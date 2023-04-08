В Естонії триває виставка, тісно пов'язана з Херсонщиною. Це мистецький проєкт "Футуромарення: Україна і авангард", задля якої 2021 року кураторка херсонської майстерні артивізму Олена Афанасьєва їздила разом з учасниками Мистецького Арсеналу до села Чорнянка Херсонської області.

Про це Суспільному розповіла Олена Афанасьєва.

За її словами, був великий проект Мистецького Арсеналу, коли вони робили виставку-дослідження про український футуризм.

"Куратор виставки Ігор Оксаметний кілька разів приїжджав до мене в Херсон з оператором, я їх возила в Чорнянку. Там він на власні очі побачив садибу Бурлюків, де зародилась і активно існувала в 1910-х роках група футуристів "Гілея", — говорить Олена.

Дуже важливо було вписати Чорнянку в загальний контекст українського футуризму, розповіла Олена Афанасьєва. Проєкт "Футуромарення", який відкрився 2021 року у Києві і наразі експонується у Талліні — це не лише про мистецтво.

"Цей проєкт, передусім, про людину і суспільство, які постають перед викликами доби — соціальними, економічними, світоглядними. Цивілізація повсякчас проходить такий цикл, стикаючись з новим досвідом і неодмінно фантазує про майбутнє. А ще це була унікальна можливість задокументувати Чорнянку 2021 року. Це відео зроблене для паралельної освітньої програми проєкту "Футуромарення", — каже Олена Афанасьєва.

Виставка триває в національному художньому музеї KUMU. За словами Олени Афанасьєвої, наразі вже багато херсонців, які перебувають в Естонії, встигли побачити експонати, пов'язані з історією українського футуризму, та відео про Чорнянку, зняте за рік до війни.

Що відомо

6 квітня в Художньому музеї Kumu в Талліні (Естонія) відкрилася виставка "Футуромарення. Україна та авангард". На виставці "представлені новаторські художні бачення майбутнього, що зароджувалося в Україні у 1910-х – 1920-х роках".

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