У Слов'янську проводять голосування за варіанти скульптури, яка буде відкривати Алею Слави у місті. На вибір представлено 7 ескізів, також можна проголосувати за відтерміновування голосування, до перемоги України.
Про це повідомляє Слов‘янська міська військова адміністрація.
"Кожний житель Слов‘янська може вибрати один з наведених варіантів проєкту або проголосувати за варіант "відкласти вибір проєкту до Перемоги", — йдеться у повідомленні.
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У відомстві додали, що онлайн-опитування триватиме до 15 квітня включно. Проголосувати можна за посиланням.
Варіант проєкту скульптури на Алеї Слави у Слов'янську, Фото: Слов'янська МВА
Варіант проєкту скульптури на Алеї Слави у Слов'янську, Фото: Слов'янська МВА
Варіант проєкту скульптури на Алеї Слави у Слов'янську, Фото: Слов'янська МВА
Варіант проєкту скульптури на Алеї Слави у Слов'янську, Фото: Слов'янська МВА
Варіант проєкту скульптури на Алеї Слави у Слов'янську, Фото: Слов'янська МВА
Варіант проєкту скульптури на Алеї Слави у Слов'янську, Фото: Слов'янська МВА
Варіант проєкту скульптури на Алеї Слави у Слов'янську, Фото: Слов'янська МВА
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