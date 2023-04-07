З Бахмута евакуювали пораненого чоловіка, а також його родину. Чоловік отримав численні осколкові поранення. Його змогли вивезти з фронтового міста, спершу доправили до Костянтинівки, потім до Дніпра.

"Тато лежав у крові, над ним ридала мати", так 13-річний бахмутянин Андрій згадує обстріл, під час якого батько хлопця був поранений. Історію родини з Бахмута показала агенція Аssociated Рress.

Спочатку чоловікові надали першу допомогу на стабілізаційному пункті. В нього були численні осколкові поранення, зокрема шиї та щелепи.

Потім вивезли з міста, де точаться бої.

З Бахмута евакуювали пораненого чоловіка після обстрілу армії РФ, 6 квітня 2023 рік. Фото: Associated Press

Сина пораненого, 13-річний Андрій, разом з бабусею також евакуювали військові.

Хлопець розповів: батько був на вулиці, коли почався обстріл.

Син пораненого 13 річний Андрій з речами чекає батька у лікарні. Фото: Associated Press

"Почало свистіти. Думаю, зараз прилетить. Чую, далеко. Потім наступний як вдарить. Все відчиняється, падає, сиплеться. Просто удар і ми чуємо, що він просто впав. І почав повзти до порога, щоб якось достукатися. Або щоб ми швидко вийшли. Бачу, мама ридає, він опухлий в крові лежить", — розповів син пораненого Андрій.

Родичи пораненого чоловіка син Андрій та Людмила. Фото: Associated Press

"Залетіла ракета. Ракета залетіла прямо в підвал. Але не розірвалась, в повітрі… Прям в підвал, рознесло там в підвалі усе. Так що в підвалі ми не були. Всю їжу, все побило", — розповіли родичі пораненого чоловіка.

Пораненого чоловіка евакуювали до госпіталю у Дніпро.

З даними Донецької обласної військової адміністрації, наразі відомо про 3 тисячі 360 цивільних, які були поранені від початку повномасштабного вторгнення. Це без даних з Маріуполя та Волновахи, де підрахувати жертви неможливо.

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