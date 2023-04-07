В Маріуполі не вистачає ліків та медиків — міська рада

Жителі Маріуполя в окупації не можуть отримати необхідну медичну допомогу. В місті не вистачає лікарів та медичних препаратів. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

"В лікарнях немає сучасного обладнання, адже воно було або знищено російськими військовими, або вивезено. Люди не можуть отримати необхідні ліки. Зокрема, маріупольці пишуть про відсутність інсуліну. Жителі вимушені шукати його у волонтерів", — розповіли у міській раді.

За даними міськради, через те, що медиків не вистачає, майже не можливо потрапити на консультацію.

"Жителі скаржаться на невиплату лікарняних та коштів вагітним. За словами маріупольців, протягом пів року вони неодноразово звертались до окупаційної влади, але у відповідь чують лише відмовки", — йдеться у повідомленні міськради.

Що відомо про блокаду Маріуполя

Маріуполь перебуває в блокаді російських військ із початку березня. Українські військові тримають оборону на території комбінату "Азовсталь". Тільки за добу 10 травня російські війська здійснили 38 авіанальотів на "Азовсталь".

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що за час війни у Маріуполі загинули від 20 до 22 тисяч людей. Українській владі вдалось верифікувати 33 тисячі людей, яких російські окупанти примусово вивезли з Маріуполя на окуповану територію Донеччини або у РФ. Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що інфраструктура міста внаслідок боїв пошкоджена на 90%.

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