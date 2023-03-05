- За даними Генштабу, Сили оборони відбили близько 10 атак в районі Бахмута.
- У бої за Бахмут РФ кинула найбільш професійні підрозділи (не лише вагнерівці, а й спецпризначенці та десантно-штурмові загони), які несуть великі втрати, але намагаються докласти максимум зусиль, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
- За тиждень в Бахмуті зруйновані чи пошкоджені понад сто житлових будинків.
- Росія перекинула додаткові війська у район Бахмута та стала ефективніше використовувати артилерію, є імовірність, що ключови маршрут постачання сил України під загрозою, пише розвідка Британії. Також аналітики вважають, що командувачі угруповання “Вагнер” і російського Міноборони покращили співпрацю.
- Президент Зеленський заявив, що рішення про відхід від міста можуть прийняти в разі загрози оточення український військових у Бахмуті.
- Російські пропагандисти розповсюджують фейки про ситуацію в Бахмуті, зокрема з десяток версій розмов між Зеленським та Сирським, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
- Шляхів евакуації з Бахмута лишилося мало, всі — небезпечні: російські військові прицільно обстрілюють евакуаційні машини з дітьми, розповіла очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук. За даними на 17 березня, у місті лишається 33 дитини. Немає електрики, опалення, водопостачання, зв'язок — поганий.
- Бої за Бахмут тривають з літа 2022 року. Російська армія після відводу Сил оборони від Соледара в кінці січня 2023 року зосередилась на штурмах міста, яке стало політичною ціллю для росіян, переконані в українському військовому командуванні. РФ намагається продемонструвати захоплення відносно великого міста (у Бахмуті до війни проживали приблизно 70 тис. людей), адже останні співмірні "досягнення" були в червні 2022 року (захоплення Сєвєродонецька, а згодом Лисичанська).
- Обороною Бахмута керують троє генералів української армії Сирський, Тарнавський та Гнатов, також там воюють досвідчені командири бригад полковники Павло Паліса та Олександр Півненко.
Армія РФ продовжує наступати, взяти під повний контроль Бахмут, тривають бої
Про це повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні 8 квітня.
"Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Богданівка. Підрозділи сил оборони відбили близько 10 атак противника на зазначеній ділянці фронту", — йдеться у повідомленні.
Під обстрілами були:
- Васюківка,
- Міньківка,
- Залізнянське,
- Оріхово-Василівка,
- Маркове,
- Григорівка,
- Бахмут,
- Хромове,
- Часів Яр,
- Іванівське,
- Ступочки,
- Біла Гора,
- Дружба.
Як додала заступниця міністра Ганна Маляр, у боях за Бахмут командування сил РФ залучає найбільш професійні підрозділи.
"Це не лише Вагнерівці, а й спецпризначенці та десантно-штурмові загони. Разом з тим, вони несуть значні втрати. У Бахмуті ворог проявляє високу інтенсивність дій. Застосовує максимум зусиль", — розповіла Маляр.
За її словами, ситуація контрольована, командування постійно працює в зоні бойових дій, рішення щодо ситуації приймаються цілодобово.
Артилеристи знищили два склади росіян на Бахмутському напрямку
45 окрема артилерійська бригада опублікувала відео своєї роботи під Бахмутом. Українські артилеристи знищили склад боєприпасів росіяни, БМП, та польовий склад окупантів.
Окупанти обстріляли понад 25 населених пунктів на Бахмутському напрямку
За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку РФ продовжує намагається взяти під повний контроль Бахмут, тривають жорстокі бої. Протягом минулої доби окупанти вели штурми районі східніше Богданівки та Іванівського. Підрозділи Сил Оборони відбили близько 20 атак противника на зазначеній ділянці фронту.
Від ворожих обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, що знаходяться у районі бойового зіткнення, серед них: Васюківка, Міньківка, Бахмут, Богданівка, Іванівське, Часів Яр, Новомаркове, Ступочки, Шуми, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.
За тиждень в Бахмуті зруйнована ще сотня будинків
На території Бахмутської міської територіальної громади на 7 квітня (від початку вторгнення РФ) пошкоджені 4 тисячі 992 житлових будинків:
- 526 багатоквартирних (або 78%),
- 4466 приватних (або 28%).
Тиждень тому загальна кількість будинків, що зазнали руйнувань від обстрілів, була 4 тисячі 885.
Дані щодо пошкоджень є приблизними, зазначають у Бахмутській МВА, адже встановити точну кількість руйнувань наразі неможливо.
Евакуація з Бахмута: чоловіка з численними уламковими пораненнями вивезли з міста
З Бахмута напередодні евакуювали пораненого чоловіка, а також його родину. Чоловік отримав численні осколкові поранення. Його змогли вивезти з фронтового міста, спершу доправили до Костянтинівки, потім до Дніпра.
"Тато лежав у крові, над ним ридала мати", так 13-річний бахмутянин Андрій згадує обстріл, під час якого батько хлопця був поранений. Історію родини з Бахмута показала агенція Аssociated Рress.
Спочатку чоловікові надали першу допомогу на стабілізаційному пункті. В нього були численні осколкові поранення, зокрема шиї та щелепи.
Потім вивезли з міста, де точаться бої.
Сил оборони відбили близько 14 атак РФ в районі Бахмута — Генштаб
На Бахмутському напрямку армія РФ не припиняє спроб встановити повний конроль над містом, повідомив Генштаб ЗСУ.
"Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Іванівського. Підрозділи Сил оборони відбили близько 14 атак противника на зазначеній ділянці", — йдеться у повідомлення.
За даними штабу під обстрілами були:
- Васюківка,
- Міньківка,
- Богданівка,
- Іванівське,
- Курдюмівка,
- Біла Гора,
- Новодмитрівка,
- Дружба,
- Диліївка.
“Вагнер” і російське Міноборони покращили співпрацю і досягли успіхів в битві за Бахмут — британська розвідка
Силами РФ останніми днями вдалося досягнути певних успіхів у Бахмуті, де з кінця березня просування росармії майже зупинилося, вважають у британській розвідці.
“Росія досягла подальших успіхів і, ймовірно, просунулася в центр міста та захопила західний берег річки Бахмутка. Ключовий маршрут постачання України 0506 на захід від міста, ймовірно, перебуває під серйозною загрозою”, — відзначили у аналітичному звіті від ранку 7 квітня.
У розвідці Міноборони Великої Британії звернули увагу на те, що російські регулярні війська, ймовірно, включаючи повітряно-десантні війська, посилили цей район, і Росія знову більш ефективно використовує артилерію в цьому секторі.
“Існує реальна можливість того, що на місцевому рівні командувачі ПВК “Вагнер” і російського Міноборони призупинили свою тривалу ворожнечу і покращили співпрацю”, — йдеться у повідомленні британської розвідки.
Українські військові відбили 16 атак військ РФ на Бахмутському напрямку
Протягом минулої доби військові РФ без успіху наступали поблизу Оріхово-Василівки, Богданівки та Білої Гори. Підрозділи сил оборони відбили 16 атак російської армії на цій ділянці фронту, повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 7 квітня.
У місті тривають жорстокі бої, розповіли у штабі. Під обстрілами армії РФ опинилися Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівка, Олександро-Шультине, Диліївка та Шуми Донецької області.
Українські прикордонники обороняють Бахмут та вивозять цивільних
Підрозділи прикордонної служби разом із іншими оборонцями ведуть бої за Бахмут на Донеччині, не дають армії РФ оточити місто, а також вивозять цивільних. Який вигляд має Бахмут зараз та як діють російські армійці та найманці показали українські прикордонники.
"Евакуйовуються [цивільні] тільки вже тоді, коли поранені, або вкрай вже не можуть тут перебувати, тоді вони звертаються до нас по допомогу. Нещодавно мої військовослужбовці евакуйовували поранену жінку. В неї було поранення грудної клітини, внаслідок мінно-вибухової травми. Також евакуйовували родину з дітьми", — розказав прикордонник Мирослав.
Як розповів боєць прикордонної служби Федір, попри складність та небезпеку вони продовжують виконувати бойові задачі — не дають ворогу окупувати Бахмут.
В районі Бахмута Сили оборони відбили десять атак
Це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 6 квітня. Зокрема, армія РФ намагалась наступать поблизу Богданівки та Оріхово-Василівки.
"На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати і намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої", - йдеться у повідомленні.
Від обстрілів постраждали більш як 15 населених пунктів, що знаходяться у районі Бахмута, серед них: Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Диліївка та Шуми Донецької області.
Як приймають рішення щодо оборони Бахмута. Заступниця міністра оборони на прикладі Бахмута пояснила ситуацію
Бої в Бахмуті постійно аналізує велика кількість людей, і тільки після розрахунків ймовірного розвитку ситуації командування приймає рішення, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"Трохи привідкрию завісу – що стоїть за словами "в Бахмуті тривають бої" і як приймаються оперативні рішення. Командування на основі аналізу зміни ситуації, прогнозів дій ворога та оцінки наших можливостей приймає оперативні рішення та формує задачі підрозділам".
Як працюють з даними про бойові дії:
- оперативна ситуація на місці моніториться цілодобово,
- штаби "безперервно аналізують дії противника та динаміку зміни ситуації за багатьма критеріями",
- командування оцінює ймовірні дії загрози й дії російських військ на основі отриманих даних.
Оперативні дані та аналітику, додала вона, безперервно отримує Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", яке відповідає за Бахмутський напрямок.
Ситуація за добу в районі Бахмута: понад триста обстрілів та двадцять боїв
Минулої доби військові РФ 302 рази обстріляли позиції ЗСУ та населені пункти на Бахмутському напрямку зі ствольної та реактивної артилерій. Тут відбулось 22 бої, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
За його словами, у безпосередній близості від Бахмута армія РФ стріляла 101 раз та відбулися 19 боїв.
Українські військові вбили в боях за Бахмут минулої доби 71 військового РФ та 88 солдатів поранили.
Аналітика щодо битви за Бахмут
Українське військове керівництво продовжує чітко сигналізувати, що українські війська все ще не оточені у Бахмуті і мають можливість за необхідності відступити, відзначили в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
“Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська вийдуть з Бахмута, щоб уникнути оточення, якщо це буде необхідно, але поки що не бачить у цьому потреби”, — наголошують аналітики.
Заява Зеленського, як відзначили в ISW, збігається з іншими нещодавніми заявами українських офіційних осіб про те, що українське військове командування віддасть наказ про відхід з Бахмута тоді, коли і якщо воно вважатиме відхід найбільш стратегічно доцільним варіантом.
“Хоча ще належить з'ясувати, чи варта українська оборона Бахмута та її ефективність у стримуванні російських сил у цьому районі українських втрат (і ми, ймовірно, не зможемо оцінити це, поки не побачимо весняний контрнаступ українських військ)”, — йдеться в аналітичному звіті.
Війська РФ обстріляли понад 15 населених пунктів на Бахмутському напрямку
Минулої доби військові РФ обстріляли понад 15 населених пунктів на Бахмутському напрямку, зокрема, Васюківку, Міньківку, Оріхово-Василівку, Новомаркове, Григорівку, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівку, Білу Гору, Клебан-Бик, Торецьк та Шуми Донецької області.
Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 6 квітня.
За даними штабу, російські військові без успіху наступали поблизу Богданівки та Іванівського. "Підрозділи сил оборони відбили близько 20 атак противника на зазначеній ділянці фронту", — йдеться у повідомленні.
Підрозділи сил оборони протягом доби відбили 15 атак на Бахмутському напрямку
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 5 квітня.
"Ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Вів безуспішні наступальні дії поблизу Богданівки та Іванівського", — розповіли у штабі і додали, що Бахмут (а також Авдіївка та Мар'їнка) залишаються в епіцентрі бойових дій
Під обстрілами на Бахмутському напрямку були:
- Васюківка,
- Міньківка,
- Оріхово-Василівка,
- Новомаркове,
- Григорівка,
- Іванівське,
- Часів Яр,
- Торецьк,
- Шуми.
У сил РФ немає снарядного голоду в районі Бахмута — Череватий
Армія РФ має достатньо сил, аби атакувати українські війська в районі Бахмута, російським військам вистачає ресурсів та боєприпасів, — повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
Він констатував, що, на жаль, "снарядного голоду" там, де Росія зосередила свої головні зусилля, зараз немає. Це не лише Бахмутський напрямок, а й Куп'янсько-Лиманський.
Речник Східного угруповання також повідомив, що за останню добу Сили оборони України на Бахмутському напрямку знищили 88 окупантів РФ, 124 російських військових були поранені, знищені три безпілотники РФ, одна станція радіоелектронної боротьби і склад з боєприпасами.
"За цю добу на Бахмутському напрямку відбулося 245 обстрілів різними артилерійськими системами, 21 боєзіткнення, 88 окупантів було знищено, 124 зазнали поранень. Крім цього, було знищено три безпілотних апарати ворога, одна станція радіоелектронної боротьби і склад з боєприпасами", — розповів Череватий.
Зеленський у Польщі назвав умови відведення військ з Бахмута
Бахмуті стане ще "гарячіше", ніж зараз, і буде загроза втратити українських військових, то будуть прийняті "відповідні правильні рішення".
Про це під час брифінгу у Польщі сказав президент Володимир Зеленський.
Найскладніша ситуація — саме в Бахмуті. Найбільше застосування різної зброї, артилерії — саме там. Щоденний дефіцит: то є артилерія, то є достатньо снарядів, то їх менше. То є успіх і ми йдемо вперед. То його нема і ми знову відходимо на позиціях. Але ми знаходимося в Бахмуті і ворог не контролює Бахмут", — сказав він.
За словами президента, для нього і для командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, головне зберегти особовий склад і не втратити військових.
"Якщо буде момент ще "гарячіших" подій і небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення, будуть прийняті відповідні правильні рішення", — наголосив президент.
Російська пропаганда створює два типи фейків про Бахмут
Заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"Ворогу не вдається психологічно вплинути на прийняття рішень нашого командування щодо Бахмутського напрямку. Так само, як не вдається демотивувати наших бійців. Попри те, що всі інформаційні повідомлення ворога про бої у Бахмуті спрямовані саме на це", — заявила Маляр.
Вона нагадала про два види повідомлень: про нібито успіх сил РФ та про начебто розсекречені плани Генштабу щодо Бахмута.
"Аналіз цих повідомлень показує, що ворог не може знайти дієві наративи, тому інформація більше схожа на випробовування всіх можливих варіантів. Скажімо, версій про те, що саме «Сирський доповів Зеленському і яке рішення прийнято» поширено вже близько десяти", — зазначила заступниця міністра оборони.
Снайпери ССО показали, як знищують окупантів під Бахмутом
Вночі росіяни намагаються просуватись та штурмувати позиції Сил оборони. За останні дні снайпери Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили понад 10 окупантів, під час їх спроб просування.
Відео роботи снайперських пар ССО опублікували на своїй сторінці у Фейсбук.
За минулу добу Сили борони відбили 30 атак на Бахмутському напрямку — Генштаб
На Бахмутському напрямку РФ намагається взяти під повний контроль Бахмут, продовжує його штурмувати. Також, окупанти вели безуспішні штурми в районі Богданівки. Протягом доби Сили оборони відбили близько 30 атак противника на Бахмутському напрямку.
Також від ворожих обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, включаючи Васюківку, Міньківку, Оріхово-Василівку, Новомаркове, Бахмут, Часів Яр, Григорівку, Іванівське, Північне та Шуми.
Протягом минулої доби Сили оборони відбили близько 20 атак біля Бахмута
Про це повідомив Генштаб ЗСУ, підсумовуючи 4 квітня.
"На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати місто Бахмут. В той же час противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області", — описали у штабі ситуацію.
"В епіцентрі бойових дій залишається Бахмут"
Під обстрілами на цьому напрямку фронту були Васюківка, Міньківка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Біла Гора, Клебан-Бик та Новодмитрівка.
Втрати Російських військових у боях за Бахмут
За добу на Сили оборони за добу в боях за місто вбили 91 солдата РФ, а також знищили танк, РСЗВ "Град" і три польових склади з боєприпасами окупантів, повідомив речник Східного угруповання військ Збройних Сил України Сергій Череватий.
Бахмутський напрямок фронту залишається головним для атак армії РФ, додав він.
"За добу було 32 атаки на цьому напрямку, 26 бойових зіткнень відбулося в самому Бахмуті і околицях. 238 разів солдати РФ обстрілювали позиції ЗСУ з артилерії, 91 окупанта знищено, 119 поранено. Також підбито танк, РСЗВ "Град" і три польових склади з боєприпасами", — розповів Череватий.
Досягнення РФ під Бахмутом: версія аналітиків
Аналізуючи ситуацію на фронті, в американському Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що бойовики терористичного угруповання "Вагнер" могли просунутися далі в центрі Бахмута. За даними аналітиків, у ніч проти 2 квітня “вагнерівці”, вочевидь, захопили будівлю Бахмутської міськдержадміністрації.
“Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин підняв російський прапор з написом у пам'ять про вбитого блогера Максима Фоміна навпроти будівлі Бахмутської міської адміністрації в ніч на 2 квітня і заявив, що "Вагнер" "законно контролює" Бахмут, хоча українські війська залишаються в західній частині міста”, — йдеться в аналітичному звіті.
Російські війська продовжили просування вперед 3 квітня, відзначили в ISW. 3 квітня були опубліковані кадри з безпілотника, на яких видно "вагнерівців" і російські прапори над уламками зруйнованої будівлі адміністрації. Кілька російських провоєнних блогерів також поширили зображення бійця ПВК "Вагнер", який начебто стоїть перед будівлею Бахмутської міської адміністрації перед її руйнуванням.
“Група “Вагнера”, ймовірно, продовжить спроби закріпити контроль над центральною частиною Бахмута і спробує просунутися на захід через щільні міські квартали в напрямку Хромового”, — наголошують аналітики.
Росіяни намагаються взяти Бахмут під повний контроль — Генштаб
На Бахмутському напрямку росіяни намагаються взяти під повний контроль Бахмут, продовжуючи його штурмувати. Вони вели безуспішні атаки поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське. Підрозділи сил оборони протягом доби відбили 32 атаки противника на зазначеній ділянці фронту.
Від обстрілів РФ постраждали населені пункти: Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Озарянівка, Дачне, Олександро-Шульгине, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.
Битва ще не закінчена — Білий дім спростував фейк про захоплення Базмута:
Україна все ще бореться за Бахмут на Донеччині і битва ще не закінчена. Про це на брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Sky News.
Він спростував заяву засновника терористичного угруповання "Вагнер" Євгена Пригожина про те, що росіяни захопили Бахмут. За словами Кірбі, українські військові не відійшли з міста.
"Україна все ще веде важку боротьбу за східноукраїнське місто Бахмут і битва ще не закінчена", — сказав він.
На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 20 атак російських військ — Генштаб
На Бахмутському напрямку російська армія намагається взяти під повний контроль Бахмут. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
"Армія РФ веде безрезультатні наступи поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське. Підрозділи сил оборони протягом доби відбили близько 20 атак російських військ", — розповіли у зведенні Генштабу.
За даними Генштабу, російська армія обстрілювала, зокрема, Васюківку, Оріхово-Василівку, Новомаркове, Богданівку, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Озарянівку, Дачне, Олександро-Шультине, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.
Російські окупанти слабшають і намагаються прикрити провали фейками про взяття Бахмута — Сирський
На Бахмутському напрямку російські війська слабшають та намагаються прикрити власні провали неправдивою інформацією про начебто захоплення Бахмута, йдеться у Telegram Сирського.
"Зустрівся з солдатами і командирами, що зруйнували міф про непереможність "вагнерівців" та російських десантників. Армія РФ слабшає і намагається прикрити свої провали новими й новими фейками про взяття Бахмуту. Але правда в тому що вдала робота Збройних Сил України спростовує всі старання російських пропагандистів", —написав Сирський.
Бої тривають у центрі Бахмута. Ситуація важка, але контрольована, ЗСУ у місті — заступник міського голови
За даними на ранок 3 квітня, ситуація в Бахмуті дуже важка, напружена, але контрольована, бої тривають в центральній частині міста, повідомив Суспільному заступник міського голови Олександр Марченко.
"Ми бачимо, як викладають ворожі канали [інформацію] про просування по місту, коментують. ЗСУ тримаються не відходять, дають гідну відсіч на всіх напрямках, де ворог намагається атакувати. Ситуація дуже важка і дуже напружена, але контрольована. Я не можу коментувати російських пропагандистів. Ми довіряємо даним офіційним, які є з нашої сторони — від Генштабу України", — сказав Марченко.
Він додав, що бої тривають у центральній міста.
"Сьогодні зранку нам стало відомо про пошкодження багатоповерхівки. Руйнувань набагато більше, але це так інформація, яку ми отримали. Минулої доби були поранені два мешканця Бахмута, їх доправили до лікарні у Костянтинівці", — розповів Марченко. Також, за його даними в місті ще працюють два "пункти незламності", там перебувають лише ті люди, які живуть поблизу.
"Пересуватися містом все небезпечніше і небезпечніше", — наголосив Марченко.
В ніч з 2 на 3 квітня у Telegram-каналі, який позиціонується, як так звана пресслужба Євгена Пригожина — керівника терористичного угруповання "Вагнер" — було опубліковано відео.
На кадрах, що зняті вночі, Пригожин заявив: за його спиною будівля мерії Бахмута, чоловік показав прапор, на якому, за його словами, було написано ім’я загиблого під час вибуху 2 квітня пропагандиста Татарського.
"Юридично ми взяли Бахмут. І командири підрозділу, які брали адміністрацію та весь центральний квартал понесуть і поставлять ці прапори", — йдеться у публікації.
"Бахмут — це Україна. Спокійно реагуйте на фейки тих, хто вигадує «пабєду», якої в реальності нема", — написав вдень 3 квітня у Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Українські воїни відбили понад 20 атак армії РФ на Бахмутському напрямку
Українські військові відбили понад 20 атак армії РФ на Бахмутському напрямку, а також поблизу Іванівського.
Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 3 квітня.
На цьому напрямку під обстріли російських військових потрапили Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Костянтинівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.
Невдалий наступ в Іванівському та штурми Бахмута: зведення від Генштаба
На Бахмутському напрямку армія РФ не припиняє штурмувати Бахмут, Сили оборони відбивають атаки і тримають місто, повідомив Генштаб у вечірньому зведенні 2 квітня.
"Протягом доби загарбники вели безуспішні наступальні дії в Іванівському Донецької області. Обстріляли Васюківку, Оріхово-Василівку, Григорівку, Богданівку, Бахмут, Іванівське, Часів Яр та Нью-Йорк", — йдеться у повідомленні.
У Бахмуті сьогодні "особливо гаряче" — Зеленський
Володимир Зеленський під час вечірнього звернення подякував українським військовим, які бʼються під Авдіївкою, Марʼїнкою, під Бахмутом. Зокрема, підкреслив, що у Бахмуті "особливо гаряче...".
"Під Білогорівкою, під Кремінною та всіма іншими нашими містами, містечками й селами Донбасу! Стійкість кожного – це стійкість усієї України, допомога кожному на позиції поруч – це допомога всій Україні", — каже Зеленський.
Бої за Бахмут: через втрати командування сил РФ приймає емоційні рішення
"Ворог робить спроби задіяти не лише вагнерівців, але й професійні підрозділи десантників. Непомірно високі втрати особового складу ворога не зупиняють. Рішення приймаються емоційно", — повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Вона схарактеризувала ситуацію у Бахмуті як дуже напружену: Сили оборони у складних умовах зупиняють просування російських військ.
Маляр наголосила, що кожне рішення військового командування є виваженим.
"Командування Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» працює в зоні бойових дій та повністю володіє оперативною ситуацією на місці. Реагування на поточну ситуацію здійснюється грамотно з урахуванням всіх обставин, задач та принципу військової доцільності", — сказала представниця Міністерства оборони.
Понад двісті обстрілів та 35 боїв за Бахмут: ситуація у битві за місто-фортецю за останню добу
За минулу добу на Бахмутському напрямку військові РФ 232 рази різними типами артилерії обстріляли позиції українських бійців. На цьому напрямку відбулось 35 боїв, де 121 солдат російської армії загинули, ще 139 отримали поранення.
Про це повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" речник Східного угруповання військ ЗСУ, полковник Сергій Череватий.
Він зазначив, що Бахмутський, Лиман, Куп'янський напрямки залишаються головними напрямками, де армія РФ атакує та обстрілює позиції українських військ.
"Якщо говорити про те, що анонсувалося як великий стратегічний наступ РФ, можна погодитися з аналітиками, що він не відбувся завдяки мужності, героїзму, професіоналізму наших воїнів", — розповів Череватий.
За минулу добу українські військові відбили понад 25 атак російської армії на Бахмутському напрямку
1 квітня військовослужбовці Сил оборони відбили понад 25 атак військових РФ на Бахмутському напрямку, повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 2 квітня.
"На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати місто Бахмут, намагається взяти його під повний контроль", — йдеться у повідомленні. За даними штабу, протягом минулої доби українські військові відбили атаки російської армії поблизу Богданівки та Предтечиного. Під обстрілами армії РФ опинилися Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Богданівка, Григорівка, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Залізне, Диліївка, Нью-Йорк та Дружківка Донецької області.
Російське військо не припиняє штурми Бахмута
Про це повідомив Генштаб у вечірньому зведенні 1 квітня.
"На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурму міста Бахмут. Проте наші захисники мужньо тримають населений пункт", — йдеться в повідомленні штабу.
Під обстрілами на Бахмутському напрямку були:
- Васюківка,
- Оріхово-Василівка,
- Новомаркове,
- Бахмут,
- Іванівське,
- Часів Яр,
- Курдюмівка,
- Диліївка,
- Нью-Йорк,
- Дружківка.
Також, за інформацією Генштабу, російські війська безрезультатно наступали в Богданівці Донецької області.
В командування Східного угруповання військ підрахували атаки на Бахмут: які висновки
За минулу добу армія РФ завдала по Бахмутському напрямку 170 ударів з артилерії, між українськими військовими та вояками окупаційних військ відбулось 25 боїв. Про це в прямому ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий.
Сили оборони України знищили 162 російських окупантів, ще близько 160 зазнали поранень, повідомив він.
"Інтенсивність та кількість атак останні тижні дещо знизилась. Якщо раніше окупанти штурмували позиції ЗСУ від 35 і більше ніж 50 разів на добу, то останніми днями їхня кількість зменшилась від 17 до 25", — розказав Череватий.
Він додав, що армія РФ, імовірно, намагається перегрупуватися, поки "неймовірних втрат зазнають саме вагнерівці".
"Ворогові не вдасться суттєво змінити свою тактику "метр за метром", вона дуже екстенсивна. Ці метри, окуповані ворогом, дуже швидко повертаються до нас".
ISW: російські сили мають певні успіхи у Бахмуті, але Сили оборони України відновили позиції навколо міста
Протягом минулої доби російське військо досягло певних успіхів в межах Бахмута, Водночас Сили оборони України провели контратаку та повернули позиції навколо міста, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
В ISW, посилаючись на геолокаційні кадри, зазначили, що на будівлі в центрі Бахмута в декількох кварталах (в межах 400 метрів) від будівлі міської адміністрації можна побачити прапор угруповання "Вагнер".
Водночас зазначається, що українські війська відновили позиції навколо міста, зокрема провели контратаку на південний захід від Бахмута і повернули втрачені позиції на південь від Іванівського, що приблизно за 7 км на південний захід від Бахмута.
В Інституті вивчення війни також додали, що українська оборона Бахмута залишається стратегічно обґрунтованою доти, доки російські війська змушені стримувати українську живу силу та техніку, не завдаючи при цьому великих втрат Силам оборони.
Українські військові продовжують обороняти Бахмут — Генштаб
За даними Генштабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку минулої доби наші ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Богданівка та Іванівське.
Від обстрілів РФ постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Озарянівка та Майорськ Донецької області.
Пізніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала дані зі зведення:
"Найбільші зусилля зосереджує [армія РФ] на встановленні контролю над Бахмутом, намагається просуватись до центральної частини міста, на окремих ділянках має незначні перемінні успіхи. Але захопити місто не може. Довкола і в самому місті тривають жорсткі бої".
4 тисячі 885 будинків пошкоджені в Бахмутській громаді
За даними Бахмутської міської ради на 3 березня в громаді пошкоджені 4 885 житлових будинків:
- 511 багатоквартирних (або 75,8%),
- 4374 приватних (або 27,8%).
Дані неточні, адже в місті тривають бої.
Дев'ять безпілотників на тиждень: Сирський показав, як ППО в районі Бахмута збиває дрони "Орлан" та "Ланцет"
Відео роботи ППО Сухопутних військ на Бахмутському напрямку опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.
Так зенітники збивають російські дрони-розвідники, ударні дрони та баражуючі боєприпаси в районі Бахмута.
Сирський відзначив злагоджені дії зенітників 28-ї та 93-ї ОМБр, операторів бойових машин ЗРК "Стріла-10". Цього тижня вони знищили сім БпЛА "Орлан-10" та два БпЛА "Зала" (ZALA).
"В умовах постійного впливу артилерії противника наші воїни навчились взаємодіяти з підрозділами РЕБ, швидко виявляти малорозмірні та малопомітні ворожі БпЛА в повітрі та точно їх вражати", — розказав командувач.
Також ППО Сухопутних військ захищає артилерію від ударів баражуючих боєприпасів типу "Ланцет" (Lancet).
Він додав, що Сили оборони завдають настільки великих втрат армії РФ на східному фронті, що "на деяких ділянках ворог помітно нервує, бо час грає проти них, а людського ресурсу для штурмів наших позицій залишається менше".
Бої за Бахмут найдорожчі для ворога за час повномасштабного вторгнення — Маляр
Час, зброя, техніка та величезна кількість загиблих, що російська армія витрачає під час спроб захопили Бахмут, з точки зору військової доцільності не виправдовують себе, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"У Бахмуті час грає проти ворога. Грамотні дії нашого командування на Бахмутському напрямку та мужність бійців зробили для ворога ці тривалі бої найдорожчими за час повномасштабного вторгнення", — заявила заступниця міністра.
Вона вважає, російське командування, пішовши на принцип і не полишаючи спроб захопити місто, підняло ставки на шкоду собі.
29 березня Маляр повідомляла дані про втрати армії РФ на східному фронті:
"Втрати ворога в рази більше [ніж Сил оборони України]. Це при тому, що у них перевага по кількості особового складу і озброєння. Втрати були більші у них і в 2014-2015, але зараз той коефіцієнт майже удвічі зріс на нашу користь. У нас бувають такі дні на Сході, коли співвідношення вбитими сягає 1 до 10", — навела вона дані, додавши, що таке співвідношення втрат фіксують не щодня і в середньому воно менше.
На Бахмутському напрямку тривають важкі бої — Генштаб
За даними Генерально штабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку росіяни продовжують штурмувати Бахмут, українські захисники відбили 22 атаки. Окрім цього РФ проводила безуспішні атаки в районі Оріхово-Василівки Донецької області.
Також окупанти обстріляли населені пункти Міньківка, Оріхово-Василівка, Дружківка та Бахмут Донецької області.
Ситуація на Бахмутському напрямку на вечір 30 березня: дані Генштабу
Російське військо продовжує штурмувати Бахмут, Сили оборони відбили численні атаки на Бахмутському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 30 березня.
"Протягом доби окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області", — повідомили в Генштабі.
Під обстрілами, окрім самого Бахмута, були Міньківка, Оріхово-Василівка, Дружківка.
У штабі додали, що в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, а також Білогорівка, Авдіївка, Мар’їнка. Поблизу цих міст ЗСУ відбили 47 атак.
Бої у центрі міста — заступник міського голови Бахмута
Бої тривають майже у центральній частині Бахмута, розповів Суспільному заступник міського голови Олександр Марченко.
"Проїзд в місто неможливий зараз для цивільних, тому що тривають бої на в'їзді в місто. Але подекуди пробивається зв'язок", — розповів Марченко. Він зазначив, що є локації, де встановлений Starlink, у такий спосіб виходять на зв'язок місцеві жителі.
За словами заступника міського голови, у місті ще є запаси їжі та води, але небезпечно пересуватися містом через постійні хаотичні обстріли.
"Кожен день отримуємо дані про зруйноване майно, будинки, які горять, про поранених мешканців міста. Дуже багато зруйнованого житла, яке не фіксується зараз, бо немає змоги фіксувати", — зазначив Олександр Марченко.
У Бахмуті залишаються близько 2700 людей станом на минулий тиждень, також є діти. "Цифра коригується, евакуюються люди. Вивозити жителів допомагають військові ЗСУ", — розповів заступник.
Чи менше боїв та обстрілів під Бахмутом і які сили "прийшли на допомогу" вагнерівцям: Череватий описав минулу добу
За добу армія РФ 187 разів обстріляла позиції Сил оборони на Бахмутському напрямку в районі Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Ягідного, Богданівки та міста Бахмут.
Про це у телемарафоні "Єдині новини" розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
На цьому напрямку відбулось 28 боїв, в яких українські військові вбили 100 та поранили 97 вояк російських окупаційних військ, розказав він.
За словами Череватого говорити про суттєве зменшення атак на Бахмут поки зарано.
"Можна говорити, що в певні дні амплітуда атак зменшується. Іноді бувало 17-18 бойових зіткнень, сьогодні — 28. Було понад 30 декілька тижнів тому, і навіть понад 50. Це потребує аналізу вивчення можливостей і тактики ведення дій: можливо перегрупування і можливо переосмислення. Можливо, вони в силу дуже значних втрат замислюються над тим, як їм діяти далі з огляду на ефективну, героїчну оборону ЗСУ", — пояснив Череватий.
"Вагнер" був монопольний в районі Бахмута, але вже підсилюється регулярними військами".
Він звернув увагу на те, що найманці угруповання "Вагнер" хоч і лишається основними силами на Бахмутському напрямку, та віднедавна до них перекинули регулярні війська окупаційної армії — повітряно-десантні та мотострілецькі підрозділи армії РФ.
Бахмут, за оцінкою Генштабу лишається основним напрямком наступу армії РФ.
"Це і військова ціль, бо він на певних висотах і займає панівну роль, і стоїть на шляху найбільшої агломерації — слов’янської, краматорської. І зрозуміло, він має символічне значення. Такого приниження як Бахмут, я не пам’ятаю, аби зазнавала російська або радянська армія. Не може взяти 9 місяців райцентр армія, яка називає себе "друга в світі", — підсумував Череватий.
У Бахмуті воюють приблизно 6000 найманців ПВК "Вагнер" — генерал армії США
"Вони (бійці угруповання "Вагнер" — ред.) зараз ведуть бойові дії в першу чергу в Бахмуті. Ймовірно, мова йде про 6000 або близько того справжніх найманців і, можливо, ще 20 або 30 тисяч новобранців, багато з яких походять із в'язниць", — заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі, передає CNN.
Міллі також додав, що вагнерівці несуть величезну кількість втрат в районі Бахмута, а українці своєю чергою ведуть дуже ефективну оборону.
"Битва за Бахмут перетворилася на «бійню» для росіян. Приблизно за останні 20-21 день росіяни не досягли жодного прогресу в Бахмуті та навколо нього", — сказав Міллі.
Українські воїни відбили 28 атак армії РФ поблизу Бахмута
Російські війська продовжують штурмувати Бахмут. Протягом 29 березня українські військові 28 атак армії РФ, повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 30 березня.
Військові РФ без успіху наступали в районі Оріхово-Василівки й обстріляли Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новомаркове, Оріхово-Василівку та Олександро-Шультине Донецької області.
Кожному і кожній: Зеленський подякував за результативні бої за Бахмут
"Сьогодні є за що подякувати нашим бійцям, які бʼються на Бахмутському напрямку. Бʼються стійко, результативно. Я дякую кожному і кожній, хто робить усе, щоб втрати ворога там зростали!", — заявив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.
Він окремо відзначив воїнів 57-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Костя Гордієнка, 77-ї окремої аеромобільної бригади та 93-й окремої механізованій бригаді "Холодний яр".
Там зручна місцевість — Резніков розказав про оборону Бахмута
Росіяни, хоч і ведуть наступ, але швидко вичерпують можливості через утримання українськими Силами оборони Бахмута, яке залишається "українською фортецею", заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю польському виданню Gazeta Wyborcza.
Резніков зазначив, що у російської армії "божевільні втрати" — за українськими військовими оцінками, тільки на Бахмутському напрямку вони щодня втрачають у середньому 500 людей убитими чи пораненими.
"Звідси принципове рішення нашого командування: утримувати Бахмут попри власні втрати. Тому що його оборона обмежує можливості росіян і дає стабільність по всій лінії фронту. Чи зможуть окупанти посилити свої атаки? Побачимо. Їм потрібен успіх", — заявив Резніков.
Коментуючи слова деяких експертів щодо недоцільності оборони Бахмута, міністр оборони сказав, що "місто та пагорби, що знаходяться поруч із ним, є зручною територією для оборони".
"Якби ми вийшли з нього, це означало б необхідність оборонятися в іншому місці, де немає такої зручної форми місцевості", — зазначив Резніков.
Він також сказав, що Донбасі росіяни позначили вузьку ділянку лінії фронту, де зосередили свої зусилля, зокрема добре підготовлених вагнерівців, яких використовують, як гарматне м'ясо.
"Я вважаю, що наступ йде повним ходом — лише їх план полягав у тому, щоб прорвати фронт у районі Бахмута та атакувати повномасштабними силами авіації, артилерії та бронетехніки, щоб зайняти всю Донецьку та Луганську області. Для них це важливо з політичної точки зору", — каже Олексій Резніков.
За його словами, росіяни хотіли показати, що хоча б одну з цілей, озвучених Путіним на початку вторгнення досягнуто.
"Але цього не сталося, і Бахмут залишається нашою фортецею", — підкреслив Резніков.
Військові РФ мають частковий успіх на Бахмутському напрямку — Генштаб
На Бахмутському напрямку армія РФ продовжує штурм Бахмута, має частковий успіх. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.
"Українські військові тримають Бахмут, відбивають численні атаки російської армії. Протягом доби російські військові вів безуспішно наступають в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Російські окупанти обстріляли Міньківку, Оріхово-Василівку, Бахмут, Часів Яр та Торецьк Донецької області", — зазначили у Генштабі.
За цю добу армія РФ 244 рази обстріляла ствольною реактивною артилерією позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку, у телемарафоні "Єдині новини" розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
"Відбулося 25 бойових зіткнень в районі Оріхового, Василівки, Богданівни, Іванівського, самого Бахмату, Предтечиного. 97 окупантів було знищено, 137 поранені", — розповів Череватий.
За його словами, сили угруповання "Вагнер" отримують підкріплення.
"Вони змушені підсилюватися іншими підрозділами регулярного війська окупанта, повітряно-десантними, на цьому напрямку вже підбивалися машини їхнього десанту, і мотострілецькими, за їхньою термінологією, підрозділами. Вагнерівці змушені запрошувати підтримку артилерії та авіації регулярного війська. Вони не можуть забезпечити себе, щоб вести наступ", — розповів Череватий.
Сили оборони, ймовірно, відбили один зі шляхів до Бахмута – британська розвідка
Російські обстріли Бахмута зменшилися порівняно з останніми тижнями, а одним із ключових досягнень нещодавніх українських операцій, ймовірно, було відкидання ПВК "Вагнер" від дороги 0506, пише у аналітичному звіті від 29 березня міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
"Ця другорядна дорога місцевого значення яка з’єднує Часів Яр та Хромове стала критичною лінією постачання українських захисників. Найманці з ПВК "Вагнер" раніше перебували у межах кількох сотень метрів від маршруту", – йдеться в повідомленні.
Британська розвідка також аналізує повідомлення російських ЗМІ, які 26 березня стверджували, що ПВК "Вагнер" взяла під повний контроль промисловий комплекс АЗОМ на північ від центру Бахмута.
"Ця територія, ймовірно, залишається спірною, як це було протягом останніх двох тижнів. На тлі підтвердження групою "Вагнер" звільнення щонайменше п’яти тисяч бійців-в’язнів, нестача особового складу, ймовірно, заважає російським наступальним зусиллям у цьому секторі", – наголосили у розвідці.
Падіння Бахмута Путін продав би як перемогу Заходу, своєму суспільству, Китаю, Ірану
Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Associated Press.
За його словами, якщо Україна "не виграє затяжну битву в ключовому східному місті", Росія може почати будувати міжнародну підтримку угоди, яка може вимагати від України неприйнятних компромісів.
Тоді відступ Сил оборони України від Бахмута може стати політичною поразкою, вважає Зеленський.
"Якщо він (Путін та російська армія — ред.) відчує якусь кров — запах, що ми слабкі — він буде штовхати, штовхати, штовхати", — сказав він.
Як пише AP, Зеленський передбачив, що тиск від поразки в Бахмуті може прийти швидко — як з боку міжнародної спільноти, так і всередині України, адже українське суспільство відчуває втому, і підштовхне президента до компромісу з росіянами.
Хочуть спровокувати помилки українського командування. В Міноборони розібрали інформстратегію, якою РФ підкріплює атаки на Бахмут
Російські пропагандисти намагаються змістити акценти у темі боїв за Бахмут, представивши його оборону як апокаліптичну подію. Ця інформаційно-психологічна операція спрямована на те, щоб підірвати довіру українців до рішень командування щодо оборони міста та спровокувати помилки українського військового керівництва, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Одночасно із концентрацією військових сил на Бахмутському напрямку, росіяни акумулюють і медійні зусилля, розповсюджуючи інформаційні фейки довкола теми боїв за Бахмут.
"Намагаються змістити акценти у темі Бахмута і нівелювати те, що є нашою перевагою — розумне і грамотне планування операцій. Зміщений акцент — розглядати Бахмут як апокаліптичну подію та робити з цих боїв поділ реальності на "до" і "після". Так і виглядає інформаційно-психологічне підкріплення військових дій", — прокоментувала Маляр.
За її словами, цей "психологічний трюк ворога" має на меті:
- підірвати довіру суспільства і військових до рішень командування по Бахмуту,
- демотивувати і психологічно ослабити військо,
- спровокувати військове керівництво на помилкові дії.
Коли суспільство сприймає бої в Бахмуті як фактор, який кінцевим чином вплине на хід війни, — це дає можливість ворогу просувати в інфо поле вигідні для них сценарії наших дій.
"Перелякане суспільство за задумом ворога повинно почати тиснути на військово-політичне керівництво щодо припинення оборонних дій. Це і є в чистому виді ІПСО з метою впливу на прийняття військових рішень", — зауважила заступниця міністра.
Роспропаганда просуває три основні думки: нібито рішення тримати Бахмут політичні, нібито Бахмут нема сенсу тримати там майже все в оточенні, нібито героїзм українських бійців роздуває українська пропаганда, перелічила представниця Міноборони.
Російські пропагандисти згадують прізвища президента Володимира Зеленського та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського з метою підірвати довіру до них та внести конфлікт у військове керівництво держави, наголосила Маляр.
Яка ситуація в боях за Бахмут
Триває активна фаза війни нині не тільки в боях за Бахмут, а й на інших напрямках східного фронту, де з січня 2023 року триває повномасштабний наступ армії РФ, характеризує ситуацію заступниця міністра.
Вона підкреслює, що оборона Бахмута чи будь-якого іншого міста "визначається не політичною доцільністю, а тим, які ресурси необхідні для відсічі ворогу та виконання бойових завдань на даному напрямку".
"Оборона Бахмута наразі обумовлена оперативно-тактичною доцільністю, а рішення, приймаються грамотні, виважені та спрямовані на виконання актуальних оборонних задач, серед яких вже неодноразово названі:
- утримання займаних рубежів та позицій,
- недопущення просування противника вглиб території,
- нанесення ворогу значних втрат,
- створення умов для переходу в контрнаступ.
"Обороняти Бахмут будуть до тих пір, поки нам це буде необхідно з точки зору виконання військових оборонних задач", — наголосила Маляр.
В районі Бахмута зенітники збили бомбардувальник Су-24
Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
Літак збили зенітники вночі, близько 1:30 29 березня.
"Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищили російський бомбардувальник Су-24М", — повідомили в командуванні.
Сили РФ, імовірно, взяли під контроль 65% території Бахмута
Так вважають аналітики американського інституту вивчення війни (ISW).
"За оцінками ISW, російські сили просунулися ще на п’ять відсотків Бахмута за останні сім днів і наразі вони окупували приблизно 65 відсотків міста".
Є імовірність, пишуть аналітики у звіті, опублікованому вранці 29 березня, що військові ПВК "Вагнер", ймовірно, захопили промисловий комплекс АЗОМ (Артемівський завод обробки металів) на півночі Бахмута.
"28 березня російські мілблогери широко заявляли, що бійці "Вагнера" захопили комплекс АЗОМ і працюють над зачисткою району від решти українських сил. Ці твердження відносно узгоджуються з наявними візуальними доказами російської присутності в комплексі АЗОМ", — сказано в повідомленні.
Як приклад наводять відео від 26 березня було видно, як воєнний кореспондент російського видання РИА Новости "пересувається по території комплексу з видимою легкістю", що свідчить про те, що ПВК "Вагнер" контролює територію заводу.
Крім того, за даними ISW, бійці "Вагнера" просунулися ближче до центру Бахмута, взяли під контроль міський ринок і дійшли до Палацу культури.
"Вагнер, ймовірно, працює над консолідацією здобутків у північному та центральному Бахмуті, щоб просунутися до центру міста та розширити зону свого контролю на західний Бахмут", — додають аналітики.
У звіті також йдеться про те, що російські війська, можливо, перегруповують сили, аби посилити атаки на Бахмут.
Російська армія без успіхів наступала поблизу п'яти населених пунктів на Бахмутському напрямку
Протягом 28 березня російські військові без успіху наступали неподалік Оріхово-Василівки, Богданівки, Іванівського, Предтечиного та Озарянівки Донецької області, повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 29 березня.
За даними штабу, військові РФ обстріляли Васюківку, Міньківку, Оріхово-Василівку, Новомаркове, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівку, Озарянівку, Дружбу, Шуми та Майорськ.
"На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут. Проте, наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника", — сказано в повідомленні.
Доба в Бахмуті: 17 боїв та 70 обстрілів міста
Доба на Бахмутському напрямку, за даними речника Східного угруповання військ Сергія Череватого, які він повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" близько 18:00 28 березня, минула без змін: армія РФ не полишає спроб захопити Бахмут, штурмує та обстрілює місто та позиції військових, але не має переваги.
Загалом на напрямку було 194 обстріли. В Бахмуті було 14 боїв, місто обстріляли 70 разів.
- Втрати російських сил:
- 86 осіб убитими та 117 пораненими,
- самохідна артилерійська установка "Гвоздика",
- станція радіоелектронної боротьби "Стриж".
"Ситуація дуже динамічна, ворог іноді має якісь тактичні просування, але ми всі їхні пересування контролюємо. Говорити про стратегічну перевагу, якої вони досягли в останні дні не можна. Ситуація стабільно важка, але абсолютно контрольована", — сказав Череватий.
Генеральний штаб у вечірньому зведенні кінця доби 28 березня повідомив про безуспішні спроби російських сил наступати в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Іванівське та Озарянівка на Бахмутському напрямку.
Під обстрілами поблизу Бахмута були:
- Васюківка,
- Міньківка,
- Оріхово-Василівка,
- Новомаркове,
- Хромове,
- Іванівське,
- Часів Яр,
- Курдюмівка,
- Дружба,
- Шуми,
- Майорськ.
На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут. Проте наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника.
В Бахмутській громаді за місяць зруйновані або пошкоджені понад 400 будинків
У Бахмутській громаді через бойові дії на 28 березня пошкоджені 4 822 житлових будинків, повідомили в міській раді.
З пошкоджених будинків:
- 497 багатоквартирні — 73,7% усіх багатоквартирних будинків,
- 4 325 приватних — 27,5% усіх приватних будинків.
Це на 423 будинки більше, ніж за даними міськради на 28 лютого.
Сирський: Росіяни не полишають строб оточити Бахмут, та Сили оборони України воюють ефективніше
Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розказав про завдання та результат поїздки на Бахмутський фронт.
"Під час мого перебування у військах, спільно з командирами ми узгоджуємо плани, котрі матимуть реальний результат не на карті, а на полі бою. Коли ворог переважає кількісно, бути пліч-о-пліч зі своїми воїнами - для мене справа честі", – сказав Сирський.
Він відзначив героїзм, професійність військових, вмілі та злагоджені дії. А також сказав, що місто вдається утримувати завдяки ефективним маневрам та використанню можливостей зброї.
"Знання ворога й самого себе відкриває шлях до перемоги. Тож ми ретельно вивчаємо його вразливості, щоб якнайефективніше застосовувати наші сили. Успішна стратегія завжди полягає у вмінні обертати собі на користь будь-яку ситуацію", – додав він.
Він нагадав, що головне завдання Сил оборони на цей час – виснажити сили армії РФ та завдати тяжких втрат.
На Бахмутському напрямку ситуація незмінна - генштаб
За даними генштабу ЗСУ? на Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмувати Бахмут, а також Оріхово-Василівку, Богданівку, Іванівське та Озарянівку.
Також росіяни обстріляли Васюківку, Григорівку, Міньківку, Оріхово-Василівку, Новомаркове, Бахмут, Предтечине, Курдюмівку, Озарянівку, Дружбу та Майорськ Донецької області.
Президент Зеленський подякував підрозділу Kraken за Бахмут
Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 27 березня висловив вдячність за потужну роботу української розвідки в понеділок у Бахмуті.
"Хочу подякувати бійцям нашої розвідки за потужну роботу сьогодні в Бахмуті. Підрозділ «Кракен», як завжди, на висоті. Молодці, хлопці!", - зазначив президент.
Ситуація на Бахмутському напрямку: дані Генштабу 27 березня
На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмувати місто Бахмут, також пішов на штурм в районі Іванівського Донецької області, повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.
Під обстрілами на цьому напрямку були Григорівка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба та Майорськ.
Сімнадцять боїв за місто: дані про фронт поблизу Бахмута
Минулої доби армія РФ нанесла три авіаудари в районі Бахмута та 163 рази обстріляла з різних типів реактивної та ствольної артилерії позиції та населені пункти в районі Бахмуту, Богданівки та Іванівського. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.
"В районі самого Бахмута було 30 обстрілів і 17 боїв, 124 окупанти були знищені, 149 зазнали поранень", — додав він.
Череватий не вперше підкреслив, що Сили оборони контролюють ситуацію, вибудовують оборону та наносять превентивні удари:
"Ми знаємо, де він [ворог] зосереджує головні зусилля, також там їх купіруємо і не даємо здійснити цього. І найголовніше що протягом цих 9 місяців ми не даємо йому здійснити — це прорвати оборону Бахмуту".
Сирський приїхав на Бахмутський фронт
Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав військових на бахмутського напрямку, про це повідомив Military media center.
"Триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут. Ситуація стабільно складна. Ворог несе значні втрати в людських ресурсах, озброєнні та військовій техніці, але продовжує штурмувати. Наші захисники в надважких умовах героїчно стримують ворожу навалу", — повідомив Олександр Сирський.
За словами Сирського, оборона Бахмута обумовлена військовою необхідністю і ґрунтується на грамотному використанні можливостей міста, укріплень та обладнаних вогневих споруд.
"Мужність і героїзм наших воїнів, у поєднанні з умілим використанням зброї, застосуванням маневру силами та засобами, дозволили вести оборону міста понад всі граничні терміни та прогнози. Ми прораховуємо всі можливі варіанти розвитку подій, та будемо діяти адекватно до обстановки, що склалася", — заявив Олександр Сирський.
Побувавши на позиціях, генерал вжив низку заходів, щоб вирішити проблеми військових, а також ухвалив рішення, які допоможуть посилити підрозділи, що боронять Бахмутський фронт.
На Бахмутському напрямку РФ обстріляла понад 20 населених пунктів
За минулу добу за даними Генштабу, на Бахмутському напрямку РФ продовжувала штурмувати Бахмут, а також в райони Богданівки та Іванівського Донецької області.
Також росіяни обстріляли понад 20 населених пунктів, серед них – Оріхово-Василівка, Бахмут, Часів Яр, Ступочки, Олександро-Шультине, Озарянівка, Північне та Торецьк.
Бахмут палає після обстрілів: який вигляд має місто 26 березня
Такий вигляд мають вулиці Бахмута 26 березня. Фотограції Костянтина та Влади Ліберових опублікувала агенція Associated Press.
За даними Бахмутської міської ради на 24 березня, у громаді були пошкоджені 4 тисячі 778 житлових будинки: 488 багатоквартирних та 4 тисячі 290 приватних.
За три в місті були зруйновані 97 будинків.
Мінометники прикордонної служби у Бахмуті ліквідували півтора десятка вагнерівців
Мінометники ДПСУ за допомогою підрозділів аеророзвідки знищили у Бахмуті на Донеччині щонайменше 15 бійців ПВК "Вагнер".
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Бійці, розповіли у службі, простежили за переміщенням однієї з груп військових РФ, встановили, що противник зосереджується у гаражному масиві і нанесли удари з мінометів.
Штурми Бахмута армією РФ тривають - Генштаб
На Бахмутському напрямку російські військові продовжили штурми Бахмута і Іванівського Донецької області, що в 3 кілометрах від міста.
На цьому напрямку під обстрілами, за даними Генштабу на вечір 26 березня, були, окрім Бахмута:
- Васюківка,
- Бондарне,
- Залізнянське,
- Міньківка,
- Новомаркове,
- Григорівка,
- Іванівське,
- Майорськ,
- Нью-Йорк.
ЗСУ змогли стабілізувати ситуацію в районі Бахмута — Череватий
ЗСУ вистачає військовослужбовців та зброї, щоб оборонятися в районі Бахмута на Донеччині та тримати ситуацію стабільною. За добу Сили оборони на Бахмутському напрямку знищили танк, декілька одиниць артилерії, два БПЛА, ротний командно-спостережний пункт та 10 польових складів боєкомплектів РФ.
Про це повідомив у телемарафоні "Єдині новини" речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
"Ми бачимо і контролюємо дії противника, розуміємо напрямки дій і задуми армії РФ, знаємо що Силам оборони вистачить сил і засобів втримати лінію фронту", — сказав він.
Речник зазначив, що ситуація у Бахмуті залишається складною, а кількість артилерійських обстрілів не зменшується.
"Вчора, 25 березня, по всьому Бахмутському фронту було 18 штурмів, сьогодні — 17. До того було від 35 до 50 і більше". Вогонь поки ведеться такий же щільний — всього було 268 обстрілів", — сказав він.
За словами Череватого, зменшення кількості штурмів військ РФ потребує детальнішої верифікації та аналізу.
"Можливо, це у противника йде маневр з резервами," — вважає речник.
Контроль над трасою до Бахмута
Аналітики американського Інституту вивчення війни, у звіті від ранку 26 березня припустили, що українські оборонці відбили позиції біля траси Е40 поруч із Бахмутом
В ISW зазначають, що російські сили не мають достатнього контролю над українськими наземними комунікаційними лініями, що сполучають тил із Бахмутом та Авдіївкою і, ймовірно, з іншими районами фронту, як стверджують російські військові блогери, що ще більше підриває зусилля Росії щодо взяття Бахмута.
"Останні кадри показують, що українські сили, як і раніше, можуть рухатися дорогами Бахмут — Часів Яр і Бахмут — Хромове, попри те, що російська артилерія веде вогонь по українській техніці. Російські військові блогери, ймовірно, обґрунтували свої заяви про вогневий контроль дальністю дії російських артилерійських систем, але навіть наступ російських наземних військ поблизу цих комунікаційних ліній не зміг завадити українській техніці використовувати їх принаймні у невеликих масштабах", — зауважили в Інституті.
При цьому кадри з геолокацією, опубліковані 25 березня, показують, що сили ПВК "Вагнер" перетнули трасу T0504, але, як і раніше, не можуть зайняти стійкі позиції, які дозволили б перерізати українські комунікації.
Водночас Генштаб України повідомив, що російські війська провели безуспішні наземні атаки в Бахмуті на північний захід від Бахмута в районі населених пунктів:
- Оріхово-Василівка (11 км на північний захід від міста),
- містечка Богданівка (5 км на північний захід),
- Іванівське (3 км на південний захід),
- Ступочки (10 км на південний захід),
- Предтечине (12 км на південний захід).
Російські військові блогери також стверджували, що бойові дії продовжуються на північ від Бахмута, в центрі міста і на південний захід від Бахмута, і що російські війська зміцнилися на південному заході Бахмуту. Один із блогерів також стверджував, що російські війська просунулися на північ від Бахмута в районі Оріхово-Василівки та Богданівки.
"Проте кадри з геолокацією, опубліковані 24 березня, показують, що під час недавньої контратаки українські сили відвоювали частину території вздовж траси E40 на північ від Бахмута", — наголошують в ISW.
Армія РФ обстріляла дев’ять населених пунктів на Бахмутському напрямку
За минулу добу військові РФ на Бахмутському напрямку обстріляли Оріхово-Василівку, Новомаркове, Бахмут, Часів Яр, Ступочки, Олександро-Шультине, Костянтинівку, Північне та Нью-Йорк Донецької області.
Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 26 березня.
"На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районах Богданівки і Предтечиного", — йдеться у повідомленні.
Чи справді РФ сповільнює наступ на Бахмут: у Генштабі дали відповідь
Військове командування за останні три дні зафіксували 18 боїв в районі Бахмута, перед тим на цьому напрямку відбувалось по 30-50 боїв на добу, повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, відповідаючи на питання — чи дійсно армія РФ сповільнила атаки на Бахмут.
"Це потребує детальнішого аналізу. Найближчий тиждень це покаже. Бахмут залишається епіцентром бойових дій, напрямом головного удару противника", — сказав він.
За цю добу, за даними Черватого, російське військо завдало 178 артилерійських ударів як ствольною артилерією, так і з реактивних систем залпового вогню, п’ять авіаударів. З них — в районі міста Бахмут було 40 обстрілів.
За словами військового, на Бахмутському напрямку українські військові вбили понад 180 російських солдатів, ще 218 поранили. Крім того, українські бійці підбили бойовий вертоліт Мі-24, танк Т-80, бойову машину піхоти та САУ “Гвоздика”.
"На Бахмутському напрямку у ворога все зосереджено на атакуючих діях багато місяців. Це була пріоритетна ціль ще з липня. Незабаром буде дев’ять місяців, як вони неспроможні це зробити. Поставлена задача (росіянам — ред.) як взяти сам Бахмут, так і вийти на рубежі Донецької та Луганської областей. Чергова дата “взяття” — це кінець березня, але завдяки правильним діям та героїзму наших військ — всі ці дати летять шкереберть", — наголосив речник Східного угруповання військ.
Атака РФ на Бахмут практично зупинилась — британська розвідка
Міністерство оборони Великої Британії заявило, що російська армія майже вичерпала ресурси у Бахмуті, і фокусує увагу на Авдіївці та лінії фронту між Сватовим та Кремінною.
"Атака Росії на місто Бахмут на Донбасі практично зупинилася. Ймовірно, це насамперед результат останнього виснаження російських сил. Україна також зазнала тяжких втрат під час своєї оборони", — йдеться у повідомленні.
У аналітики британської розвідки припускають, що ситуація для російських військ могла погіршитись через напруженість у відносинах між Міністерством оборони Росії та ПВК "Вагнер", яка діє у цьому секторі.
Армія РФ за минулу добу обстріляла 12 населених пунктів на Бахмутському напрямку
Минулої доби на Бахмутському напрямку військові РФ обстріляли Міньківку, Оріхово-Василівку, Григорівку, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Залізне, Північне та Торецьк, повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 25 березня.
"На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, а також в районах Оріхово-Василівки, Богданівки, Іванівського та Ступочок Донецької області", — йдеться у повідомленні.
За три дні в Бахмутській громаді понівечені 97 будинків
Від початку повномасштабного вторгнення російських військ на території Бахмутської міської територіальної громади на 24 березня року пошкоджені 4 тисячі 778 житлових будинки, повідомила міська рада.
488 багатоквартирних (або 72,4%),
4290 приватних (або 27,3%).
Як повідомляла міська рада, на 21 березня року були пошкоджені 4 тис. 681 житловий будинок.
Обстановку на Бахмутському напрямку вдається стабілізувати — Залужний
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном, у якій розказав про оперативну ситуацію по всій лінії фронту.
"На Бахмутському напрямку — найбільш складно. Завдяки титанічним зусиллям Сил оборони обстановку вдається стабілізувати", — написав Залужний.
Армія РФ продовжує штурмувати Бахмут — Генштаб
Росіяни продовжують штурм Бахмута, яке утримують Сили оборони, повідомив у вечірньому зведенні 24 березня Генштаб ВСУ.
Також російська армія штурмує позиції районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське та Ступочки Донецької області.
Обстрілювали на цьому напрямку, окрім Бахмута: Міньківку, Оріхово-Василівку, Григорівку, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Залізне, Північне та Торецьк.
92 бригада та ССО Азов опублікували відео знищення окупантів під Бахмутом
Артилеристи 92 окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка опублікували відео, ураження російських окупантів, у лісосмугах на Бахмутському напрямку.
Також, знищення окупантів показали воїни ССО АЗОВ Харків.
За добу на Бахмутському напрямку окупанти втратили понад 500 людей — Череватий
За словами речника Східного угруповання військ Збройних сил України Сергія Череватого, за останню на Бахмутському напрямку відбулось 32 боєзіткнення та 276 обстрілів з боку окупантів. З них 69 по самому Бахмуту.
Череватий додав, що добу РФ втратила 332 вбитими, та 188 пораненими.
В районі Бахмута РФ за добу провела найбільше штурмів — Генштаб
За даними Генштабу, в районі Бахмута відбулось найбільше боїв протягом минулої доби. Також було відбито атаки РФ в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка та Предтечине Донецької області.
На Бахмутському напрямку росіяни обстрілювали Васюківку, Міньківку, Оріхово-Василівку, Григорівку, Богданівку, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Залізне, Північне та Нью-Йорк на Донеччині. Загалом, від таких злочинних дій окупантів постраждало понад 15 населених пунктів.
Для захоплення Бахмута РФ потрібно 30 батально-тактичних груп, яких у них немає — військовий оглядач
Російська армія нездатна захопити Бахмут, але бої за місто триватимуть ще довго, таку думку висловив військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
"Починалося все з пропагандистського наративу, що російська армія буде виходити на адміністративні межі Донецької області. Рух вони обрали найближчий – з Горлівки й в напрямку Бахмута. Для наступу потрібно було захопити від чотирьох до десяти кілометрів. "Що нам чотири-десять кілометрів", — подумали вони та розпочали цей наступ на Бахмут", — коментує він початок атак на місто на Донеччині.
Проте, вважає він, російське військо стикнулось зі щільними лініями оборони, які їм довелося весь цей час пробивати коштом колосальних втрат.
"Вони вже не можуть відступити. Вони там поклали десятки тисяч своїх "вагнерівців", представників першого та другого армійського корпусу так званих "ЛНР" та "ДНР". І вони вже не можуть сказати: "Грець з ним цим Бахмутом – ми підемо в іншому напрямку".
На його думку, захопити Бахмут РФ могла би маючи більші сили.
"У росіян під Бахмутом має з’явитися ще 30 батально-тактичних груп, які вони відправлять на захоплення міста. Але їм ніде взяти таку кількість БТГ. Цей процес буде, як гойдалки — вони займатимуть якісь позиції, їх будуть вибивати. Вони просуватимуться на 50-100 метрів, але втрачатимуть тисячі особового складу. Це саме ось така пастка для них. Значення цієї пастки: не стільки утримати саме місто, як максимально знищити їхній ресурс", — пояснив свою думку аналітик.
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Вагнерівці почали депортацію людей з околиць Бахмута на Донеччині
Про це повідомив Центр національного спротиву.
Людей вивозять на тимчасово окуповані території Луганської області, потому у віддалені райони країни-агресора.
"Бойовики примусово вивозять місцевих мешканців на захоплені райони Луганщини, де вони проходять фільтрацію. Після чого їх депортують до Пермі й інші віддалені райони Російської федерації", — йдеться у повідомленні.
В Бахмуті тривають бої, РФ продовжує атакувати місто
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 23 березня.
"На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут, де тривають постійні позиційні бої. В той же час наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Олександро-Шультине та Васюківка".
За даними штабу, під обстрілами були щонайменше вісім населених пунктів поблизу Бахмута.
44 обстріли Бахмута та 29 боїв у місті — Череватий розповів про останню добу
Цієї доби Бахмутському напрямку відбулось 35 боїв, зокрема, 29 в районі самого міста та околиць, повідомив в ефірі єдиного телемарафону речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.
За його даними, 222 рази армія РФ обстрілювала Бахмутський фронт. Атакували ствольною артилерією та РСЗВ. По місту нанесли 44 удари.
За словами Череватого, українські захисники знищили 107 окупантів, 137 військових РФ дістали поранення.
Темпи російських операцій навколо Бахмута сповільнюються
Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Це, на їхню думку, пов'язано із тим, що російські війська намагаються розпочати наступ на інших напрямках. "Російські війська здійснили додаткові незначні просування на півдні Бахмута, а українські сили провели контратаки на південно-західних і північно-західних околицях міста 21 і 22 березня. Український Генеральний штаб повідомив 22 березня, що наступальний потенціал російських військ у районі Бахмута знижується", йдеться в аналітичному звіті.
Раніше українські офіційні особи повідомляли про меншу кількість бойових зіткнень у самому місті в останні дні, відзначили аналітики.
Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив 21 березня, що російські та українські сили продовжують надавати пріоритет операціям навколо Бахмута, і що російські сили можуть спробувати провести ще один наступ, можливо, на багатьох різних напрямках, зазначили аналітики у звіті.
Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що російські сили, можливо, втрачають темпи в районі Бахмута, оскільки Міноборони Росії передислоковує підрозділи на інші напрямки. За даними ISW, російські сили наразі збільшують темпи наступальних операцій навколо Авдіївки з метою оточення населеного пункту. Не виключено, що російські сили роблять це за рахунок операцій навколо Бахмута та наступу навколо Вугледара, що зупинився.
Сили ПВК "Вагнер" видихаються, намагаючись взяти Бахмут
Про це заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.
Спроби взяти Бахмут сили армії РФ не припиняють, зауважив він.
"Основними силами РФ на цьому напрямку є представники ПВК "Вагнер". Не шкодуючи нічого вони втрачають значні сили та видихаються. Зовсім скоро ми скористаємось цією нагодою, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп’янськом", — наголосив Сирський.
Генерал також відзначив "надлюдську стійкість, мужність та хоробрість українських воїнів", зокрема підрозділи 93-ї, 10-ї, 57-ї та 5-ї бригад, котрі стоять на східному фронті.
За добу на Бахмутському напрямку РФ обстріляла 15 населених пунктів
За даними Генштабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку РФ продовжує ведення штурмувати, втрачаючи значну кількість людей озброєння та військової техніки. Українські військові цілодобово відбивають численні атаки противника в районах Бахмута, Богданівки та Предтечиного.
Російських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів поблизу лінії зіткнення, серед них - Васюківка, Миньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Олександро-Шультине, Північне та Південе Донецької області.
Шляхів евакуації з Бахмута лишилося дуже мало, вони небезпечні: російські військові обстрілюють евакуаційнй машини з дітьми
Про це в інтерв’ю Суспільному розказала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Бахмуті проживали 12 тисяч дітей та 70 тисяч дорослих, нагадала вона.
"На сьогодні їх залишилось три десятки, але звичайно і їх треба евакуювати. Серед батьків, чиї діти перебувають у Бахмуті, є ті хто відмовився від евакуації. А є і ті, які бояться, що не переживуть дорогу. Їх психологічний стан не дозволяє адекватно оцінювати небезпеку. Їм здається, що те що вони у підвалі у себе вдома — це легше і безпечніше, ніж подорож дорогою, яка прострілюється. Ворог прицільно стріляє в бронекапсули, знаючи, що там діти", — розказала Верещук.
Евакуація з Бахмута відбувається при першій можливості, як тільки дозволяє безпекова ситуація. З 11 лютого з Бахмута евакуювали 903 людини, з них 324 дитини, і півтори тисячі людей виїхали самі.
"Ми використаємо весь час, що лишився, аби евакуювати всіх", — додала вона.
- Родини з дітьми спочатку везуть у більш безпечний район Донецької області, а після у санаторії, або спеціальні шелтери у західні області країни. Все отримують психологічну та медичну допомогу, гроші. Також людям допомогають оформити соціальні виплати.
Захисники цілодобово відбивають численні атаки від Бахмута — Генштаб
Наступ армії РФ на Бахмутському напрямку триває, проте можливості вести його меншають, повідомили у вечірньому зведенні Генштабу 22 березня.
"Противник не припиняє спроб захопити місто, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. Наші захисники цілодобово відбивають численні атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Богданівка та Предтечине".
За даними штабу, під обстрілами поблизу Бахмута:
- Васюківка,
- Миньківка,
- Григорівка,
- Іванівське,
- Біла Гора,
- Дружба,
- Майорськ,
- Залізне,
- Нью-Йорк.
Останніми днями українські війська розпочали локальний контрнаступ на захід від Бахмута
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки. Це, ймовірно, зменшить тиск на небезпечний маршрут постачання Н-32.
За даними британської розвідки, тривають бої навколо центру Бахмута, а українські сили залишаються під загрозою оточення з півночі та півдня.
“Однак існує реальна можливість того, що російський штурм міста втрачає той обмежений імпульс, якого він набув, частково через те, що деякі підрозділи Мінобороони РФ були передислоковані в інші сектори”, — йдеться у повідомленні британської розвідки.
Зеленський у шпиталі на Донеччині вручив нагроди пораненим бійцям та медикам
Під час поїздки на Донеччину 22 березня Зеленський побував у шпиталі, де лікуються поранені українські військовослужбовці, зокрема захисники Бахмута, повідомив Офіс президента.
Президент вручив бійцям державні нагороди — ордени "За мужність" ІІІ ступеня та медалі "За військову службу Україні".
"Дякую вам за захист України та бажаю швидкого одужання", – сказав Володимир Зеленський.
Військових медиків він нагородив орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, княгині Ольги ІІІ ступеня та Данила Галицького.
"Хочу подякувати за вашу фаховість, за вашу роботу. До перемоги треба зберегти життя багатьом людям, які захищають нашу державу", – зазначив Володимир Зеленський.
В Офісі президента додали, що президент також ознайомився з можливостями медичного закладу щодо прийому пацієнті, оглянув комп’ютерний томограф, операційний блок і реанімаційне відділення.
Зеленський на передовій вручив нагроди оборонцям Бахмута
Президент Зеленський приїхав на передову на Донеччині та вручив державні нагороди оборонцям Бахмута, повідомив Офіс президента.
«Маю честь сьогодні бути тут, на сході нашої держави, на Донбасі, і нагородити наших героїв, подякувати вам, потиснути руку. Подякувати за те, що захищаєте державу, суверенітет, схід України", – сказав Володимир Зеленський.
Серед тих, кого нагородив президент, артилерист, капітан Ілля Вергун, якому присвоєно звання Героя України. Він отримав орден "Золота Зірка".
Ілля Вергун керував протитанковими розрахунками під час звільнення Тростянця Сумської області, брав участь у стримуванні противника на Ізюмському напрямку, розповіли в ОП.
"Підрозділи під його керівництвом та за особистої участі Іллі Вергуна знищили велику кількість ворожої техніки", – додали в Офісі президента.
Гинуть солдати, знищується техніка й озброєння. Армія РФ наступає на Бахмутському напрямку
Російська армія, наступаючи на Бахмутському напрямку, втрачає значну кількість озброєння, військової техніки, військових. Українські війська за минулу добу відбили атаки військових РФ поблизу семи населених пунктів.
Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 22 березня.
Зокрема, атаки були поблизу Оріхово-Василівки, Григорівки, Богданівки, Іванівського, Бахмута, Кліщіївки та Майорська.
Під обстрілами армії РФ опинилися Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка та Північне Донецької області.
За чотири дні в Бахмутській громаді понівечені 66 будинків
Від початку повномасштабного вторгнення російських військ на території Бахмутської міської територіальної громади на 21 березня року пошкоджень зазнали 4 тисячі 681 житловий будинок, повідомила Бахмутська міська рада.
463 багатоквартирних (або 68,7%),
4218 приватних (або 26,8%).
За даними на 17 березня в місті були понівечені 4 тисячі 615 житлових будинків.
Численні атаки та безперервний наступ: ситуація на Бахмутському напрямку на вечір 21 березня
На Бахмутському напрямку армія РФ продовжує наступати, проте їй не вистачає ресурсів та потенціалу, росіяни не припиняють спроб захопити Бахмут, повідомив у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ.
Армія РФ втрачає "значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки", додали у штабі.
Сили оборони України цілодобово відбивають численні атаки росіян в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та у північній частині Бахмута.
Під обстрілами були: Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка та Північне.
ЗСУ знищили склад боєприпасів РФ та групу російських військових в районі Бахмута
В районі Бахмута на Донеччині українські військові знищили групу російських військових та склад їхніх боєприпасів. Про це йдеться у повідомленні Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
"Під час ведення спеціальної розвідки було виявлено 3 групи (10-13 осіб кожна) противника, що скупчилися поблизу одного з будинків (будинок використовувався противником як склад БК). Дві групи висунулись для подальшої спроби штурму позицій ЗСУ", — розповіли військові.
Просуваються в центр Бахмута: понад пів сотні обстрілів РФ навколо міста
За добу війська РФ у районі Бахмута стріляли 59 разів, всього відбулося 13 боїв. Про це в ефірі нацмарафону Суспільному розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
278 російських військових загинули, ще 325 поранені, додав він.
За цю добу на Бахмутському напрямку ворог здійснив 178 обстрілів зі ствольної та реактивної артилерій. Відбулося 26 боїв та один авіаудар", — повідомив він.
Російські штурмові групи намагаються просуватися з околиць до центру Бахмута, оборона триває, заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.
"Штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць до центру міста, але Сили оборони працюють і знищують їх 24/7".
Він відзначив артилерію 24-ї бригади ім. Короля Данила, яка завдає потужних ударів по позиціях ворога, і десантників 80-ї бригади, що стримують штурми противника не даючи йому просунутись вперед.
"На Бахмутському напрямку постійно знищується ворожа техніка, жива сила противника та ворожі склади", — додав Сирський.
Військові РФ обстріляли 12 населених пунктів на Бахмутському напрямку
Російські війська не припиняють штурмувати Бахмут. За добу 12 населених пунктів на Бахмутському напрямку опинилися під обстрілами, повідомили у Генштабі ЗСУ.
"Обстріляні Міньківка, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Олександро-Шультине, Диліївка, Нью-Йорк, Оріхово-Василівка, Привілля та Часів Яр Донецької області", — йдеться у повідомленні.
Українські воїни відбили атаки армії РФ поблизу Богданівки, Іванівського, Предтечиного та Північного.
Два місяці гарячих боїв за Бахмут. У Міноборони пояснили, які військові задачі вже виконані
Другий місяць тривають найбільш запеклих боїв за Бахмут на Донеччині. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі єдиного телемарафону відповіла на запитання: для чого, за задумом командування, Сили оборони продовжують утримувати місто, попри безперервні атаки та штурми російських військових.
Маляр зауважила, що наразі бої відбуваються всередині міста: "Тобто певне просування ворога було. Разом з тим у нас теж є на певних ділянках успіхи і на сьогодні триває борона Бахмута".
Нині, за оцінкою заступниці міністра, триває "активна фаза боїв" — чи настала кульмінація у цій військовій операції, сказати можна буде лише після її завершення.
"Ворог не може раціонально пояснити, яке це відбувається — такий потужний опір. Звісно, це завдяки професійній і зваженій роботі командування оперативного стратегічного угруповання "Хортиця", яке планує і займається обороною Бахмута. І мужності наших воїнів, які боронять місто", — заявила представниця МО.
Маляр нагадала про дві основні задачі, які виконують українські підрозділи при обороні Бахмута.
- Стримати армію РФ та завадити наступу на інших ділянках фронту.
"Сконцентрувати сили ворога, щоб він не рухався далі, і що ми виконали інші задачі — ця задача виконана. Ці два найзапекліші місяці — буде цього тижня — ворог ставив задачу оточити Бахмут і йому не вдалося поки що це зробити. І це також виконана задача".
- Виснажити сили російської армії та знищити найбільш боєздатні підрозділи.
"За часів цих боїв, безумовно, на жаль, з нашого боку є втрати. Разом з тим у ворога втрати значно вищі, і у ворога ми знищуємо найпрофесійніші підрозділи — підрозділи "Вагнера", які кинуті на те, щоб оточити і захопити Бахмут. […] Знесилити ворога, виснажити ворога – ця задача виконується добре, навіть відмінно. Тому свої задачі обороні в Бахмуті виконують".
Атаки та позиційні бої: ситуація навколо Бахмута на вечір 20 березня
Армія РФ не полишає спроб захопити місто Бахмут. Тривають постійні позиційні бої, повідомив Генштаб у вечірньому зведенні 20 березня.
"В той же час нашими захисниками було відбито атаки противника в районах Богданівки та Іванівського", - повідомили у штабі. Під обстрілами на Бахмутському напрямку були:
- Міньківка,
- Васюківка,
- Залізнянське,
- Григорівка,
- Іванівське,
- Олександро-Шультине,
- Диліївка,
- Нью- Йорк.
"Можливості не вичерпані". Маляр назвала імена керівників оборони Бахмута
Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, нагадавши цього тижня минає другий місяць з моменту загострення боїв за Бахмут.
"Ніхто не вірив, що в умовах настільки інтенсивних атак ворога можна утримати місто більше тижня, максимум двох. Але завдяки мужності та героїзму тисяч наших воїнів, а також вмілому керівництву наших генералів та офіцерів — оборона Бахмута тримається та можливості ще не вичерпані", — написала вона в Telegram.
Представниця Міноборони також перерахувала командувачів, які відповідають за оборону та бої на Бахмутському фронті:
- Керівник оборони Бахмута бригадний генерал Андрій Гнатов,
- Керівник оборони східного фронту, в зону відповідальності якого входить Бахмут, Командувач ОСУВ «Хортиця» генерал-полковник Олександр Сирський,
- Частиною східного фронту керує Командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.
Також Маляр зазначила, що безпосередньо у Бахмуті здійснюють оборону комбриги 93-ї бригади полковник Паліса Павло та комбриг 3-ї бригади Національної Гвардії полковник Півненко Олександр.
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Артилеристи показали відео, як знищують російку піхоту під Бахмутом
Артилеристи 45 бригади завдали удару по російській піхоті. Відео було знято на відрізку фронту, між Бахмутом та Соледаром.
19 березня на Бахмутському напрямку ЗСУ відбили штурми чотирьох населених пунктів
За даними Генштабу ЗСУ протягом 19 березня, на Бахмутському напрямку Сили оборони відбили атаки РФ в районах населених пунктів Бахмут, Іванівське, Богданівка та Григорівка.
Також російських обстрілів зазнали, Васюківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Костянтинівка, Майорськ, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.
Ситуація на Бахмутському напрямку: зведення Генштабу на вечір 19 березня
Російські війська не припиняють спроб захопити Бахмут на Донеччині, йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Армія РФ атакувала Сили оборони в районі чотирьох населених пунктів: Бахмут, Іванівське, Богданівка та Григорівка. Всі атаки відбиті.
"Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Костянтинівка, Залізне та низка інших населених пунктів Донецької області", — додали у штабі.
Череватий пояснив, чому армія РФ ніяк не може завершити захоплення Бахмута
"Важко назвати великою стратегічною операцією сьогоднішні дії росіян, тому що вони по суті тактично не можуть завершити операцію по захопленню українського райцентру Бахмут. Там дуже активні бої, але вони несуть величезні втрати", — сказав в ефірі єдиного телемарафону Суспільному речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.
Він підкреслив, що українське військове командування правильно плануює оборону міста.
Завдяки мужності та героїзму, нестандартності дій наших командирів та військовослужбовців, вони обескровлюють ворога.
Сергій Череватий додав, що заяви спонсора терористичного угруповання "Вагнер" Євгена Пригожина про тяжкість положення його найманців під Бахмутом свідчать про спроби привернути увагу російського керівництва до проблем на фронті.
"Оці фріковські заяви Пригожина - напевно, сигнал SOS їхньому керівництву. На сьогодні зави Пригодина та Гіркіна - найкращий демотиватор як для війська, так і для таких проксі систем як терористична організація ПВК "Вагнер", — додав військовий.
Російські збройні формування дещо змінили тактику поблизу Бахмута
Про це в ефірі телемарафону на Суспільному розповів Володимир Назаренко, заступник командира батальйону "Свобода" у складі 4-ї бригади оперативного призначення НГУ.
Командування армії РФ намагаюється залучати всі наявні підроздяіли, щоб чинити безперервний тиск на позиції Сил оборони поблизу Бахмута, розповів він.
"Наші побратими з 4 бригади Нацгвардії, які зараз виконують задачі, успішно б’ють ворога. Про конкретні місця успіху зарано говорити. Бо це та інформація, яку не потрібно розголошувати. Загалом те, що наші побратими нам розказують, незважаючи на те, що ворог провів ротацію — частково з полігонів, частково з інших місць привезли нових одноразових дешевих солдатів, яких недовчили — ворог несе величезні втрати. На деяких ділянках їхні спроби просуватися зазнають фіаско", — зазначив він.
За його словами, в бій росіяни кидають разом і найманців ПВК, і мобілізованих солдатів.
"Вони масово штурмують, великою кількістю, несуть втрати. Їхня задача, щоб цей натиск був безперервний. Вони не забирають поранених. Підносять боєприпаси, нове й нове поповнення", — розповів військовий.
Приблизно таку ж тактику окупанти застосовують і на Авдіївському напрямку і загалом по всій ділянці Східного фронту, зауважив військовий.
"Ворог компенсує нестачу боєприпасів, техніки великою кількістю живої сили, піхоти. І тут треба дякувати нашим героям, які щодня по багато разів відбивають страшенні навали ворога", — підсумував він.
Прикордонники, які захищають Бахмут, відбили чотири атаки, вбили та поранили 14 російських військових
Про це повідомили дані за минулу добу у Державній прикордонній службі.
"Загони ПВК "Вагнер" планували непомітно наблизитися до опорних пунктів та прорвати рубіж оборони. Проте натомість відчули зосереджений вогонь від наших захисників. Окупанти розбіглися по руїнах: п'ять з них вже нікуди ніколи не побіжать, дев'ять поранені".
25 атак в районі Бахмута: яка ситуація на цій ділянці фронту
197 обстрілів різними типами артилерії, РСЗВ було цієї доби на Бахмутському напрямку, 35 разів армія РФ атакувала українські позиції, повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону Суспільному.
"Зокрема, тільки в районі Бахмута, 73 обстріли здійснив і 25 разів намагався атакувати. Це і північна частина самого Бахмута, Оріхове, Василівка, Григорівка, Богданівка. В цих боях ворог втратив 96 окупантів убитими і 153 пораненими", — розповів військовий.
Станом на 19 березня ЗСУ продовжують утримувати Бахмут — Генштаб
За даними Генштабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки росіян у північній частині міста Бахмут, а також в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Богданівка.
Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка та Північне Донецької області.
Майже 200 будинків пошкоджені обстрілами у Бахмуті за останні півтора тижня
З 7 березня в Бахмуті пошкоджені 196 будинків: 15 багатоквартирних та 171 приватна оселя. Про це свідчать дані Бахмутської міської ради.
Як йдеться в повідомленні, на 17 березня в місті понівечені 4 тисячі 615 житлових будинків:
442 багатоквартирних (або 65,6% від усіх),
4173 приватних (або 26,5% від усіх).
На 7 березня міськрада повідомляла про 4 тисячі 419 зруйнованих чи пошкоджених будівлі: 417 багатоквартирних та 4002 приватних.
У Міноборони повідомили про нові фейки російської пропаганди щодо Бахмута
"Кремлівська пропаганда продовжує поширювати фейки та міфи, використовувати маніпуляції фактами задля впливу на українське суспільство. Відпрацьовують тему дискредитації мобілізації. Ще один російський наратив, що мобілізованих одразу без підготовки відправляють в Бахмут", — йдеться на сторінці заступниці міністра оборони Ганни Маляр у Facebook.
Мобілізованих, які не проходили військової служби, направляють до навчальних центрів.
Терміни підготовки рядового й сержантського складу скорочені через повномасштабну війну, та це не впливає на якість військового навчання, наголосила Маляр.
За добу було 352 обстріли на Бахмутському напрямку фронту
Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, розповідаючи про ситуацію навколо Бахмута.
"Відбулося 27 боєзіткнень, 4 авіаційних нальоти. У район самого Бахмута було 55 ударів з артилерії і 16 боєзіткнень", — розповів речник.
Він додав, що армія РФ втратила на цьому напрямку вбитими 193 і 199 пораненими. Також було збито два БпЛА і уражені п'ять польових складів з боєприпасами.
Бахмут лишається епіцентром бойових дій: зведення Генштаба про ситуацію навколо міста
На Бахмутському напрямку ворог не припиняє спроб захопити місто Бахмут, повідомив Генеральний штаб ЗСУ ввечері 18 березня.
"Російська федерація продовжує вести наступальні дії на Бахмутському напрямку. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут".
В районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та у північній частині Бахмута атаки відбиті.
Під обстрілами були щонайменше 10 населених пунктів поблизу Бахмута, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка та Північне.
Нацгвардійці знищили мінометні розрахунки "Вагнерівців" на Бахмутському напрямку
Нацгвардійці бригади "Спартан" знищили мінометні розрахунки ПВК "Вагнер" на Бахмутському напрямку, повідомили у Національній гвардії України.
Як розповіли у НГУ, російські військові обстрілювали позиції гвардійців з мінометів калібру 82 мм. "Проте у відповідь мінометний розрахунок бригади завдав нищівного удару мінометом 120 калібру. Знайшли ціль та скорегували стрільбу аеророзвідники бригади", — сказано у повідомленні.
Українські воїни відбили атаки армії РФ поблизу двох населених пунктів на Бахмутському напрямку
Російські війська продовжують штурмувати Бахмут. Водночас українські воїни відбили атаки армії РФ у районах Кліщіївки та Іванівського.
Про це повідомили у ранковому зведення Генштабу ЗСУ 18 березня.
Під обстріли військ РФ потрапили 11 населених пунктів на Бахмутському напрямку, зокрема, Міньківка, Оріхово-Василівка, Залізнянське, Васюківка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Озарянівка, Олександро-Шультине, Предтечине та Часів Яр Донецької області.
35 обстрілів за добу в районі Бахмута: Череватий розказав про ситуацію навколо міста
Бахмут лишається для армії РФ головним напрямком удару, російські військові продовжують атакувати позиції українських військових та втрачають від 150 солдатів за добу.
Про це в ефірі марафону повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий
"Ми бачимо понад 150 чоловік вбитими щодоби, це вже багато тижнів підряд, а буває і за 200, і за 300, зрозуміло що це виснажує противника, проте намірів своїх він не покидає", — розповів Сергій Череватий.
За сьогодні армія РФ обстрілювала позиції українських бійців понад дві сотні разів.
"За цю добу відбулося на всьому відтинку Бахмутського фронту в районі Оріхового, Василівки й самого Бахмуту, Іванівського, Григорівки 27 боєзіткнень, 14 тільки в районі самого населеного пункту Бахмут. 216 раз ворог обстрілював наші позиції зі ствольної та реактивної артилерії, наніс один авіаудар, а також 35 обстрілів здійснив тільки в районі міста Бахмут. Під час цих боїв ворог зазнав втрат. 165 окупантів було знищено, 201 зазнав поранень різного ступеня", — повідомив Сергій Череватий.
Армія РФ використовує всі потужності, намагається прорвати оборону на декількох напрямках
Про це розповів командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.
За його словами, мета російського війська — повністю оточити Бахмут. Бої ідуть на півночі, сході та півдні міста, РФ зазнає величезних втрат та вкотре відступає без успіху.
"Ми маємо втрати, але набагато менші, ніж наші оборонці завдають російським військовим", — зазначив Сирський.
За його словами, на деяких ділянках українські підрозділи мають частковий успіх.
"Фактично по усій східній лінії фронту російська армія наступає, намагаючись прорвати оборону ЗСУ і просунутися в глибину їх бойових порядків. Найбільш запеклі бої тривають в районах Кремінної, Торського, Білогорівки, Спірного", — розказав Сирський.
Бахмут залишається ключовою точкою для Сил оборони, поки не почнуться подальші бойові дії
Про це заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода" секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.
На питання, що може бути показником того, що утримувати Бахмут неможливо, Данілов нагадав про засідання Ставки верховного головнокомандувача, де генерали Залужний та Сирський разом із президентом Зеленським підтвердили важливість оборони міста.
"Словосполучення "утримати Бахмут" має суто військове значення. Ми розуміємо, що це когось дратує, хтось вважає, що ми маємо поступатися. Але це наша земля, і ми не маємо права її не боронити", — сказав Данілов.
Він зауважив, що в боях в районі Бахмута "щодня величезна кількість терористів залишаються там назавжди".
"Для нас це дуже важлива і ключова точка. Принаймні до того періоду, до початку інших військових дій для нас Бахмут є дуже важливою фортецею. Ви маєте рацію, що це наша фортеця", — заявив секретар РНБО.
Дороги у Бахмут під вогнем: влада міста розказала про евакуацію дітей
В Бахмуті на Донеччині евакуацію проводять лише українські військові. Гуманітарну допомогу у місто завести неможливо, повідомив Суспільному заступник міського голови Бахмута Олександр Марченко
"Ситуація в Бахмуті дуже напружена, армія РФ атакує. Місто майже зруйноване. Евакуацію не можливо провести, бо обстрілюються дороги. В'їзд до міста з усіх боків практично під вогневим контролем російських окупантів", — розповів Олександр Марченко.
За його словами, в місті залишається близько трьох тисяч жителів в тому числі 33 дитини.
Зв'язок із містом підтримують, інтернет є у "пунктах незламності".
Російські військові штурмують Бахмут та атакують поблизу трьох населених пунктів
Про це йдеться у раковому зведені Генштаба 17 березня.
"На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Іванівського та Григорівки", —повідомив штаб.
Під обстрілами були вісім населених пунктів:
- Васюківка,
- Залізнянське,
- Григорівка,
- Новомаркове,
- Іванівське,
- Майорськ,
- Залізне,
- Нью-Йорк.
Під Бахмутом прикордонники відбили три атаки
У промисловій зоні одного з підприємств під час бою прикодонники відбили атаки російських військових і вбили дев'ять солдатів, ще 17 поранили окупантів.
"Прикодонники відбивали атаки окупантів зі стрілецької зброї та гранат, а вогонь мінометників не дозволив окупантам підтягувати резерви", - йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби.
Штурми Бахмута армією РФ продовжуються — Генштаб
Армія РФ на Бахмутському напрямку продовжує штурми. Атакували у районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Іванівського та Григорівки, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Російських обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Григорівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Майорськ, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.
Снайпери ССО "переконали" окупантів не йти у нічний штурм
На Бахмутському напрямку оператори ССО України знищили 4 окупанти, ще 3 було поранено. Росіяни зазнали втрат і відмовився від нічного штурму
Перехоплені переговорили підтвердили результат роботи українських військових.
Під Бахмутом відбито штурми двох населених пунктів — Генштабу
За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 16 березня ворог не полишає спроб штурмувати місто Бахмут. На Бахмутському напрямку відбито численні атаки РФ в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка.
Також російських обстрілів зазнали населені пункти поблизу лінії зіткнення - Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Часів Яр, Предтечине, Олександро-Шульгине, Курдюмівка, Озарянівка, Дачне та Шуми Донецької області.
33 дитини лишаються у Бахмуті — Кириленко
Примусова евакуація триває у Бахмуті на Донеччині. Наразі у місті лишається менш як три тисячі людей, з них 33 — це дити.
Про це в етері телемарафону повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"В Бахмуті лишилось менше 3 тисяч осіб, які навідріз відмовляються евакуюватись. По дітях, наша статистика, 33 дитини. Це життя дітей, тому застосовуючи зміни до 841 постанови, де застосовуються вимоги обов'язкової евакуації в примусовий спосіб, вивозимо дітей, принаймні з одним з батьків", — розповів Павло Кириленко.
За його словами, дітей вивозять у дошкільні заклади, заклади інтернатного типу, санаторії, різні профілакторії по областях. Наприклад, Бахмут централізовано везуть в сторону Закарпаття, якщо у батьків немає варіантів оселитись із рідними в інших регіонах
В місті, за даними військової адміністрації на 2 березня, було 37 дітей.
Примусову евакуацію з Бахмута Кабмін схвалив 7 березня.
Сили оборони відбили атаки поблизу трьох населених пунктів: ситуація під Бахмутом на вечір 15 березня
Армія РФ продовжує наступати на Бахмутському і штурмувати місто Бахмут, повідомив у вечірньому зведенні 15 березня Генштаб ВСУ:
"Наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка".
Під обстрілами, за даними штабу, були Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Часів Яр, Предтечине, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка та Шуми Донецької області.
Росія безуспішно атакує Бахмут і намагається оточити місто — Сирський
"Противник і надалі безуспішно намагається оточити місто і просунутися вперед. Там бійці 93-ї бригади разом з іншими захисниками стримують шалений тиск противника. Завдяки їх праці ворожі танки, БМП, РСЗВ та склади з БК — злітають в повітря"
Командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського повідомив подробиці збиття російського літака. Його слова навела пресслужба Міністерства оборони. "Сьогодні воїн 93 ОМБр "Холодний Яр" з позивним "Алан" знищив ворожий літак Су-25 в Бахмуті", — йдеться у повідомленні.
За один будинок можемо воювати тижнями: розповідь нацгвардійця про бої за Бахмут
Боєць нацгвардії з позивним "Москаль" воює на Бахмутському напрямку. Спеціалізується на знищенні логістичних вузлів та артилерійських розрахунків армії РФ. Він розповів, що його підрозділ докладає всіх зусиль, щоб російські військові не почувалися в безпеці навіть у тилу. "Є таке, що за один будинок в приватному секторі може йти бій приблизно півтора-два тижні", — розповідає військовий. Так нацгвардієць на псевдо "Москаль" описує бої за Бахмут. За його словами, у місті-фортеці довелось воювати як з "вагнерівцями", так і з мобілізованими росіянами.
Де працює Артемівський завод шампанських вин, які збитки та чи повернеться у місто
Артемівський завод шампанських вин, Artwinery, як і інші підприємства, був вимушений через російську збройну агресію закрити виробництво у місті на Донеччині.
Про те, де зараз виробляють ігристе вино, та чи повернеться підприємство у рідний Бахмут, в якому пропрацювали близько 70 років, Суспільному Донбас розповіла директорка по маркетингу Олександра Чередниченко.
"Зараз ми облаштували виробництво найпопулярніших різновидів Артемівського ігристого на базі виробничих потужностей наших партнерів у Одеському регіоні. Також ми продовжуємо працювати над пошуками виробничого майданчика для того, щоб продовжити виробництво ігристих вин із довгою витримкою", — повідомила Олександра Чередниченко.
Чередниченко розповіла, що обладнання та виробничі потужності залишилися у Бахмуті та наразі невідомо в якому стані устаткування. Також наразі неможливо оцінити суму збитків від повномасштабного російського вторгнення.
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"Втрати пов'язані не тільки з руйнуваннями інфраструктури, а й з призупиненням продажів на окупованій території. За нашими підрахунками, ми недоотримуємо прибутку від продажів приблизно 1 мільйона пляшок на місяць", — додала директорка з маркетингу.
В районі Бахмута 93-тя бригада збила російський літак
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Літак збили бійці 93-ї бригади. Єрмак повідомив, що це Су, але не уточнив чи це винищувач, чи бомбардувальник.
Бої по 12 годин без упину: сержант бригади "Холодний яр" розказав про бої за Бахмут
У боях за Бахмут російська армія поки не змінює тактику, продовжуючи використовувати максимальну кількість солдатів, якій наступають групами по 10-40 осіб, розказав в етері єдиного телемарафону Олексій Кондаков сержант 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний яр", які з початку серпня боронить місто.
"Ситуація на Deepstate близька до реальної. Битва за Бахмут розтягнулась на десятки кілометрів, і зараз йдуть бої безпосередньо в місті. На жаль ворог місцями має тактичну перемогу, але ці перемоги йому даються дуже дорогою ціною", — зауважив військовий.
"Декого вдається знищувати артилерією, але через велику кількість солдатів армія РФ місцями має успіх".
Військовий також визнав, що бої за Бахмут дуже важки і тривають інколи 12 годин без упину.
Атаки трьох населених пунктів поблизу Бахмута відбиті — Генштаб
Як повідомив Генштаб ранковому зведенні 15 березня, російське військо намагалось атакувати в районах населених пунктів Ягідне, Хромове та Оріхово-Василівка. Під обстрілами на Бахмутському напрямку були 15 населених пунктів. Серед них:
- Никифорівка,
- Васюківка,
- Міньківка, Дубово-Василівка,
- Бахмут,
- Іванівське,
- Костянтинівка.
"На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут, де тривають постійні позиційні бої. Основною метою противника протягом минулої доби, як і раніше залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей", — йдеться в повідомлення штаба.
Наступ росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках фронту продовжується, та Сили оборони відбивають атаки: цієї доби понад 90 атак — на зазначених напрямках.
Оператори БПЛА прикордонної служби знищили склад боєприпасів РФ під Бахмутом
Як повідомила Держприкордонслужба України, вдалось вистежили маршрут доставки російських боєприпасів, а потім підрівали склад.
"Коли туди прибула чергова партія вантажів, "влупили" з мінометів", — йдеться у повідомленні ДПСУ. За інформацією прикордонників, обстріл знищив авто з боєкомплектом, зруйнував склад з боєприпасами та ліквідували шістьох солдатів армії РФ.
Епіцентр фронту. РФ намагається оточити Бахмут — Маляр
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розказала про ситуацію навколо Бахмута на Донеччині.
"На сьогодні фактично по всій смузі відповідальності оперативно-стратегічного угрупування "Хортиця" російська армія наступає. Бахмут є епіцентром"
Російські війська наступають з декількох напрямків і намагаються захопити місто та оточити, заявила вона.
"Власне, що таке динаміка бойових дій — це коли є певні незначні успіхи у ворога, але в тому числі є і певні значні успіхи у ЗСУ, які змогли дещо зробити на півночі", — сказала вона.
За словами Маляр, передчасно робити якісь висновки — бої за місто не завершені, і тому вони можуть мати як позитивну, так і негативну динаміку.
"Сприймати це потрібно з розумінням того, що українське військо робить все, що може, щоб не допустити здійснення ворожих планів", — вважає вона.
За повідомленням Генштабу ЗСУ на вечір 14 березня, у місті тривають постійні позиційні бої. Сили оборони відбили атаки поблизу трьох населених пунктів: Ягідне, Хромове та Оріхово-Василівка. Під обстрілами на Бахмутському напрямку були 10 сіл, міст та селищ.
Оборона Бахмутського напрямку необхідна для стійкості всього фронту — Залужний
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що оборона Бахмута має ключове значення для стійкості всього фронту.
"Шаную міцність, хоробрість та незламність наших воїнів у Бахмуті. Оборонна операція на цьому напрямку має надважливе стратегічне значення для стримування російської армії", — зазначив Залужний.
Подальший захист Бахмута. Зеленський провів засідання Ставки
Володимир Зеленський провів засідання Ставки, на якому обговорили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту Бахмута.
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
"Розглянувши перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку, усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмута", — повідомили в ОП.
За даними Офісу президента, на засіданні проаналізували забезпечення озброєнням і боєприпасами підрозділів сил оборони на передовій. Також було обговорили темпи та обсяги надходження техніки й озброєння від партнерів України та їх розподіл по угрупованнях військ.
Бійці 225-го батальйону 127-ї бригади тероборони взяли у полон бійця терористичного угруповання "Вагнер"
Про це Суспільне Харків повідомили у батальйоні.
Вагнерівця полонили під час контрштурму позицій РФ на Бахмутському напрямку, розказали у батальйоні.
Полонений розповів тероборонівцям, що пішов воювати у лавах "Вагнера" з тюрми. У батальйоні зазначили, що чоловіка у Росії позбавили волі за вбивство на 13,5 років, з них понад чотири солдат відсидів.
Затриманий був одягнений у форму, малюнок якої нагадує "піксель" українських військових. Чоловік пояснив представникам тероборони, що таку форму йому дали, щоб "бути схожими на українських солдатів".
Українські військові відбили атаки армії РФ поблизу семи населених пунтків на Бахмутському напрямку
Українські воїни відбили атаки російських військ у районах Васюківки, Міньківки, Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Григорівки та Іванівського.
Про це повідомили у ранковому зведення Генштабу ЗСУ.
За даними штабу, військові РФ намагаються захопити Бахмут. Російські солдати на Бахмутському напрямку обстріляли, зокрема, Бондарне, Васюківку, Оріхово-Василівку, Дубово-Василівку, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Курдюмівку, Білу Гору, Костянтинівку, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.
На сході дуже жорстко і болісно, треба знищити військову потугу окупантів — Зеленський
"Дуже жорстко на сході — дуже болісно. Треба знищити військову потугу ворога — і ми знищимо. Білогорівка і Марʼїнка, Авдіївка і Бахмут, Вугледар і Камʼянка – та всі інші місця, де зараз вирішується, яким буде наше майбутнє. Де виборюється наше майбутнє, всіх українців", — сказав президент Зеленський у вечірньому зверенні.
Також він відзначив бійців 92-ї окремої механізованої бригади — за успішні дії в районі Бахмута.
Наступ РФ на Бахмутському напрямку триває — Генеральний штаб ВСУ
У вечірньому зведенні за 13 березня у штабі повідомили, що росармія не полишає спроб наступати на фронті поблизу Бахмута.
"Ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут. Тривають бої у Бахмуті", - сказано у повідомленні
Сили оборони відбили атаки РФ поблизу чотирьох населених пунктів: Оріхово-Василівка, Григорівка, Часів Яр, Іванівське. Під обстрілами на Бахмутському напрямку були:
Бондарне,
Васюківка,
Дубово-Василівка,
Іванівське,
Біла Гора,
Костянтинівка,
Залізне.
Нову хвилю російської дезінформації про Бахмут зафіксував Центр стратегічних комунікацій
"Центр стратегічних комунікацій зафіксував чергову інформаційну атаку росіян: у Facebook з анонімних каналів ворог поширює рекламу з наміром зневірити українців у перемозі. З наявних у нас даних, кампанія з розповсюдження брехні стартувала 11 березня", — йдеться в повідомленні.
Один з головних фейкових меседжів: битва за Бахмут програна Україною.
Відомство наводить приклад дезінформації, з якою можна стикнутися в соцмережах:
"Окупанти хочуть підірвати довіру українського суспільства до влади, маніпулюючи нібито програною битвою за Бахмут та тим, що союзники залишать нас з ворогом напризволяще. Насправді це не так: Сили оборони міцно стоять у Бахмуті", — підкреслили у Центрі стратегічних комунікацій.
Під час оборони Бахмута загинув командир роти 93-ої бригади "Холодний яр" Олександр Басалига на позивний "Монгол"
Про смерть бійця повідомила речниця бригади на своїй сторінці у Facebook.
Олександр Басалига народився та виріс у Дніпрі. У 2014 році добровольцем пішов служити до лав ЗСУ. Після навчання служив у 1-й окремій танковій бригаді у складі якої його направили до Бахмута. Він виходив з Дебальцевського оточення у 2015 році. Мав орден "За мужність". Отримав офіцерське звання в Харківському інституті танкових військ. За 8 років війни військовослужбовець пройшов шлях від танкіста до командира роти.
Російські сили досі не змогли оточити Бахмут — Інститут вивчення війни
Станом на ранок 13 березня російські війська не змогли оточити Бахмут і продовжують вести наступальні дії поблизу міста на Донеччині, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). В ISW також не знайшли підтвердження повідомленням проросійських блогерів, що військові РФ нібито увійшли до Красногорівки, що за 9 кілометрів від Авдіївки.
"Оборона фортеці триває". Сирський про ситуацію довкола Бахмута
Ситуація довкола Бахмута залишається складною. Штурмові загони "Вагнера" наступають з декількох напрямків, намагаючись прорвати оборону українських військ та просунутися до центральних районів міста, повідомив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.
За його словами, українські воїни застосовують артилерію, танки й іншу зброю, аби відбити спроби російської армії захопити місто.
"У ході жорстких боїв наші оборонці завдають відчутних втрат ворогу. Оборона фортеці триває", — зазначив Сирський.
На Бахмутському напрямку армія РФ обстріляла понад десять населених пунктів
За добу на Бахмутському напрямку під обстріли військ РФ потрапили Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Часів Яр, Предтечине, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.
Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 13 березня.
Українські військові відбили атаки армії РФ поблизу Васюківки, Міньківки, Оріхово-Василівки та Іванівського, зазначили у штабі.
"На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут", — сказано в повідомленні.
Понад тисяча вбитих росіян за тиждень під Бахмутом та десятки одиниць знищеної техніки
Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розказав про втрати армії РФ на Бахмутському напрямку.
"Із 6 березня — й лише на одному Бахмутському напрямку вдалося знищити понад 1100 солдатів ворога — це безповоротні втрати Росії. Втрати саме там, під Бахмутом. Плюс іще як мінімум півтори тисячі санітарних ворожих втрат — це поранення, які несумісні для них із продовженням боїв", — повідомив Зеленський.
"Плюс знищено десятки одиниць ворожої техніки. Плюс спалені російські склади боєприпасів – понад десять", — додав президент дані про втрати РФ у битві за Бахмут.
Президент подякував бійцям, які боронять Донеччину, зокрема, відзначив розвідників з підрозділу "Шаман", нацгвардійців, прикордонників, які стоять поблизу та в самому Бахмуті.
Президент також звернув увагу на роботу рятувальників ДСНС України на Донеччині:
"Сьогодні хочу особливо відзначити 41-шу державну пожежно-рятувальну частину міста Костянтинівка Донецької області. Майор Герман Старчеус, капітан Сергій Кулінченко, молодші сержанти Роман Дичко та Кирило Саєнко. Дякую вам, хлопці, за відмінну роботу й сміливість!"
Дивіться, як працюють донецькі рятувальники, зокрема, як 10 березня гасили одну з пожеж, яка виникла після обстрілів Костянтинівки:
Бахмутський напрямок фронту залишається основним місцем наступу РФ
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ВСУ 12 березня.
"На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Міньківка та Оріхово-Василівка".
Під обстрілами, за повідомленням штабу, були, крім Бахмуту, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Курдюмівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.
Значення оборони Бахмута: висновки від медіацентру Міноборони
Оборона Бахмута дозволяє зосередити на одному напрямку велику кількість сил окупаційних військ. Через великі втрати на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках росіяни не можуть розпочати наступ на інших напрямках. Про це заявили в Military Media Center при Міністерстві оборони України, підсумовуючи значення оборони Бахмута.
Зокрема, у військовому центрі зауважили, що оборона Бахмута:
- дозволяє звʼязати значні основні сили і резерви росіян в одному місці,
- змушує їх вести штурми з невигідних позицій і зазнавати значних втрат,
- проводити часті ротації підрозділів, що залучаються до штурмових дій, через втрату їхньої боєздатності та втрачають час і ресурси,
- втрачати наступальний потенціал та потужності на інших напрямках.
Українські прикордонники відбили штурм російських окупантів на опорний пункт у Бахмуті
У Бахмуті точаться важкі позиційні бої. Українські прикордонники 11 березня відбили штурм російських військ на опорний пункт. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.
"Ворог діяв піхотою за підтримки ствольної та реактивної артилерії. Упродовж першої половини дня йшов бій за опорний пункт, що утримують прикордонники. На обстріли з боку ворога бійці відповіли російським штурмовикам зі стрілецької зброї та гранатометів. Ворожі сили були зупинені", — йдеться у повідомленні.
За інформацією пресслужби, на Донеччині 11 березня українські прикордонники знищили дев'ять російських окупантів, ще 12 поранили.
Доля Бахмута може спіткати будь-яке наступне місто — Кулеба
Сили оборони захищатимуть Бахмут, доки це буде можливо, бо виведення військ може призвести до аналогічної ситуації в інших прифронтових містах Донецької області.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у інтерв’ю виданню Bild.
"Якщо ви виходите з Бахмута, що це змінює? Росія захопить Бахмут і продовжить наступ на Часів Яр, тому будь-яке наступне місто за Бахмутом може спіткати та ж доля", — зазначив він.
Міністр наголосив, що Україна намагається чинити максимальний супротив російській агресії.
"Коли хтось вривається у ваш будинок, ви не задаєте собі питання, як довго ви можете протистояти хлопцеві, який увірвався у ваш будинок і намагається вбити вас і вашу родину і пограбувати все, що є в будинку, чи не так? Ви думаєте, що ще ви можете зробити, щоб вигнати його зі свого дому і змусити поліцію заарештувати його", — зауважив урядовець.
На Бахмутському напрямку армія РФ обстріляла 15 населених пунктів — Генштаб
Російські війська продовжують штурмувати Бахмут. Про це у ранковому зведенні 12 березня повідомив Генштаб ЗСУ.
"Поблизу лінії зіткнення ворог обстріляв, зокрема, Васюківку, Залізнянське, Дубово-Василівку, Григорівку, Богданівку, Бахмут, Іванівське, Костянтинівку, Білу Гору, Міньківку, Оріхово-Василівку, Олександро-Шультине, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. Загалом, від обстрілів окупантів постраждало 15 населених пунктів на Бахмутському напрямку", — йдеться у повідомленні.
У Бахмуті лишається три з половиною тисячі людей
За словами речниці начальника Донецької ОВА Тетяни Ігнатченко, в області лишається близько 520 тисяч людей. У Бахмуті наразі близько 3 500 людей.
Вся територія області розглядається не як прифронтова, а як територія активних бойових дій, тому людей закликають евакуюватись.
Росіяни другу добу мають понад 500 вбитими та пораненими на Бахмутському напрямку
"За останню добу на Бахмутському відрізку фронту 150 обстрілів, 53 боєзіткнення. 16 обстрілів самого Бахмуту, і 23 боєзіткнення в районі міста", — розповів в ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.
Череватий додав, що за добу 221 окупант був вбитий та 314 дістали поранень.
Також за словами Череватого, окупанти почали залучати більше бронетехніки на Лимансько-Куп'янській частині фронту. За добу українські захисники знищили чотири танки і ще чотири підбили.
"Необхідно виграти час для весняного контрнаступу", — Сирський про оборону Бахмута
Українські військові продовжують утримувати Бахмут та завдають російським окупантам значних втрат. Для оборони міста залучені всі необхідні сили та ресурси.
Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.
“Справжні герої зараз — це захисники, які на своїх плечах тримають східний фронт, та не шкодуючи ані себе, ані ворогів завдають йому максимальних втрат. Необхідно виграти час для накопичування резервів та початку весняного контрнаступу, який вже не за горами”, — зазначив Сирський.
За інформацією пресслужби, для оборони Бахмута залучені необхідні сили та ресурси.
Також у пресслужбі додали, що генерал-полковник Сирський зараз перебуває на найважливіших ділянках фронту та контролює оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку
Російська армія продовжує штурмувати Бахмут
Російські окупаційні війська продовжують штурмувати позиції українських військових на Бахмутському напрямку. Сили оборони 10 березня відбили всі атаки. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 11 березня.
"На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмові дії — наші захисники відбили численні атаки в районах населених пунктів Залізнянське, Парасковіївка, Дубово-Василівка, Бахмут, Богданівка та Іванівське. Ворожих обстрілів зазнали 19 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Озарянівка, Олександро-Шультине, Костянтинівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області", — йдеться у повідомленні.
За добу в районі Бахмута українській військові вбили майже дві сотні росіян
Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий 10 березня в ефірі "Еспрессо".
"За добу на цьому напрямку відбулось 57 боєзіткнень, тільки в Бахмуті за добу 23 боєзіткнення. 188 обстрілів відбулось про всьому Бахмутському фронту, з яких 20 обстрілів самого Бахмута", — розповів Череватий.
За його словами, поблизу Бахмута Сили оборони за добу вбили 191 росіянина, 319 поранили та одного полонили.
"В останні дні армія РФ або намагається стиснути Бахмут в оточення, або намагається прорватися на цьому місці", — сказав Череватий.
Нові супутникові знімки Донецької області: компанія Mаxаr показала Бахмут
Масштабні руйнування у Бахмуті продемонструвала на супутникових знімках компанія Maxar Technologies.
Зйомка від 6 березня демонструє зруйновані будинки, знищений міст, а також загальний вид на місто, що розбите та розбомблене обстрілами.
Посилення Бахмута та подяки розвідникам. Зеленський про Ставку головнокомандувача 10 березня
Сьогодні на засідання Ставки головнокомандувача обговорювали можливості посилення українських в районі Бахмута, повідомив президент Володимир Зеленський.
Також він окремо відзначив бійців спецпідрозділу розвідки Міноборони "Шаман" за оборону міста і подякував іншим бригадам, які воюють на Донеччині.
Хочу сьогодні особливо відзначити наших бійців, які захищають Україну на Донеччині.
"Вони дають вагомі підстави для подяки, дають вагомі результати для України. Морпіхи 35-ї та 36-ї окремих бригад морської піхоти, 55-та окрема артилерійська бригада, десантники "Сімдесятдевʼятки"... Дякую вам, воїни. І окремо хочу подякувати бійцям спецпідрозділу ГУР МО "Шаман" – за Бахмут, за міцну участь в обороні міста", — сказав Зеленський.
Штурми Бахмута та Іванівського, обстріли понад 8 населених пунктів: ситуація на Бахмутському напрямку фронту
"На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмові дії — наші захисники відбили численні атаки в районах населених пунктів Іванівське та Бахмут", — повідомив Генштаб у вечірньому зведенні.
Обстрілів, окрім Бахмута, зазнали такі населені пункти:
- Васюківка,
- Залізнянське,
- Іванівське,
- Богданівка,
- Григорівка,
- Біла Гора,
- Дружба,
- Залізне.
"Ситуація у Бахмуті загострена, ворог намагається прорвати оборону" — Маляр
"Ситуація у Бахмуті загострена, ворог продовжує наступ та намагається прорвати оборону наших військ. Наші воїни роблять все можливе, аби не дати ворогу реалізувати свої плани", — заявила 10 березня вдень заступниця міністра оборони Маляр.
За її словами, зафіксовано чергову інформаційну атаку Росії щодо Бахмута. РФ поширює дезінформацію про нібито конфлікти між військово-політичним керівництвом України з приводу оборони Бахмута.
"Тобто про те, що начебто Президент, Залужний і Сирський мають різні позиції щодо рішень по Бахмуту. Це не так", — каже Ганна Маляр. На її думку, РФ хоче посіяти в українському суспільстві дискусію про те чи варто захищати Бахмут. Роблять вони це шляхом вкидів про неважливість цього напрямку.
Літак-пам'ятник — символ Бахмуту підірвано
Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов і опублікував відео, на якому видно залишки літака-пам'ятника у Бахмуті Донецької області.
Пам'ятний МіГ-17 розташований у південно-західній частині Бахмута. Його встановили у пам'ять про курсантів місцевого аероклубу, що брали участь у Другій світовій війні.
На тлі нього українські воїни часто робили світлини.
Штурмують Бахмут. Війська РФ обстріляли дев'ять населених пунктів на Бахмутському напрямку
Російські військові не припиняють штурмувати Бахмут. За добу під обстріли армії РФ потрапили Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Курдюмівка, Озарянівка та Майорськ.
Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 10 березня.
За даними штабу, українські війська відбили атаки російських солдатів у районах Залізнянського, Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута та Іванівського.
Бахмут — фортеця. Як українські військові боронять місто
Військовослужбовці Сил оборони України, серед яких і воїни 93-ї бригади "Холодний яр", продовжують захищати Бахмут на Донеччині. Кажуть, це місто стало символом незламності та фортецею.
Як боронять місто — дивіться відео:
Під Бахмутом прикордонники знищили російський БПЛА та вісім окупантів
За допомогою ПЗРК військові збили російський БПлА "Орлан-10", а у самому місті знешкодили 24 військових армії РФ. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.
За даними ДПСУ, у позиційних боях ЗСУ знищили вісім російських окупантів, ще 16 поранені.
Повідомлення оприлюднили 9 березня, коли були був зроблений вдалий постріл та відбулись бої не уточнили.
Численні атаки в районах Бахмута та Іванівського відбиті — Генштаб
Російська армія не полишає спроб оточити Бахмут на Донеччині, щоб в подальшому захопити інші міста і повністю окупувати Донецьку та Луганську області, йдеться в вечірньому зведенні Генштабу ВСУ.
"На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмові дії міста Бахмут. Наші захисники відбили численні атаки в районах Бахмута та Іванівського", — повідомили у штабі.
За даними командування, під обстрілами на Бахмутському напрямку фронту були: Васюківка, Міньківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Курдюмівка та Майорськ.
Головний напрямок удару РФ та 128 ударів по Бахмутському напрямку
За цю добу на Бахмутському напрямку армія РФ завдала 128 ударів в Оріхово-Василівці, Дубово-Василівці, в самому Бахмуті, Іванківці з усіх типів артилерії. В районі Бахмута було 20 обстрілів. Про це в ефірі марафону Суспільному повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.
Він наголосив, що Бахмут — це головний напрямок удару російської армії: по всій лінії фронту цієї доби був 41 бій, з них 19 поблизу Бахмута.
"Було вбито 127 ворогів. 135 зазнало поранень різного ступеню", — сказав Череватий.
Речник пояснив, що тактика російської армії — йти малими тактичними піхотними групами, першочергово, групами "Вагнера". Війська РФ менше застосовують бронетехніку.
"Останнім часом ми спостерігаємо, що вони посилилися підрозділами повітряно-десантних військ. Артилерійську підтримку їм надає регулярне військо. Якщо на початку вторгнення в них була практично вся модернізована техніка — БТР-82, танки Т-72, Т-80, Т-90 БМП-3, то вже з'явилися і БМП-1, Т-62", — зауважив Сергій Череватий.
"Оборона Бахмута дозволяє виграти час для майбутнього наступу" — Сирський
Утримання та оборона Бахмута на Донеччині залишається актуальною і зростає, заявив Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.
"Кожен день оборони міста дозволяє нам виграти час для підготовки резервів і підготуватися до майбутніх наступальних операцій. У той же час у боях за цю фортецю ворог втрачає найбільш підготовлену і боєздатну частину свого війська — штурмові загони "Вагнера", — цитує слова командувача пресслужба Міністерства оборони.
Сирський переконаний, Бахмут відіграє важливу роль в загальній системі оборони українських сил, адже в разу захоплення міста російське військо може розпочати широкомасштабний наступ.
"Заяви Пригожина в черговий раз підтверджують, що після захоплення вагнерівцями Бахмута у противника будуть розв'язані руки і він зможе розпочати широкомасштабний наступ із застосуванням армійських і десантних частин на бойовій техніці. Кожен день стійкого опору дає нам дорогоцінний час для зменшення наступальних потужностей ворога".
Генерал-полковник нагадав, що попри те, що на Бахмутському напрямку воюють найбільш підготовані вагнерівці, українські оборонці завдають "значних втрат ворогу — як особового складу, так і військової техніки".
"Евакуація пройшла успішно". Прикордонники вивезли мешканку Бахмута
У Бахмуті 8 березня прикордонники під обстрілами вивезли місцеву літню жінку, яка потребувала медичної допомоги, повідомили у Державній прикордонній службі України. Та зазначили, що евакуація пройшла успішно.
Війська РФ обстріляли понад десять населених пунктів на Бахмутському напрямку
Російські військові продовжують наступати на Бахмутському напрямку та штурмують Бахмут, повідомили у ранковому зведенні Генштабі ЗСУ 9 березня. Українські воїни відбили атаки армії РФ поблизу Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Іванівського та Олександро-Шультиного.
"Ворожих обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Залізнянське, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Костянтинівка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Дружба, Нью-Йорк та Північне Донецької області", — розповіли у штабі.
Примусова евакуація дітей з Бахмута: пояснення міністерки та юриста
Бахмут — нині єдине місто, яке підпадає під критерії примусової евакуації. Кабмін схвалив механізм — як вивозитимуть із зони бойових дій дітей, чиї батьки попри небезпеку відмовляються виїжджати. З міста мають намір вивезти всіх дітей.
Юрист Олександр Магдаліц пояснив: під примусову евакуацію підпадатимуть діти до 14-ти років.
"Дитина евакуюється разом з одним з батьків або офіційних опікунів, якщо вони відмовляються від того як пишеться в заяві, тоді відповідальність за дитину бере на себе держава. Дітей вивозитимуть до безпечних територій України, де ними опікуватиметься держава або їхні офіційні опікуни. Або це будуть будинки для перебування", — зауважив юрист.
Підставою для її проведення є рішення обласних військових адміністрацій. Як саме така евакуація відбуватиметься в Бахмуті та чи охопить інші населені пункти регіону, в Донецькій обласній військовій адміністрації журналістам не прокоментували.
Міністерка з питань реінтеграції деокупованих територій Ірина Верещук заявляє: батьки або опікуни дитини не зможуть відмовитись від евакуації з міста. Наводить аргумент: згідно зі 166 статтею Кримінального кодексу, батьки зобов’язані зробити так, щоб життю та здоров’ю дітей нічого не загрожувало.
"Є групи у складі й органи місцевого самоврядування, органи опіки та піклування, представники Нацполіції, які їдуть на місце маючи локацію де перебуває сім’я. Вони проводять роз’яснювальну роботу. Коли ми говоримо про примусову евакуацію, то один супроводжуючий має бути. Немає опції відмовитись", — наголосила Верещук.
Міністерка каже: уряд має намір вивезти всіх дітей з Бахмута — міста де йдуть бойові дії — після дозволу військових і враховуючи безпеку.
Штурми Бахмута тривають — Генштаб
"На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати. Не припиняє штурму міста Бахмут", — повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.
Сили оборони на Бахмутському напрямку відбили атаки поблизу Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута та Іванівського. Під обстрілами були такі населені пункти:
- Залізнянське,
- Григорівка,
- Богданівка,
- Бахмут,
- Костянтинівка,
- Курдюмівка,
- Озарянівка,
- Диліївка,
- Дружба,
- Нью-Йорк.
Бахмут залишається головним епіцентром військових дій — Череватий
"Стабілізація фронту, це те що ворогу не вдається розвинути успіх в наступальних діях, при цьому по ворогу наноситься вогонь і йому не вдається просуватись далі", — розповів речник східного угрупування військ Сергій Череватий.
За словами Череватого, Бахмут залишається головним епіцентром військових дій. За добу на Бахмутському напрямку було 102 обстріли та 72 боєзіткнення, 115 окупантів знищено 197 зазнали поранень.
"Головна штурмова сила і надалі це злочинна організація Вагнер. Але також в силу великих втрат вони підселені підрозділи десантних військ, механізованих, ну та артилерія та авіація", — додав Череватий.
Армії РФ не вистачає техніки, аби просуватись у Бахмуті — Інститут вивчення війни
Російським військам не вистачає механізованих сил, необхідних для просування за межі Бахмута, а тактичні "штурмові загони", які штурмували Бахмут, скоріш за все, не здатні вести маневрені бойові дії, припускають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
“Президент України Володимир Зеленський заявив 7 березня, що гіпотетичне захоплення Росією Бахмута забезпечить російським військам "відкриту дорогу" до Краматорська, Слов'янська та інших важливих населених пунктів Донецької області. Проте, за оцінками ISW, російські війська не мають достатньої спроможності використати тактичне захоплення Бахмута для отримання оперативного ефекту, і, швидше за все, після захоплення Бахмута битва швидко досягне своєї кульмінації”, — йдеться в аналітичному звіті.
За оцінками аналітиків, якщо РФ таки вдасться захопити Бахмут, російським військам доведеться обирати між двома напрямками наступу, що розходяться. Російські війська можуть спробувати просунутися на захід вздовж траси Т0504 в напрямку Костянтинівки (близько 20 км від Бахмута) або на північний захід вздовж траси Е40 в напрямку Слов'янська-Краматорська на північному заході Донецької області (близько 40 км на північний захід від Бахмута).
Аналітики відзначають, що українські війська також сильно укріпили обидва ці маршрути, які забезпечуються численними наземними лініями зв'язку, що проходять глибоко в українському тилу. І будь-яка спроба російських військ просунутися цими дорогами, швидше за все, буде дуже дорого коштувати росіянам.
За тиждень в Бахмуті зруйновані 19 будинків
У Бахмуті Донецької області, за даними міської військової адміністрації, на 7 березня пошкоджені чи зруйновані обстрілами російської армії 4419 житлові будинки:
- 417 багатоквартирних (або 61,9%),
- 4002 приватних (або 25,5%).
Це означає, що за тиждень (дані міської влади на 28 лютого 2023 року) в місті снаряди та уламки понівечили 19 будинків: 8 багатоквартирних та 11 приватних будинків.
В МВА зауважують, що дані щодо пошкоджень є приблизними, адже встановити точний обсяг руйнувань у населених пунктах старостинських округів Бахмутської громади, які знаходяться у безпосередній близькості до лінії проведення активних бойових дій наразі не можливо.
Попри значні втрати російські окупаційні війська продовжують штурмувати Бахмут
Попри значні втрати російські окупаційні війська продовжують штурмувати Бахмут. Українські військові відбили всі атаки та тримають оборону. Про це у ранковому зведенні 8 березня повідомив Генштаб ЗСУ.
На Бахмутському напрямку окупанти, попри значні втрати, і далі штурмують місто Бахмут. Також вели безуспішний наступ у районах населених пунктів Берхівка, Дубово-Василівка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське та Кліщіївка.
За минулу добу лише біля Оріхово-Василівки військо РФ здійснило понад 30 безуспішних атак. Обстріляло з артилерії райони населених пунктів:
- Оріхово-Василівка,
- Дубово-Василівка,
- Бахмут,
- Богданівка,
- Ступочки,
- Предтечине,
- Олександро-Шультине,
- Диліївка,
- Залізне,
- Нью-Йорк.
Герой України Дмитро Коцюбайло, відомий як "Да Вінчі", загинув в бою під Бахмутом
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні в бою загинув "Да Вінчі", Герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробрість, – Дмитро Коцюбайло. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат. Загинув у бою під Бахмутом, у бою за Україну", — йдеться в дописі Зеленського у Telegram.
Воїну було 27 років. На війні Дмитро з 18-ти — пішов боронити Україну одразу після Революції Гідності. У 2014 році був поранений у Пісках Донецької области. Після одужання повернувся на фронт. До початку повномасштабного вторгнення був добровольцем, потім вступив у ЗСУ.
30 листопада 2021 Дмитро Коцюбайло був відзначений званням Героя України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. У 2022 році отримав звання молодшого лейтенанта. Він був командиром спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі".
"Наш підрозділ називається "Вовки Да Вінчі" саме тому, що ми завжди йшли за ним у бій. Він був для нас найкращим командиром, побратимом та лідером", — йдеться в дописі на сторінці 1-шої окремої штурмової роти у Facebook.
Після Бахмута росіяни можуть піти на Краматорськ та Слов’янськ – Зеленський
"Ми розуміємо, що після Бахмута вони можуть піти далі. Вони можуть піти на Краматорськ , можуть піти на Слов’янськ, це була б відкрита дорога для росіян після Бахмуту в інші міста України, у Донецькому напрямку", – сказав Зеленський в інтерв’ю CNN.
Уряд схвалив примусову евакуацію дітей з зони бойових дій. Бахмут єдиний підпадає під критерії
Уряд схвалив — як буде відбуватись примусова евакуація дітей із зон активних бойових дій.
Обов'язкову евакуацію проводитимуть з супроводом одного з батьків або інших законних представників.
Наразі під критерії для примусової евакуації підпадає один населений пункт — Бахмут на Донеччині, повідомили в Міністерстві реінтеграції.
Рішення ухвалюватимуть обласні військові адміністрації, узгоджуючи його з військовим командуванням та Координаційним штабом з питань проведення обов'язкової евакуації населення.
За даними обласної військової адміністрації на 2 березня, у Бахмуті залишались 37 дітей.
Українські прикордонники знищили сімох "вагнерівців", які намагались атакувати українські позиції у Бахмуті
Днями українські прикордонники з мінометів знищили сімох "вагнерівців", які намагались атакувати позиції українських військових у Бахмуті.
Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України та опублікувала відео бою.
"Втративши частину своїх сил російські зайди почали відходити. Нацгвардійці за допомогою дрона вистежили втікачів, а прикордонники-мінометники влучним вогнем знищили щонайменше сімох загарбників", — йдеться у повідомленні.
Українські сили, вочевидь, стабілізували свій оборонний периметр у Бахмуті — британська розвідка
Протягом вихідних українські сили, ймовірно, стабілізували свій оборонний периметр у Бахмуті після попереднього просування російських військ на північ міста. Про це інформує Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки. Загалом українська оборона Бахмута продовжує виснажувати сили з обох сторін, відзначили британські розвідники.
За даними британської розвідки, приблизно 2 березня російський удар зруйнував міст через єдину дорогу з твердим покриттям до Бахмута, яка все ще перебуває під контролем України. Бездоріжжя, ймовірно, перешкоджає українським зусиллям з постачання, оскільки все частіше використовуються ґрунтові дороги, наголошують у розвідці Великої Британії.
Розвідники також відзначили, що публічні розбіжності між ПВК “Вагнер” і Міністерством оборони Росії щодо розподілу боєприпасів підкреслюють складність утримання високого рівня особового складу та боєприпасів, необхідних для просування росіян з їхньою нинішньою тактикою.
В аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від ранку 7 березня йдеться про те, що боротьба України за Бахмут набула стратегічного значення через нинішній склад російських сил, зосереджених у цьому районі.
Загалом аналітики наголошують, що Бахмут не є важливим ні в оперативному, ні в стратегічному плані.
“Взяття Бахмута є необхідним, але недостатнім для подальшого просування російських військ у Донецькій області, і російські війська вже зазнали таких великих втрат у боях за місто, що їхній наступ, найімовірніше, завершиться після того, як вони його отримають — якщо не раніше”, — йдеться у звіті.
Отже, втрата Бахмута не становить для України великого оперативного чи стратегічного занепокоєння.
Російські війська продовжують штурмувати Бахмут. Українські військові відбили атаки від міста
Російська армія продовжує штурмувати Бахмут. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 7 березня.
"На Бахмутському напрямку окупанти — попри значні втрати — продовжують штурмувати місто Бахмут та його околиці. За минулу добу лише біля села Дубово-Василівка росіяни здійснили 37 атак. Також вели наступ у районах населених пунктів Білогорівка, Федорівка, Залізнянське, Ягідне та Іванівське — успіху не мали. Артилерійські та мінометні обстріли відбувалися в районах населених пунктів Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Часів Яр, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Дружба, Торецьк, Майорськ та Нью-Йорк", — йдеться у повідомленні
Кириленко: Бахмут — це режимний об'єкт
"Зараз місто Бахмут є режимним об’єктом", — заявив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, коментуючи обстановку в місті.
За його словами, зусилля наразі сконцентровані і на додаткових укріпленнях, і на можливостях дістатися міста.
"В Бахмут загальний доступ людей, ЗМІ обмежений і навіть з урахуванням постійних обстрілів шляхів доставки і доїзду до міста – їх там було декілька – це небезпечно. Зараз заїзд туди — із суворим режимом, і перепустки ми надаємо виключно залежно від ситуації сьогоднішнього дня. А завтра — вона може бути іншою. Тому доступ "всім бажаючим" наразі є закритим", — пояснив Кириленко.
Він наголосив, що влада зосередила зусилля на евакуації жителів Бахмута і пропонувала всім жителям виїхати з міста. Він нагадав, що із родинами з дітьми в Бахмуті проводили додаткову "роботу" — намагались вмовити виїхати:
"По прийнятому рішенню, з Бахмута евакуюються сім’ї з дітьми. Була проведена евакуація всіх, хто мав бажання. З тими, хто не мав бажання, спочатку проведена робота службою у справах дітей області, ОВА, поліцією та ДСНС. Зараз основна концентрація наших зусиль — це евакуація з лінії фронту".
Бахмут не оточений — Данілов про оборону міста
Секретар РНБО розказав про ситуацію в Бахмуті за результатами сьогоднішніх нарад президента із військовими.
На сьогодні про оточення Бахмута не йдеться
"Ситуація непроста, й тому приймаються колективні рішення, що робити на тому чи іншому напрямку, в який спосіб посилювати цей напрямок", — повідомив Олексій Данілов.
Він наголосив, що якби Бахмут не тримався, нині оборону тримали би інші міста України. "Ця фортеця — важлива річ для оборони всієї нашої держави", — зазначив секретар РНБО.
Військові у Бахмуті отримають допомогу — Зеленський
У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив: якщо говорити про "знищення окупантів", — "Бахмут дав і дає один із найбільших результатів за час цієї війни, за час усієї битви за Донбас".
Він також повідомив подробиці засідання Ставки Верховного головнокомандувача 6 березня.
"Я прямо поставив питання і командувачу "Хортиці" генералу Сирському, і Головкому Залужному про те, якою вони бачать далі оборонну операцію на Бахмутському напрямку. Чи відійти, чи продовжувати оборону й посилюватись у місті. Обидва генерали відповіли: не відходити й посилюватися. І ця позиція була одноголосно підтримана Ставкою. Я сказав Головкому знайти відповідні сили, щоб допомогти хлопцям у Бахмуті", — заявив Зеленський.
За оцінками НАТО, Росія втратила в Бахмуті вп'ятеро більше солдатів, ніж Україна — CNN
Російська армія втратила у Бахмуті вп'ятеро більше солдатів, аніж Україна, повідомляє CNN з посиланням на анонімного військового представника Північноатлантичного альянсу.
За оцінками розвідки НАТО, на кожного українського солдата, вбитого під час захисту Бахмута, припадає не менше п'яти втрат російських військ.
Бої за Бахмут досягли найвищого рівня напруженості — Сирський
5 березня командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський знову відвідав частини, які обороняють Бахмут та його околиці.
Про це йдеться у повідомленні Міноборони України.
"Бої за Бахмут досягли найвищого рівня напруження. Армія РФ кидає у бій додаткові сили ПВК "Вагнер". ЗСУ боронять позиції на півночі Бахмута, намагаються не допустити оточення міста", — зазначив Олександр Сирський.
За його словами, ЗСУ завдали значних втрат російській армії та знищили велику кількість техніки, змусили кидати у бій найкращі штурмові підрозділи "Вагнера" та зменшили наступальний потенціал армії РФ.
Міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував можливе падіння Бахмута
Бахмут має більше символічне, ніж оперативне значення, і його падіння не обов'язково означатиме, що Москва повернула собі ініціативу у війні, заявив 6 березня журналістам міністр оборони США Ллойд Остін під час свого візиту до Йорданії, передає Reuters.
"Я думаю, що це більше символічна цінність, ніж стратегічна чи оперативна. Падіння Бахмута не обов'язково означатиме, що росіяни змінили хід цієї битви", — сказав Остін.
Він додав, що не береться прогнозувати, чи може Бахмут впасти і коли саме. Остін зазначив: якщо українські сили вирішать передислокуватися на захід від Бахмута, він не вважатиме це стратегічною невдачею.
Залужний на засіданні Ставки у президента висловився за продовження оборони Бахмута
Президент Зеленський провів чергове засідання Ставки: обговорили зокрема ситуацію в Бахмуті.
Оцінюючи перебіг оборонної операції, президент поставив запитання Залужному і Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку.
Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення позицій у Бахмуті.
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський висловлюються за продовження оборонної операції та подальше посилення позицій у Бахмуті, йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента.
Під Бахмутом загинув танковий екіпаж з українськими військовими
Про це повідомила пресофіцерка 93-ої бригади Ірина Рибакова. За її словами, загинув екіпаж з українськими бійцями 93-тої бригади "Холодний Яр".
Розстріл впритул. Танкісти бригади "Холодний яр" показали, як нищать укриття росіян
93-я окрема механізована бригада "Холодний яр" показала кадри роботи танкістів, які розстрілюють позиції та укриття росіян у Бахмуті.
"Українські військові не пішли з Бахмуту! Місто тримається! Безстрашні танкісти 93-ї бригади Холодний Яр виїжджають упритул до ворога, щоб розстріляти їхні укриття. Артилерія точно б'є по скупченню окупантів, а піхота вигризає кожен метр міста у контактних боях", — сказано у дописі від 6 березня до відео.
У відео показані міські бої у Бахмуті, а також допомога медиків бійцю, який був навідником на танку і отримав поранення.
Імовірний тактичний відхід від Бахмута — аналітика на 6 березня Інституту вивчення війни
Українські сили, ймовірно, проводять обмежений тактичний відхід з Бахмута, проте зарано оцінювати наміри України щодо повного відходу з міста, написав в аналітичному звіті 6 березня американський Інститут вивчення війни (ISW).
“Українські сили, можливо, відходять зі своїх позицій на східному березі річки Бахмутка, враховуючи нещодавні геолокаційні кадри руйнування залізничного мосту через річку на північному сході Бахмута 3 березня. Російські військові кореспонденти та блогери стверджували, що російські сили захопили східну, північну та південну частини Бахмута 5 березня, і стверджували, що ведуть репортажі з позицій у східному Бахмуті, але на даний момент ISW не може самостійно перевірити ці заяви”, — йдеться в аналітичному звіті.
На думку аналітиків, українська оборона Бахмута залишається стратегічно обґрунтованою, оскільки вона продовжує поглинати російську живу силу і техніку доти, доки українські війська не зазнають надмірних втрат.
Українські війська навряд чи вийдуть з Бахмута одразу і можуть продовжувати воювати за Бахмут і поступового відходити, щоб виснажити російські сили шляхом продовження міських бойових дій.
“Центр міста Бахмут розташований на західному березі річки Бахмутка, і російським військам доведеться вести бої через цю територію, якщо вони не зможуть просунутися безпосередньо на північ або південь від Бахмута на захід від центру міста. Такі міські умови та особливості річки можуть зіграти на руку українським силам, якщо вони зможуть утримати лінію від Хромового (селище на північно-західній околиці Бахмута) на південь до траси Т0504 Бахмут-Костянтинівка”, — йдеться в аналітичному звіті.
Міські бої в Бахмуті можуть ще більше виснажити і без того виснажені російські змішані сили, подібно до того, як це сталося після відходу українських військ з лінії Сєвєродонецьк-Лисичанськ, що фактично поклало край російським наступальним операціям у Луганській і Донецькій областях влітку 2022 року, відзначили аналітики.
“Якщо російським військам вдасться зайняти Бахмут, вони можуть спробувати відновити наступ на Костянтинівку або Слов'янськ, але їм доведеться зіткнутися з гострою нестачею особового складу та техніки. Ймовірна неминуча кульмінація російського наступу навколо Бахмута до або після його падіння, вже завершений російський наступ навколо Вугледара, а також пробуксовування російського наступу в Луганській області, ймовірно, створюють надійні умови для майбутнього українського контрнаступу”, — йдеться в аналітичному звіті.