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Рівень води в річці Інгулець на Миколаївщині знизився на п’ять метрів
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Рівень води в річці Інгулець на Миколаївщині знизився на п’ять метрів

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Рівень води в річці Інгулець на Миколаївщині знизився на п’ять метрів
Пошкоджений через підтоплення будинок в селі Афанасіївка. Миколаївщина,16 червня 2023 року. Фото: Вікторія Андрушків/Суспільне Миколаїв

У Снігурівській громаді Миколаївської області станом 18 червня 2023 року рівень води в річці Інгулець знизився майже на п’ять метрів. До рівня, що був до підриву Каховської ГЕС, залишається один метр.

Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

За словами Івана Кухти, вода відійшла від 373 будинків із 375, що зазнали підтоплення. 17 червня був відновлений рух автомобільного транспорту по Василівському та Нововасилівському мостах.

У громаді тривають роботи із відновлення енергопостачання.

"Фахівці філії "Миколаївобленерго" продовжують ремонтні роботи пошкодженого обладнання. Станом на 18 червня залишаються тимчасово знеструмленими домівки 169-ти абонентів у чотирьох населених пунктах громади, що були підтопленні", — написав Іван Кухта.

У Снігурівці відбувається підвіз води для населення, встановлені нові накопичувачі в декількох мікрорайонах міста. Працюють бювети, де люди можуть придбати питну очищену воду.

"У населені пункти, що постраждали внаслідок повені, привозять гуманітарну допомогу. Працівники міської ради продовжують візуально обстежувати будинки, житло та майно громадян, що пошкоджені через підтоплення", — додав керівник громади.

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