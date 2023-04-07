Польща та країни Балтії мають наміри у наступному, 11 пакеті санкцій Євросоюзу проти Росії, запровадити обмеження проти російської атомної енергетики.

Про це повідомляє польське радіо RMF.FM з посиланням на документ від 30 березня, який було розіслано для консультацій країн ЄС.

У документі пропонується запровадити індивідуальні санкції щодо членів правління "Росатому", а також заборонити підписання нових угод з цією компанією, заборонити інвестиції в російську атомну енергетику і накласти заборону імпорт до ЄС російського збагаченого урану.

Видання зазначає, що ці "чотири країни не вперше наполягають на санкціях проти “Росатому”. Утім цього разу вони пропонують деякі винятки й перехідні періоди. Наприклад, вихід зі співпраці "операцій, контрактів та інших угод" з "Росатомом" відбуватиметься поступово, але не довше двох років. Водночас Угорщина отримала б дев'ять років перехідного періоду, що дозволило б їй завершити будівництво двох реакторів на атомній електростанції "Пакш", яке базується на російських технологіях.

Автори документа стверджують, що країни Євросоюзу нещодавно відмовилися від співпраці з Росією в галузі атомної енергетики. Вони наводять приклад Чехії, яка в березні 2022 року не допустила "Росатом" до тендеру на будівництво нової АЕС. Також згадується Фінляндія, яка в травні того ж року відмовилася від співпраці з російським агентством у будівництві ядерного реактора.

Як зазначає видання, отримати згоду на введення санкцій проти "Росатому" буде дуже складно, адже це питання вимагає згоди від усіх країн-членів ЄС. Угорщина та Франція, а також Болгарія, які дуже залежні від російських технологій, уже неодноразово висловлювали свої заперечення з приводу накладання санкцій на російську атомну енергетику. Крім того, у Брюсселі вважають, що 11 пакет санкцій має стосуватися більше контролю за виконанням вже запроваджених санкцій, а не нових сфер російської економіки.

27 січня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна накладе вето на будь-які санкції Європейського Союзу проти Росії, що стосуються ядерної енергетики.

Співпраця Будапешта і Москви у ядерній енергетиці

У 2014 році "Росатом" і Угорщина уклали угоду про будівництво в країні двох нових атомних реакторів. Вона має на меті збільшити потужність діючої атомної електростанції в угорському Пакші, яка нині генерує близько половини усієї електроенергії Угорщини.

За угодою, обидва нові реактори будуть готові до роботи у 2030 році. Зараз Угорська атомна електростанція Пакш має чотири невеликі радянські реактори ВВЕР 440 загальною потужністю близько 2000 мегават, які почали працювати у 1980 роках. Атомне паливо для реакторів АЕС отримує з Росії.

Позиція Угорщини щодо війни Росії проти України

Політичні стосунки між Україною та Угорщиною залишалися напруженими через позицію угорського уряду стосовно санкцій проти Росії. Зокрема, країна не підтримувала посилення обмежень проти російського нафтового і газового сектору. Крім цього, 31 травня 2022 року Орбан заявив, що країна домовилася із ЄС і отримала дозвіл купувати російську нафту.

У червні старший радник прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заявив, що Європейський Союз має припинити запроваджувати санкції проти Росії через її вторгнення в Україну і натомість домагатися припинення вогню та початку переговорів.

У липні Орбан заявив, що Захід має припинити озброювати Україну і зосередитися на мирному врегулюванні. В українському МЗС відреагували на заяву Орбана. Речник міністерства Олег Ніколенко зазначив, що на другий день після візиту міністра закордонних справ Угорщини до Москви, де він просив збільшити обсяги постачання російського газу, Орбан поновив риторику про неефективність санкцій ЄС проти РФ.

За даними угорських ЗМІ, 21 вересня на закритій зустрічі із законодавцями Віктор Орбан заявив, що Європейський союз повинен скасувати свої санкції проти Росії до кінця цього року, адже вони шкодять більше самим європейцям, ніж Росії. Також Угорщина тривалий час виступала проти надання Україні 18 мільярдів фінансування від ЄС.

18 листопада міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав недієвими антиросійські санкції Європейського Союзу і закликав піти у відставку лідерів країн ЄС, які виступали за обмеження.

При цьому, за даними соціологічного інституту Publicus, в Угорщині зростає невдоволення проросійським курсом уряду Віктора Орбана.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ставлення Угорщини до України лишиться незмінним, допоки прем'єром лишається Віктор Орбан.

Санкції проти Росії

Після початку повномасштабної війни Росії проти України країни ЄС та Сполучені Штати застосували до РФ економічні санкції. Загалом від 24 лютого минулого року прийнято 10 обмежувальних санкційних пакетів аби послабити російський ВПК та економіку країни. Вони включають як заборону на товари широкого вжитку, так і на товари, які стосуються стратегічних галузей промисловості.

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