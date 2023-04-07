49% українців стали менше піклуватися про власне здоровʼя після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це свідчать результати дослідження, яке фармацевтична компанія "Дарниця" провела спільно з Gradus Research.

Серед причин – високий рівень стресу й тривоги, нестача коштів, сил і мотивації. Найбільше ця тенденція стосується людей віком від 25 до 34 років, більша частина яких (55%) заявляє про те, що менше звертає увагу на здоровʼя.

86% українців стверджують, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну часто відчувають стрес, знервованість та пригнічення. Найбільше страждають від стресу жінки (88%), а також вікова група 55-60 років (91%).

Основні тенденції такі: українці почали значно менше займатися спортом та стежити за здоровим харчуванням, відклали планові обстеження, а також зменшили вживання вітамінів, а натомість почали пити заспокійливі.

55% опитаних кажуть, що їх тривалість сну зменшилася, а у 75% при цьому погіршилася його якість. Серед основних проблем називають часте прокидання серед ночі, надокучливі жахіття та відсутність відчуття відпочинку після сну. Найгірше сплять жінки та вікова група 45-60 років.

Але, серед молодших людей, віком від 18 до 24 років, лише 39% стали менше піклуватися про своє здоровʼя, тимчасом як 28%, навпаки, приділяють цьому аспекту навіть більше уваги.

Gradus Research провели опитування на замовлення фармацевтичної компанії "Дарниця" 21 – 22 березня 2023. Для цього провели понад 1000 інтервʼю серед українців віком від 18 до 60 років, які проживають у містах із населенням понад 50 тисяч людей, без урахування Херсонської, Донецької та Луганської областей.

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