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Бояться контрнаступу: Окупанти звели укріплення по дорозі на Маріуполь — Андрющенко
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Бояться контрнаступу: Окупанти звели укріплення по дорозі на Маріуполь — Андрющенко

Антон Степура
  
Бояться контрнаступу: Окупанти звели укріплення по дорозі на Маріуполь — Андрющенко
Блокпост окупантів у селі Розівка, Фото: Петро Андрющенко

У тимчасово окупованому селі Розівка, яке знаходиться за 40 кілометрів від Маріуполя окупанти встановили укріплення на блокпостах, побоюючись українського контрнаступу.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Паники нет”(с). В’їзд в с. Розівка (Запоріжжя) з боку Маріупольського району. Максимальне укріплення як демонстрація справжніх настроїв щодо нашого контрнаступу", — повідомив Петро Андрющенко.

Андрющенко зазначив, що місяць тому цей блокпост не був укріплений захисними спорудами.

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