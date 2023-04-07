У проєкті "Хочу жить" у березні 2023 року зафіксували рекорд звернень: до українського полону захотіли здатися понад три тисячі російських військових.

Про це повідомив представник організації Віталій Матвієнко у телемарафоні "Єдині новини".

"У березні ми зафіксували фактично рекорд – понад три тисячі звернень, що вдвічі більше, ніж у 2022 році. У жовтні та грудні 2022 року ми фіксували в середньому 1400-1500 запитів на місяць. У січні-березні їх кількість зросла до 2500", — уточнив Матвієнко.

За його словами, російські військові здаються в полон по всій лінії фронту, і такі операції відбуваються кожні два дні.

Також представник "Хочу жить" додав, що програма дозволяє росіянам здаватися в полон разом із технікою, і деякі "цікаві зразки" зброї вже використовуються Силами оборони України.

Що відомо про проєкт "Хочу жить"

"Державний проєкт "Хочу жить" покликаний допомогти військовослужбовцям російської армії безпечно здатися в полон українським Збройним Силам", — кажуть у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

18 вересня 2022 року в межах проєкту було також запущено Єдиний центр та цілодобову гарячу лінію прийому звернень від російських військових та їхніх родин.

Для отримання інформації, як здатися в полон, російським військовослужбовцям або їхнім рідним та близьким слід телефонувати за цілодобовими номерами:

+38 066 580 34 98

+38 093 119 29 84

Крім того, на базі проєкту діє чат-бот "Спаси себя", за допомогою якого можна залишити заявку на здачу в полон ЗСУ.

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