Із початку 2023 року на Київщині працюють 64 центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), де для мешканців доступні 546 видів послуг.

Про це повідомили в Департаменті економіки Київської обласної військової адміністрації.

Як зазначили у відомстві, перелік послуг в адмінустановах постійно розширюється, враховуючи попит громадян.

Зокрема, 94% ЦНАПів Київщини запровадили реєстрацію актів цивільного стану, 93% – здійснюють реєстрацію місця проживання, 88% – надають соціальні послуги, у 86% – для населення доступні земельні послуги.

Загалом у 2022 році ЦНАПи Київської області опрацювали понад 963 тисячі звернень.

У Київській ОВА додали, що нині Центри адмінпослуг регіону налагоджують співпрацю з відділеннями Нотаріальної палати України. Завдяки такій співпраці нотаріуси зможуть консультувати громадян у ЦНАПах, також зменшиться кількість довідок, необхідних для отримання нотаріальних послуг.

Наразі отримати безплатні онлайн та офлайн-консультації нотаріусів можна на базі центрів надання адміністративних послуг у 12 громадах Київщини. Йдеться про Білоцерківську, Бориспільську, Гірську, Золочівську, Обухівську, Бучанську, Калинівську, Васильківську, Ірпінську, Українську, Броварську та Вишгородську громади.

Що відомо про надання адміністративних послуг жителям Київщини

Після деокупації Київської області від військ РФ центри надання адміністративних послуг почали поступово відновлювати роботу. У травні 2022 року працювали 49 таких установ на території пристоличного регіону.

У Бишівській громаді у жовтні минулого року запрацював мобільний центр надання адміністративних послуг. У Бородянці будують модульний Центр надання адмінпослуг. Будівництво фінансується Програмою ООН.

На початку 2023 року території Бучанської громади почали реалізацію масштабного будівельного проєкту. Зокрема, залили фундамент майбутньої адмінбудівлі для Синяківського старостату.

Із січня цього року жителі Бориспільської, Гірської, Золочівської, Обухівської та Української громад матимуть доступ до отримання безплатних онлайн- та офлайн-консультацій нотаріусів на базі місцевих ЦНАПів.

У лютому нотаріальні послуги були впроваджені ще у чотирьох Центрах надання адміністративних послуг Київщини: в Бучанській, Ірпінській, Васильківській та Калинівській (Фастівського району) громадах.

Також в Ірпені спростили процедуру оформлення різноманітних документів для людей завдяки електронній взаємодії між нотаріусами та місцевим ЦНАПом.

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