На Київщині завершується опалювальний сезон

У Київській області завершується опалювальний сезон. Про це повідомив заступник голови Київської обласної військової адміністрації Микола Бойко.

Повністю відключили теплопостачання Вишгородська, Васильківська, Ірпінська міські громади, Димерська та Коцюбинська селищні громади. Поступове відключення від теплопостачання триває ще в 13 територіальних громадах області.

Також в регіоні вже не опалюються 71 дошкільний заклад, 168 закладів освіти, 59 закладів охорони здоров’я та 657 житлових будинків.

"Цей опалювальний сезон був, беззаперечно, найскладнішим. Але ворогу знову не вдалося здійснити задумане. Розпочинаємо підготовку до нового опалювального сезону 2023/2024", — зазначив Бойко.

Що відомо про опалювальний сезон на Київщині

8 квітня завершується опалювальний сезон у Києві. Відповідне рішення міська влада ухвалила через стабільне суттєве потепління.

Бучанська міська рада прийняла рішення про завершення опалювального сезону в місті 15 квітня.

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