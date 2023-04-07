Україна відновлює експорт електроенергії

Українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів, тому Міненерго дозволило відновити експорт електроенергії в умовах профіциту генерувальної потужності. Відповідне розпорядження підписав міністр енергетики Герман Галущенко.

"Українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів, із запасом потужності. Найскладнішу зиму пройдено. Наступний крок — відкриття експорту електроенергії, що дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідної відбудови знищеної та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури", — зазначив він.

За словами міністра, дозволена європейською мережею операторів системи передачі ENTSO-E потужність для експорту становить 400 МВт. Однак фактичні обсяги експорту можуть коливатися залежно від часу доби та кон’юнктури ринку.

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Водночас Галущенко наголосив, що забезпечення потреб в електроенергії для українських споживачів є пріоритетом.

"Тому експорт електроенергії буде працювати за умови забезпечення українських споживачів електроенергією та може бути припинений у разі зміни ситуації", — сказав він.

Україна експортувала електроенергію до Молдови та країн ЄС із червня до 11 жовтня минулого року. За цей період було реалізовано 2,6 млрд кВт/годин.

Яка ситуація з електропостачанням в Україні

Восени 2022-го Росія регулярно почала обстрілювати енергоінфраструктуру України. У грудні через російські обстріли з ладу була виведена половина енергосистеми України. А після обстрілів 16 грудня запровадили надзвичайний стан в енергетиці.

Міжнародні організації та уряди країн відправили Україні генератори та іншу допомогу для відновлення електрики. 13 грудня в Парижі відбувся перший енергетичний "Рамштайн", де серед іншого ухвалили 1 мільярд доларів Україні на проходження зими.

В уряді України розглядали три сценарії блекауту і закликали українців економити електроенергію та підготуватись до тривалих відключень світла.

З 16 січня 2023-го українці можуть обміняти старі електричні лампи розжарювання на енергоощадні LED-лампи, вони на 88% більш енергоефективні. Фінансування 30 млн LED-ламп відбуватиметься коштом ЄС. Заявку можна подати через "Дію", після чого — отримати п'ять нових ламп у найближчому відділені "Укрпошти".

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