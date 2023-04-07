Уряд призначив нового голову Київської ОВА

Уряд України призначив нового голову Київської військової адміністрації. Ним став прокурор Руслан Кравченко, повідомляє офіційний Telegram-канал уряду.

Як зазначається, Уряд підтримав проєкт Указу Президента України про призначення Руслана Кравченка головою Київської обласної державної адміністрації.

Його попередником був Олексій Кулеба, який зараз є заступник Керівника Офісу Президента України.

Що відомо про Руслана Кравченка

Руслан Кравченко наразі є діючим керівником Бучанської окружної прокуратури. Її він очолює з 15 березня 2021 року.

Він нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня (23 серпня 2022) "за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку".

Раніше працював у військовій прокуратурі під керівництвом Анатолія Матіоса. У цьому році Руслан Кравченко брав участь в конкурсі на посаду керівника Національного антикорупційного бюро (НАБУ), але перемогти не зміг.

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