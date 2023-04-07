5 головних новин 7 квітня

Пентагон розслідує витік документів про підготовку українського наступу, Зеленський нагородив 771 захисника України, уряд схвалив стратегію щодо ВПО. Суспільне зібрало 5 головних новин дня дуже коротко, аби ви лишались в курсі подій навіть за слабкого сигналу інтернету.
- Пентагон розслідує витік документів США та НАТО про підготовку українського наступу. В Офісі президента та ГУР назвали цей витік фейком.
- Зеленський нагородив 771 захисника України, 247 з них — посмертно.
- Уряд схвалив стратегію щодо ВПО до 2025 року.
- У березні понад три тисячі військових РФ захотіли здатися в полон за програмою "Хочу жить".
- Під час війни майже половина українців стала менше піклуватися за власне здоров'я — опитування.
Також Кабмін ухвалив концепцію безпеки закладів освіти. Її реалізація, зокрема надасть можливість організувати навчання в очному режимі.
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