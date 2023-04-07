Україна готується до "роумінгового безвізу" з ЄС

Кабінет міністрів затвердив документ, який дозволить Україні укласти угоду про приєднання до "роумінгового безвізу" з Європейським Союзом. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Рухаємося до "роумінгового безвізу" із ЄС. Сьогодні затвердили документ, який дозволить Україні укласти відповідну угоду із Європейським Союзом уже цього року. Приєднання до роумінгового простору ЄС — це не просто скасування плати за дзвінки, але і сучасні, прозорі європейські правила у сфері телекомунікацій", — зазначив він.

Як зазначили у Мінекономіки, нинішнє рішення створює умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку Європейського Союзу у сфері роумінгу.

Документом передбачається доповнити, з урахуванням актуальних змін в законодавстві Євросоюзу, переліки та графіки адаптації законодавства ЄС у секторі телекомунікаційних послуг, зокрема, щодо роумінгу в мережах мобільного зв’язку загального користування.

"Цього року ця сфера буде "пілотом" по повній юридичній інтеграції України у внутрішньоєвропейське регулювання", — заявила перший віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

У міністерстві зазначили, що ухвалення рішення щодо телекомунікацій є одним з етапів виконання узгодженого Мінекономіки та Єврокомісією оновленого Пріоритетного плану заходів з посилення імплементації Угоди про вільну торгівлю. Основний акцент цього плану – інтеграція України у внутрішній ринок ЄС.

14 лютого Європейська Комісія запропонувала включити пропозицію щодо скасування платного роумінгу для українців в Європейському Союзі в Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Таким чином Україна стала на крок ближче до зони безкоштовного роумінгу в Євросоюзі.

Що відомо про вступ України в ЄС

У червні 2022 року Україна отримала статус кандидата на членство в Європейському союзі. Тоді ЄС надав сім рекомендацій, які потрібно виконати, щоб почався процес перемовин про вступ.

13 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна перебуває на етапі оцінки виконання цих рекомендацій і перший звіт буде опубліковано навесні. А восени разом з іншими кандидатами до членства в Євросоюзі звіт буде оцінений з точки зору переговорів.

Президент Володимир Зеленський прогнозує, що за два роки Україна може стати повноцінним членом Європейського Союзу.

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