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Кабмін ухвалив концепцію безпеки закладів освіти
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Кабмін ухвалив концепцію безпеки закладів освіти

Надія Собенко
  
Кабмін ухвалив концепцію безпеки закладів освіти
Школярі спустились в укриття під час повітряної тривоги в загальноосвітній школі села Михайлівка-Рубежівка неподалік Ірпеня на Київщині, 16 вересня 2022 року, фото: УНІАН

Кабінет міністрів ухвалив Концепцію безпеки закладів освіти. Її реалізація, зокрема надасть можливість організувати навчання в очному режимі. Про це йдеться у повідомленні Міністерства освіти і науки України.

"Сьогодні у зв’язку з воєнним станом освітній процес залежить від безпекової ситуації та відбувається офлайн, онлайн або у змішаній формі. Попереду кропітка робота з відновлення емоційного стану вчителів та учнів, а також налагодження освітнього процесу. Але найголовніше, щоб навчання було безпечним, щоб кожна дитина мала доступ до якісної освіти, а кожен учитель відчував турботу та увагу", – сказав глава МОН Оксен Лісовий.

Концепція представляє комплексне стратегічне бачення створення безпечного освітнього середовища у закладах освіти та організацію в них рівних, належних і безпечних умов здобуття освіти та викладання.

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Як зазначили у міністерстві, реалізація концепції надасть можливість для закладів освіти організувати очне навчання, сприятиме забезпеченню комфортного перебування в захисних спорудах закладів освіти, а також підвищить ефективність превентивних заходів щодо запобігання правопорушень в освітньому середовищі.

" Особлива увага надаватиметься заходам, спрямованим на запобігання проявам фізичного та психологічного насильства, а також дотримання прав і норм інформаційної та соціальної безпеки кожного учасника освітнього процесу", — йдеться у повідомленні.

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