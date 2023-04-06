Як випускники з Донеччини можуть зареєструватись на Національний мультитест

Цього року на Донеччині 11 клас закінчують майже 6 тисяч 800 учнів, всі вони можуть стати потенційними абітурієнтами. 3 квітня стартувала реєстрація на складання Національного мультимедійного тесту (НМТ). Як зареєструватися онлайн та де отримати очну консультацію з приводу НМТ — Суспільне розповідає, що потрібно знати віпускникам з шкіл Донецької області.

Як повідомила на брифінгу директорка департаменту освіти та науки Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Сідашева, цього року 11 класів закінчують 6 тисяч 786 учнів, які вчаться у школах Донеччини. З них 1 862 дитини перебувають за кордоном, а 1 964 — на території області, інші — це діти-переселенці.

Реєстрація на участь в НМТ триватиме з 3 квітня до 3 травня. Аби зареєструватись, необхідно створити особистий кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Після чого:

внести особисті дані та інформацію про участь в НМТ;

завантажити в електронній формі сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів;

підтвердити бажання взяти участь у НМТ;

надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру;

сформувати Сертифікат НМТ 2023 року.

За інформацією Сідашевої, майбутні абітурієнти з Донеччини можуть отримати додаткові консультації щодо реєстрації на участь в НМТ в гуманітарних центрах для ВПО з Донеччини — у так званих освітніх локаціях. Там також допоможуть і зареєструвати особистий кабінет.

"При гуманітарних штабах плануємо відкриття 43 освітніх локацій, фактично вже відкриті 31 локація. Найбільше їх у Дніпрі — 11 та Києві — 17. Тут будуть інформаційні матеріали: як зареєструватись на НМТ, підручники, а освітяни Донеччини будуть надавати консультації з навчальних предметів", — розказала Сідашева.

Документи, які необхідні для реєстрації на НМТ:

паспорт;

довідка з місця навчання, або документ про повну загальну середню освіту для випускників минулих років;

картка платника податків (ІНН).

Після реєстрації на тест до 7 травня можна буде внести зміни:

назву навчального предмета додаткового блоку, з якого вступник бажає пройти тестування;

населений пункт в Україні або за кордоном, де він перебуватиме в дні проведення НМТ;

потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій.

У НМТ-2023 обов'язковими предметами залишаться математика та українська мова. Третій предмет випускники можуть обрати серед таких дисциплін:

історія України,

іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська),

біологія,

хімія,

фізика.

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