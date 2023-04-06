У Посад-Покровському, що на Херсонщині, встановлюють модульні будинки

У селі Посад-Покровське, що на Херсонщині, станом на сьоме квітня встановили 40 модульних будинків. Місцеві жителі розпочали утеплювати будівлі, аби мати змогу жити в них.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла представниця Посад-Покровського старостинського округу Лариса Соколова.

За словами Соколової, модульні будинки в Посад-Покровському ставили у першу чергу пенсіонерам і людям, у яких повністю зруйноване житло. Отримали конструкції від шведських партнерів.

"На Посад-Покровське виділили 328 модульних будинків, це записувалися громадяни за потребою, і видали вже 40 будинків. 406 осіб на даний час проживає в Посад-Покровському", — розповіла Лариса Соколова.

Будинок місцевого жителя Петра зруйнований російським снарядом.

Будинок Петра. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Чоловік говорить, що отримав від сільської ради модульний будинок та встановив його на городі.

"З усього залишилася одна веранда і гараж. Вони теж без шиферу. Інше — все зруйноване. Оце дали модульний будинок, наче так називається, але це ще треба його утеплювати. Утеплювач у нас лежить, то зараз робимо", — сказав Петро.

Модульний будинок Петра. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Усі необхідні матеріали, аби зібрати модульний будинок та утеплити його, Петро отримав.

"Матеріали дали, але взимку, мабуть, в них і не дуже проживеш. У нього каркас ставиться, а на нього прикручується матеріал, полістерол наче, воно скручується, а поверх утеплювач, а потім знову брезент. Освітлення там є. Стоять масляні батареї. Але масляні батареї ж теж світло крутять", — розповів Петро.

Модульний будинок Петра в середині. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

За тиждень Петро планує жити в модульному будинку. Чоловік говорить, що усе необхідне для цього має.

"Це все дається. Там і матраси, і подушки, і ковдри — все. Освітлення є, є від сонячних батарей, а є від електрики. Я думаю за тиждень, може, дороблю, утеплю", — сказав Петро.

Отримала модульний будинок і родина Галини. Її житло теж пошкодив російський снаряд, а будиночок, розповідає жінка, поставили два дні тому.

Модульний будинок на подвір'ї Галини. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

"Був приліт у двір і повністю була зруйнована веранда. Ми її знесли, тому що почалась сипатися штукатурка, цегла. Нам сільська рада надала модульний будинок, щоб ми могли забрати дітей, тому що проживати в будинку наразі не можливо: цвіль, миші, все згнило. Ми вже речі туди занесли. Зараз утеплюємо, тому що там протяги, бо це є літній варіант", — сказала Галина.

За словами Соколової, у селищі Посад-Покровське 940 будинків, з них 350 зруйновані внаслідок обстрілів російськими військами. Інші будівлі також мають пошкодження.

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