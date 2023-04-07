До окупованого Маріуполя приїжджають вихідці з Далекого Сходу та Кавказу. РФ впроваджує політику заміщення українського населення. Про це під час марафону "FREEДОМ" розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Жителів Маріуполя не беруть на роботу, бо з Росії приїжджає величезна кількість різноробочих, зокрема, з Далекого Сходу і Кавказу. Вони майже не говорять російською. Їх вже понад 40 тисяч. Їх заселятимуть у присвоєні окупантами квартири та приватні будинки", — зазначив Андрющенко.

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