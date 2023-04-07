Україна офіційно започатковує традицію Іфтару — Зеленський

Президент Володимир Зеленський оголосив про започаткування в Україні нової традиції — проведення на офіційному рівні Іфтару під час священного для мусульман місяця Рамадан. Про це він сказав під час першого Іфтару, повідомляє кореспондент Суспільного.

У заході взяли участь військовослужбовці-мусульмани, дипломати та представники Меджлісу кримськотатарського народу.

"Сьогодні ми започатковуємо традиції Іфтару на офіційному рівні разом з нашими воїнами-мусульманами, нашими героями, Меджлісом кримськотатарського народу, разом з представниками всієї мусульманської спільноти України. І цим ми стверджуємо, що Україна цінує кожну людину, кожну спільноту", — сказав президент.

За його словами, різноманіття закріплене повагою є частиною характеру незалежної України.

"І хай такий наш характер зміцнюється і спрямовує народ на саме добрі справи. Україна вдячна усім мусульманам нашої держави і всій мусульманській спільноті світу хто однаково з нами прагне миру і захисту від зла", — сказав Зеленський.

Українські воїни-мусульмани пад час офіційного іфтару за участю президента Володимира Зеленського. Скріншот з відео

Президент наголосив, що Україна не забуде, що саме з окупації Криму і репресій у Криму проти української та кримськотатарської свободи, проти кримських мусульман почалася спроба Росії взяти в рабство Україну та інші народи цивілізованої Європи.

"На жаль, на землях Криму зараз під російським триколором панує зло, приниження, репресії, вбивства, війна. Але там, де почався шлях зла, на нас чекає перемога над цим злом. Деокупація Криму є безальтернативною не лише для України, а й для усього світу. Ми повернемося в Крим і тоді світу повернеться спокій, бо агресор програє. Все інше може тільки розпалити жагу Росії воювати", — зазначив він.

За словами Зеленського, перемога України означатиме "перемогу життя всіх українців, абсолютно всіх конфесій, різного походження, але з однією вірою – вірою в добро".

Учасники Іфтару хвилиною мовчання вшанували загиблих в російсько-українській війні.

Президент вручив державні нагороди військовим та капеланам-мусульманам.

Президент Володимир Зеленський вручає нагороду воїну-мусульманину. Скріншот з відео

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв закликав мусульманські країни подолати страх перед Росією та підтримати Україну.

Він подякував країнам світу, зокрема й ісламським, які прийняли українських біженців, але додав, що мусульмани Криму чекали значно більшої підтримки з боку мусульманських країн, тим більше, що російська агресія розпочалася з батьківщини кримських татар в лютому 2014 року. Джемілєв наголосив, що після анексії Криму його народ зазнав найбільших репресій, знищенні і незаконних судилищ.

"Але, на жаль, у міжнародних організаціях, насамперед Генасамблеї ООН, резолюції засудження російської агресії, щодо порушення прав людини з вимогою виведення російських військ з нашої території – підтримала незначна кількість мусульманських країн. Більшість займають позицію нейтралітету. А ще дві країни: режим Башара Асада в Сирії та Афганістан підтримала агресію Росії", — сказав лідер кримських татар.

Мустафа Джемілєв під час проведення першого Іфтару на офіційному рівні. Скріншот з відео

Він наголосив, що мусульманин не може бути нейтральним між добром і злом, між бандитом і жертвою бандитизму.

"Я сподіваюся, що ісламські країни подолають страх перед країною агресоркою, якій українська армія вже повиривала ікла, і займуть активнішу позицію у протистоянні України проти агресора", — сказав він.

Що таке Рамадан і як його святкують

22 березня 2023 року після заходу сонця розпочався Рамадан — місяць обов’язкового посту для мусульман. У цей час люди по всьому світу дотримуються суворого посту для того, щоб показати своє смирення перед Аллахом та звернути більшу увагу на духовний, а не матеріальний аспект життя.

Ісламський календар використовує не сонячний календарний місяць, а місячний. Тобто його дати залежать від змін фаз Місяця.

До закінчення Рамадану починають готуватися заздалегідь: проводиться капітальне прибирання будинку та двору, люди готують святкові страви та найкращі вбрання. Обов'язковим ритуалом вважається роздача милостині. Це компенсує помилки, яких людина могла допустити під час посту. При цьому жертвують або грошима, або харчами.

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