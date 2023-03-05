Імовірний тактичний відхід від Бахмута — аналітика на 6 березня Інституту вивчення війни

Українські сили, ймовірно, проводять обмежений тактичний відхід з Бахмута, проте зарано оцінювати наміри України щодо повного відходу з міста, написав в аналітичному звіті 6 березня американський Інститут вивчення війни (ISW).

“Українські сили, можливо, відходять зі своїх позицій на східному березі річки Бахмутка, враховуючи нещодавні геолокаційні кадри руйнування залізничного мосту через річку на північному сході Бахмута 3 березня. Російські військові кореспонденти та блогери стверджували, що російські сили захопили східну, північну та південну частини Бахмута 5 березня, і стверджували, що ведуть репортажі з позицій у східному Бахмуті, але на даний момент ISW не може самостійно перевірити ці заяви”, — йдеться в аналітичному звіті.

На думку аналітиків, українська оборона Бахмута залишається стратегічно обґрунтованою, оскільки вона продовжує поглинати російську живу силу і техніку доти, доки українські війська не зазнають надмірних втрат.

Українські війська навряд чи вийдуть з Бахмута одразу і можуть продовжувати воювати за Бахмут і поступового відходити, щоб виснажити російські сили шляхом продовження міських бойових дій.

“Центр міста Бахмут розташований на західному березі річки Бахмутка, і російським військам доведеться вести бої через цю територію, якщо вони не зможуть просунутися безпосередньо на північ або південь від Бахмута на захід від центру міста. Такі міські умови та особливості річки можуть зіграти на руку українським силам, якщо вони зможуть утримати лінію від Хромового (селище на північно-західній околиці Бахмута) на південь до траси Т0504 Бахмут-Костянтинівка”, — йдеться в аналітичному звіті.

Фото: Тарас Ібрагімов/Суспільне

Міські бої в Бахмуті можуть ще більше виснажити і без того виснажені російські змішані сили, подібно до того, як це сталося після відходу українських військ з лінії Сєвєродонецьк-Лисичанськ, що фактично поклало край російським наступальним операціям у Луганській і Донецькій областях влітку 2022 року, відзначили аналітики.

“Якщо російським військам вдасться зайняти Бахмут, вони можуть спробувати відновити наступ на Костянтинівку або Слов'янськ, але їм доведеться зіткнутися з гострою нестачею особового складу та техніки. Ймовірна неминуча кульмінація російського наступу навколо Бахмута до або після його падіння, вже завершений російський наступ навколо Вугледара, а також пробуксовування російського наступу в Луганській області, ймовірно, створюють надійні умови для майбутнього українського контрнаступу”, — йдеться в аналітичному звіті.