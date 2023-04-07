Енергосистема працює без обмежень — Міненерго

Станом на ранок 7 квітня енергосистема працює без обмежень споживачів із резервом потужності. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За словами міністра, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Триває відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів мережевої інфраструктури. Зокрема, протягом останньої доби заживлено 6,8 тис. споживачів у Донецькій області, близько 2 тис. — у Сумській, Харківській та Херсонській областях.

2 квітня стало відомо, що ремонтні бригади "Укренерго" завершили аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах центрального регіону.

Яка ситуація з електропостачанням в Україні

Восени 2022-го Росія регулярно почала обстрілювати енергоінфраструктуру України. У грудні через російські обстріли з ладу була виведена половина енергосистеми України. А після обстрілів 16 грудня запровадили надзвичайний стан в енергетиці.

Міжнародні організації та уряди країн відправили Україні генератори та іншу допомогу для відновлення електрики. 13 грудня в Парижі відбувся перший енергетичний "Рамштайн", де серед іншого ухвалили 1 мільярд доларів Україні на проходження зими.

В уряді України розглядали три сценарії блекауту і закликали українців економити електроенергію та підготуватись до тривалих відключень світла.

З 16 січня 2023-го українці можуть обміняти старі електричні лампи розжарювання на енергоощадні LED-лампи, вони на 88% більш енергоефективні. Фінансування 30 млн LED-ламп відбуватиметься коштом ЄС. Заявку можна подати через "Дію", після чого — отримати п'ять нових ламп у найближчому відділені "Укрпошти".

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