Уряд схвалив стратегію щодо ВПО до 2025 року. Що вона передбачає

Кабінет міністрів України 7 квітня схвалив Стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року, а також відповідний операційний план.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Стратегія передбачає державну підтримку ВПО на всіх етапах – від евакуації, у процесі соціальної адаптації на новому місці й до моменту повернення до місця постійного проживання.

"Зараз основну увагу маємо зосередити на адаптації та подальшій інтеграції внутрішньо переміщених осіб у приймаючих громадах. Це і доступ до освітніх послуг, і працевлаштування, і підтримка самозайнятості. Важливою складовою є надання фахової психологічної допомоги", – наголосила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

Документ розроблений Мінреінтеграції за підтримки Ради Європи. До його напрацювання також долучилися експерти міжнародних і громадських організацій, які опікуються захистом прав внутрішньо переміщених осіб.

Стратегія передбачає 5 цілей:

Реагування держави на виклики внутрішнього переміщення. Безпечна евакуація громадян із небезпечних районів і задоволення їхніх гуманітарних потреб. Адаптація ВПО на новому місці проживання. Інтеграція та розвиток ВПО у приймаючих територіальних громадах. Підтримка безпечного повернення до покинутого місця проживання та реінтеграції.

16 лютого в Україні презентували стратегію щодо внутрішніх переселенців до 2025 року. "Стратегія державної політики щодо внутрішнього переміщення" передбачає кілька напрямків роботи щодо інтеграції в суспільство ВПО, їхньої підтримки та захисту прав. Розробкою займались Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України разом із правозахисниками.

Станом на січень 2023 року в Україні офіційно зареєстровано 4 867 106 ВПО, а за міжнародними оцінками кількість внутрішніх переселенців перевищує 7 мільйонів громадян.

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