РФ випустила по енергосистемі України понад 1200 ракет і дронів — Укренерго

Починаючи з осені 2022 року російські війська застосували проти енергетичної системи України більш як 1200 ударних дронів та ракет різного типу.

Про це повідомляє пресслужба національної енергетичної компанії "Укренерго".

"Жодна європейська енергосистема не зазнавала такої масштабної спроби знищення: понад 1200 ракет та дронів випустили росіяни по ключових енергетичних об’єктах. На жаль, понад 250 із них таки влучили у ціль — 43% магістральних мереж було пошкоджено. Обстріляні й зазнали різного ступеню ушкоджень усі теплові та гідроелектростанції", — йдеться у повідомленні.

У компанії назвали опалювальний сезон 2022-2023 років найважчим в історії української енергосистеми.

"За оцінкою Світового банку й ПРООН масштаби руйнувань, завданих українській енергосистемі виняткові: лише першочергові потреби на відновлення та захист високовольтної мережі "Укренерго" цьогоріч складають майже 1 млрд доларів", — зауважується в дописі.

Попри це українські енергетики звели нанівець спроби РФ завдати непоправної шкоди енергосистемі України. Для цього одразу після обстрілів на місця влучань вирушали ремонтні бригади компанії, також "Укренерго" залучала резервні схеми, щоб якнайшвидше відновити живлення споживачів, а також вдавалась до неординарних технічних рішень, щоб відремонтувати пошкоджене. Окрім того, на допомогу прийшли європейські партнери.

"Укренерго" вже отримало майже 500 одиниць обладнання, ще більше виготовляється та їде в Україну. Завдяки об’єднанню зусиль, станом на сьогодні, повернуто в роботу, хоч подекуди й частково, 80% пошкодженої магістральної мережі", — повідомили в пресслужбі компанії.

Нині електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб забезпечити потреби споживачів, а стан мереж дозволяє обходитися без відключень, додали в "Укренерго". При цьому компанія вже почала готуватися до наступного опалювального сезону.

Раніше Міністерство оборони Великої Британії заявило, що Росія не змогла досягнути значних успіхів у знищенні об’єднаної енергосистеми України взимку 2023-2023 років.

Яка ситуація з електропостачанням в Україні

Восени 2022-го Росія регулярно почала обстрілювати енергоінфраструктуру України. У грудні через російські обстріли з ладу була виведена половина енергосистеми України. А після обстрілів 16 грудня запровадили надзвичайний стан в енергетиці.

Міжнародні організації та уряди країн відправили Україні генератори та іншу допомогу для відновлення електрики. 13 грудня в Парижі відбувся перший енергетичний "Рамштайн", де серед іншого ухвалили 1 мільярд доларів Україні на проходження зими.

В уряді України розглядали три сценарії блекауту і закликали українців економити електроенергію та підготуватись до тривалих відключень світла.

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