5 головних новин 7 квітня

Пентагон розслідує витік документів про підготовку українського наступу, Зеленський нагородив 771 захисника України, уряд схвалив стратегію щодо ВПО. Суспільне зібрало 5 головних новин дня дуже коротко, аби ви лишались в курсі подій навіть за слабкого сигналу інтернету.

Також Кабмін ухвалив концепцію безпеки закладів освіти. Її реалізація, зокрема надасть можливість організувати навчання в очному режимі.

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