Миколаївська історикиня та екскурсовод Анна Червак створила психологічну гру "Сакральне місто". Гравці пройдуть шляхом розвитку Миколаєва, познайомляться з його історією, географією, архітектурою, подіями та особистостями, а також зможуть визначити для себе, яку роль вони відіграють в житті свого міста.

Про свою авторську гру Анна Червак розповіла кореспондентам Суспільного.

"Сакральне місто" Анна Червак створила у 2020 році, проте, авторка розповідає, що широко не розповсюджувала інформацію про гру.

"По-перше, я не вмію себе рекламувати. По-друге, мені здавалося, що це така гра для вузького кола людей, які люблять поєднувати психологію з чимось. Це така мультидисциплінарна гра. Взагалі я дуже люблю трансформаційні ігри, тому "Сакральне місто" — це трансформаційно-психологічна гра з елементами екскурсії, тобто її можна назвати психологічно-історичною грою", — розповіла Анна Червак.

Гра створена для того, щоб через історію міста зрозуміти бачення того, яке ти місце займаєш в житті міста.

Ігрове поле. Фото з архіву Анни Червак

За освітою Анна Червак — вчитель історії. Жінка організовує власні авторські екскурсії Миколаєвом. Анна розповідає, що гру створила в намаганні поєднати два своїх захоплення — історію та психологію.

"У створенні гри мені допомагав центр зі створення трансформаційних ігор, психологічний центр. Саме на психологічній основі розробляли карту. Це мій матеріал, моє бачення. Але я також отримувала допомогу від людей, які розуміються на механіці створення ігор", — говорить Анна Червак.

"Сакральне місто" розраховане на людей старше 16 років. Оптимальна кількість гравців — шість людей. Зі слів Анни, метою гри є занурення учасника в сакральну історію Миколаєва через конкретний запит.

"Гра складається з мапи Миколаєва, в якій є чотири напрямки світу — це схід, захід, північ та південь. Й людина повинна вибрати, яким шляхом вона піде й там, наприклад, якщо це південь, вона йде шляхом архітектури Миколаєва. Якщо північ — шляхом історичних особистостей, там в нас ще є визначні історичні події Миколаєва. Протягом гри людина може переходити з одного шляху на інший шлях", — каже історикиня.

Миколаївці долучилися до гри "Сакральне місто". Фото з архіву Анни Червак

У поняття сакральності міста я вкладаю бачення того, що залишає людина по собі. Коли вона діє в місті, працює — ось це для мене сакральність. Тобто це та енергія, яку залишила по собі людина, духовний світ саме особистості.

Сама ж Анна виступає в грі ведучою.

"Я розкриваю певні зупинки на карті Миколаєва. Якщо зупинилися на якійсь особистості, гравець може не знати хто це, наприклад. Коли людина вибирає щось, я розкриваю їй мінілекцію, як мініекскурс в історію. І всі гравці отримують безліч інформації з історії міста, отримують певні підказки. Наприклад, хтось вибрав "Серце міста", то, я кажу, що вам треба обов’язково завітати туди та подумати над тим, що для вас це місце означає, тобто тут психологія особистості, як жителя міста, плюс історична основа", — розповідає авторка "Сакрального міста".

Ігрове поле гри-консультації "Сакральне місто". Фото з архіву Анни Червак

Це трансформаційна гра, де дається можливість людині подумати над тим, як вона себе уявляє, коли грає, та куди її заводить ця гра. Ми ще й налагоджуємо комунікаційні зв’язки, тобто людина розкривається. Ця гра допоможе розкрити якісь власні свої сили, надати ресурси.

До комплектів гри входить ігрове поле, колода зі 100 метафоричних карт, які відображають історію Миколаєва. Художнє оформлення і зовнішній вигляд гри — це подорож містом.

"Крім того, я у своїй грі використовую також багато інших метафоричних картинок з різним допоміжним інструментом. У 2020 році ця гра була створена російськомовною, але я її веду українською мовою зараз. На картинках російської мови немає, там з російської мови залишилася тільки сама назва гри. Я чекаю, коли в мене буде фінансова можливість, щоб переробити це ігрове поле, щоб там назва гри була написала українською, щоб було саме "Сакральне місто", — говорить Анна Червак.

Метафоричні карти, представлені в грі. Фото з архіву Анни Червак

Гра створена особистим коштом Анни Червак та в одному екземплярі. Приблизна її вартість становить 10 тисяч гривень.

Долучитися до гри можна, слідкуючи за сторінкою Анни в Інстаграмі "Фабрика мандрів".

"На сторінці "Фабрики мандрів" я публікую, коли я сама відчуваю, що люди підуть. Виставляю там певну рекламу-запрошення та люди можуть долучитися. Це офлайн гра, онлайн в неї грати не вийде", — каже Анна Червак.

Участь станом на квітень 2023 року безкоштовна, але за бажанням люди можуть внести символічний донат на її розвиток.

"Хочеться, щоб у цій грі брало участь багато миколаївців, які хочуть себе перевірити та вдосконалити своє розуміння того, чому вони саме є жителями Миколаєва. Хто захоче зі мною розвивати цей напрямок, ми будемо проводити її частіше. Це така "лампова" атмосфера, "лампова" гра для тих, кому цікаво", — додає авторка "Сакрального міста".

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