. Далі на цей рахунок надійдуть кошти.

"Для Фонду важливо не просто беззаперечно за будь-яких умов виплачувати кошти, а робити цей процес максимально комфортним для вкладників. З цією метою першим кроком рік тому ми запустили формат дистанційних виплат, який сьогодні реалізують чотири наші банки-агенти. І вже сьогодні ми тестуємо послугу, яка максимально спростить процедуру отримання вкладником належних йому коштів від Фонду через застосунок "Дія", — сказала директорка-розпорядниця ФГВФО Світлана Рекрут.

У квітні минулого року Верховна рада прийняла закон, який гарантує українцям 100% відшкодування всіх вкладів під час воєнного стану та трьох місяців з дня його припинення. Після цього гарантована сума за вкладами буде 600 тис. грн для одного вкладника в одному банку.

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