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5 головних новин 7 квітня
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5 головних новин 7 квітня

Суспільне
  
Медики Бахмут обстріл РФ 6 квітня 2023
Медик надає допомогу мешканцю Бахмута, який був поранений під час російського обстрілу, 6 квітня 2023. AP Photo/Evgeniy Maloletka

Пентагон розслідує витік документів про підготовку українського наступу, Зеленський нагородив 771 захисника України, уряд схвалив стратегію щодо ВПО. Суспільне зібрало 5 головних новин дня дуже коротко, аби ви лишались в курсі подій навіть за слабкого сигналу інтернету.

  1. Пентагон розслідує витік документів США та НАТО про підготовку українського наступу. В Офісі президента та ГУР назвали цей витік фейком.
  2. Зеленський нагородив 771 захисника України, 247 з них — посмертно.
  3. Уряд схвалив стратегію щодо ВПО до 2025 року.
  4. У березні понад три тисячі військових РФ захотіли здатися в полон за програмою "Хочу жить".
  5. Під час війни майже половина українців стала менше піклуватися за власне здоров'я — опитування.

Також Кабмін ухвалив концепцію безпеки закладів освіти. Її реалізація, зокрема надасть можливість організувати навчання в очному режимі.

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