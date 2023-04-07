Литва ухвалила резолюцію про запрошення України до НАТО

Парламент Литви ухвалив резолюцію до літнього саміту НАТО у Вільнюсі. Вона включає офіційне запрошення для України стати членом Північноатлантичного альянсу.

Як повідомляє Delfi, у документі йдеться про те, що на саміті НАТО необхідно запросити Україну приєднатися до Альянсу, підписати протоколи про членство та запустити процес ратифікації.

Литовські парламентарі вважають, що такий крок буде стратегічним рішенням НАТО щодо прагнення миру в Україні та Європі.

"Я думаю, що ця резолюція буде найамбіційнішою резолюцією парламенту НАТО, яку ви побачите до саміту. Покажіть мені хоча б один парламент, який (...) скаже, що Україну треба запросити до НАТО через 3 місяці", — сказав з трибуни Сейму голова парламентського Комітету із закордонних справ Жигімантас Павіленіс, який представив проєкт резолюції.

Серед цілей також вступ Швеції до НАТО і прагнення значно збільшити оборонні витрати держав-членів Альянсу, не менше 2% від валового внутрішнього продукту (ВВП).

Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня цього року. Це перший саміт НАТО, який прийматиме Литва. Президента України Володимира Зеленського запросили на саміт, заявив раніше президент Литви Гітанас Науседа.

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