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Скільки жителів залишилось в Очеретинській громаді на Донеччині
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Скільки жителів залишилось в Очеретинській громаді на Донеччині

Ганна Железняк
  
Скільки жителів залишилось в Очеретинській громаді на Донеччині
Фото: ГУНП у Донецькій області

Попри обстріли населених пунктів Очеретинської громади, в ній залишилось 2925 жителів серед них — 147 діти. Про це Суспільному повідомив голова Очеретинської селищної військово-цивільної адміністрації Микола Коваленко.

"145 дітей проживають у тих населених пунктах громади, які знаходяться далі від бойових дій. Ще дві дитини живуть на лінії бойових дій в Нетайловому та Кераміку. Їх батьки відмовляються евакуюватись", — зазначив Микола Коваленко.

За словами Миколи Коваленка, 7 квітня не було охочих евакуюватись. 6 квітня вивезли вісім людей, а ще 11 людей виїхали самостійно.

Коваленко каже, що в Нетайловому та Первомайському не працюють магазини. Ці населені пункти забезпечують гуманітарною допомогою та ліками.

"В громаді працюють три лікарі. Намагаємось через ФАПи завозити ліки, які потребують місцеві жителі. Також співпрацюємо з організацією "Лікарі без кордонів", — розповів голова Очеретинської селищної військово-цивільної адміністрації.

Коваленко зазначив, що у населених пунктах Бердичі, Керамік, Новокалинового немає світла та зв'язку, бо поблизу них тривають бойові дії.

Що відомо про ситуацію в Очеретинській громаді

За даними голови Очеретинської селищної військово-цивільної адміністрації Миколи Коваленка, Очеретинська громада включає в себе 37 населених пунктів, дев'ять з них окуповані. Більша половина громади знаходится близько до лінії бойових дій.

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