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Блокпост або янгол-охоронець. Сім варіантів скульптур пропонують установити на Алеї Слави у Слов'янську
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Блокпост або янгол-охоронець. Сім варіантів скульптур пропонують установити на Алеї Слави у Слов'янську

Антон Степура
  
Блокпост або янгол-охоронець. Сім варіантів скульптур пропонують установити на Алеї Слави у Слов'янську
Фото: Facebook / Вадим Лях

У Слов'янську проводять голосування за варіанти скульптури, яка буде відкривати Алею Слави у місті. На вибір представлено 7 ескізів, також можна проголосувати за відтерміновування голосування, до перемоги України.

Про це повідомляє Слов‘янська міська військова адміністрація.

"Кожний житель Слов‘янська може вибрати один з наведених варіантів проєкту або проголосувати за варіант "відкласти вибір проєкту до Перемоги", — йдеться у повідомленні.

Читайте також: У Слов'янську планують створити Алею слави.

У відомстві додали, що онлайн-опитування триватиме до 15 квітня включно. Проголосувати можна за посиланням.

Блокпост або янгол-охоронець. Сім варіантів скульптур пропонують установити на Алеї Слави у Слов'янську
Варіант проєкту скульптури на Алеї Слави у Слов'янську, Фото: Слов'янська МВА

Блокпост або янгол-охоронець. Сім варіантів скульптур пропонують установити на Алеї Слави у Слов'янську
Варіант проєкту скульптури на Алеї Слави у Слов'янську, Фото: Слов'янська МВА

Блокпост або янгол-охоронець. Сім варіантів скульптур пропонують установити на Алеї Слави у Слов'янську
Варіант проєкту скульптури на Алеї Слави у Слов'янську, Фото: Слов'янська МВА

Блокпост або янгол-охоронець. Сім варіантів скульптур пропонують установити на Алеї Слави у Слов'янську
Варіант проєкту скульптури на Алеї Слави у Слов'янську, Фото: Слов'янська МВА

Блокпост або янгол-охоронець. Сім варіантів скульптур пропонують установити на Алеї Слави у Слов'янську
Варіант проєкту скульптури на Алеї Слави у Слов'янську, Фото: Слов'янська МВА

Блокпост або янгол-охоронець. Сім варіантів скульптур пропонують установити на Алеї Слави у Слов'янську
Варіант проєкту скульптури на Алеї Слави у Слов'янську, Фото: Слов'янська МВА

Блокпост або янгол-охоронець. Сім варіантів скульптур пропонують установити на Алеї Слави у Слов'янську
Варіант проєкту скульптури на Алеї Слави у Слов'янську, Фото: Слов'янська МВА

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