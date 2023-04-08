Загинув на Бахмутському напрямку. У Миколаєві попрощалися з добровольцем

У Миколаєві восьмого квітня попрощалися з військовим 56-ї бригади Іваном Валенцевим, який загинув на Бахмутському напрямку.

Про це з церемонії поховання повідомляють кореспонденти Суспільного.

Іван Валенцев пройшов строкову службу. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік займався волонтерською діяльністю, пізніше став добровольцем до лав Збройних сил України, розповів його друг Валентин.

Прощання з військовим, 8 квітня 2023 року. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Загиблому військовому було 33 роки.

Побратими несуть тіло Івана, 8 квітня 2023 року. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Попрощатися із бійцем прийшли рідні, друзі, побратими та знайомі.

"З Іваном ми познайомилися в інститутські роки, в одній групі навчалися. Але таке враження, що ми знали один одного все життя. Дуже гарна, хороша людина. Знаю, що його побратими дуже сильно любили. Вони цінили його. Чув історію, що навіть командири за нього сперечалися, з ким він буде", — розповів Валентин, друг загиблого Івана Валенцева.

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