Зеленський нагородив 771 захисника України, 247 з них — посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 771 захисника України, 247 із яких — посмертно.

Відповідні укази №198/2023, №199/2023, №200/2023, №201/2023, №202/2023, №203/2023 від 7 квітня опубліковані на сайті президента України.

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Нагороди присвоєно "за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України й самовіддане виконання військового обов'язку".

Президент нагородив захисників України орденами Богдана Хмельницького, Данила Галицького, "За мужність", медалями "За військову службу Україні", "За бездоганну службу", "Захиснику Вітчизни", та "За врятування життя".

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