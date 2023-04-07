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Окупанти викрали чотирьох співробітників Запорізької АЕС
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Окупанти викрали чотирьох співробітників Запорізької АЕС

Василина Гав'як
  
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Окупанти викрали чотирьох співробітників Запорізької АЕС
AP_Photo

Ввечері 6 квітня окупанти увірвалися до одного з приміщень тимчасово окупованої Запорізької АЕС, викрали чотирьох співробітників станції та вивезли в невідомому напрямку.

Про це сьогодні, 7 квітня, повідомили у ДП "НАЕК "Енергоатом".

В "Енергоатом" зазначили, що викрадені співробітники підписали контракти з фейковою АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС":

"Серед затриманих заступник "начальника" служби марк волков, котрий всіляко сприяв незаконній діяльності загарбників. Попри перехід на роботу до окупантів, їхні боси не можуть віднайти у них паспорти рф. Можливо, таким чином вони прагнуть після деокупації не потрапити до списку колаборантів, і саме це не сподобалось рашистам".

На підприємстві наголосили, що ситуація на ЗАЕС стає напруженішою: "Перевірки та пошук "неблагонадійних" посилюються, і навіть співпраця з окупантами не рятує від підвалу чи допитів.

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