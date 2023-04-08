Зцілення мистецтвом. У Миколаєві тривають майстер-класи з арттерапії

У Миколаєві тривають безкоштовні майстер-класи з арттерапії для всіх охочих в рамках проєкту "Зцілення мистецтвом". Восьмого квітня відбулося друге заняття. Започаткована ініціатива на початку квітня спільно з німецьким миротворчим форумом Forum Ziviler Friedensdienst.

Про це кореспондентам Суспільного розповів один з організаторів — Дмитро Волошин.

За словами організаторів, проєкт націлений на розвиток нових навичок та покращення життя миколаївців. Він став можливим завдяки виграному гранту.

"Цей грант дозволяє нам орендувати приміщення, платити тренерам приїжджим та місцевим, та невеличкі кошти йдуть на смаколики", — розповів Дмитро Волошин.

Дмитро Волошин. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

"Поки що тренерів приїжджих — шестеро, а з місцевих — п'ятеро — шестеро. Ми ще будемо дивитися по запитах і відгуках людей. На кожен конкретний захід ми робимо форму реєстрації, щоб мати уявлення скільки людей прийде. Бо, наприклад, у попереднього тренера, який приїжджав, то він певну обмежену кількість людей міг прийняти. Тому що там доволі інтенсивні рухові вправи, і невеличке приміщення", — пояснила організаторка проєкту Альона Мартинова.

Альона Мартинова. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Олена прийшла на безкоштовний майстер-клас "Азбука Щастя", влаштований артпростором "Від серця до серця" восьмого квітня. Дізналась про нього особисто від організаторки Альони Мартинової. Під час заходу встигла написати казку та зробити імпровізовану картину "Моя країна щастя" зі шматочків тканини.

Картина "Моя країна щастя" зі шматочків тканини. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

"Моя картина про особисте і про те, як я можу сама собі допомагати у майбутньому, щоб у житті мати більше опори, радості та оптимізму. Для мене ця арттерапія скоріше для того, щоб віднайти для себе нові опори та можливості", — розповіла учасниця майстер-класу Олена Поліщук.

Учасниця майстер-класу Олена Поліщук дивиться на свою картину з тканини. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

У майстер-класі восьмого квітня взяли участь десятеро людей. Проводила заняття психологиня Тетяна Гросул.

"Взагалі це тема, яка турбує багатьох людей. Це важливо для багатьох. Саме в цей час, під час війни багато людей забороняють собі бути щасливими, а це неправильно. Майстер-клас триває три години. Сьогодні ми працювали з метафорою. Кожен визначав, що таке щастя саме для нього, бо немає загальної формули для всіх", — сказала психологиня Тетяна Гросул.

Психологиня Тетяна Гросул. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Проєкт розрахований на пів року. Заняття проводяться за різними напрямками: театральним, художнім, музичним та іншими. Анонсують їх у соцмережах.

За словами організаторів, майстер-класи планують проводити раз на тиждень, щосуботи.

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